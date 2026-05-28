AIはあなたのスピードを上げることはできますが、スピードだけで差別化になりません。今後数年間は、リスクを積極的に受け入れ、将来に向けて再投資し、意志を持ってリーダーシップをとるリーダーが報われるでしょう。
AIの最大のリスクは、遅れを取ることではなく、他と見分けがつかなくなることではないでしょうか。AIが主流になると、多くの企業は既存プロセスに適用し、スピードを上げ、わずかな効率改善を得るという安全なやり方を選びました。それは進歩ではあります。しかし競合との差別化としては十分でしょうか？今こそ、難しい選択を行い、価値創出のあり方を再設計し、自社が明確に他と違う存在となる領域を決める時です。
2030年の競争力は、今日のAIに関する決断にかかっています。製品、サービス、ビジネスモデルといったビジネスの中心にAIを導入することが鍵となります。CFOは、その先頭に立つことができる唯一の立場にあります。今こそ行動を起こすべきです。
AI駆動型の生産性向上は単なる効率化ではなく、可能性を解き放つものです。重要なのは、現在AIで得たコスト削減分を未来の投資として再投資することです。コスト削減分を将来のAI拡大に活用する企業は、2030年までに新しいビジネスモデルを構築し、イノベーションを促進し、収益を生み出せるようになります。
AIが普及するにつれて、同質化が競争力に対する脅威となります。2030年までに、企業は自社のビジネスを反映した言語モデルとAIファーストプロセスを構築する必要があります。自社のデータ、ワークフロー、戦略に基づいてAIを構築するリーダーは、独自性を成長に変えることができます。
AIはタスクを実行できますが、人間のリーダーシップがこれまで以上に重要になっています。2030年までに、人間は仕事をする役割からガイドする役割に代わるでしょう。人間とAIの協働が増えるにつれて、人間の判断力・創造性・責任感が意思決定をより良いものにし、イノベーションを可能にして、人間はより価値の高い仕事に集中できるようになります。
今日、注目されているAIの他に、もう一つのトランスフォーメーションが勢いを増しています。それが量子コンピューティングです。2030年には、早い段階で準備を進めていた企業は大きなメリットを受けられるでしょう。実験と協力によって推進されるQuantumへの準備は、将来的な存在価値と長期的な競争優位性への投資です。
モハメド・アリ
Senior Vice President, IBM Consulting（シニア・バイス・プレジデント IBM Consulting）
AIは単にビジネス・モデルを強化するものではありません。2030年までには、それ自体がビジネス・モデルになります。 ”