AIの最大のリスクは、遅れを取ることではなく、他と見分けがつかなくなることではないでしょうか。AIが主流になると、多くの企業は既存プロセスに適用し、スピードを上げ、わずかな効率改善を得るという安全なやり方を選びました。それは進歩ではあります。しかし競合との差別化としては十分でしょうか？今こそ、難しい選択を行い、価値創出のあり方を再設計し、自社が明確に他と違う存在となる領域を決める時です。