AIの未来はあなた次第です

AIはあなたのスピードを上げることはできますが、スピードだけで差別化になりません。今後数年間は、リスクを積極的に受け入れ、将来に向けて再投資し、意志を持ってリーダーシップをとるリーダーが報われるでしょう。
AIチップを持つ手

AIの現状と2030年のAI。

AIの最大のリスクは、遅れを取ることではなく、他と見分けがつかなくなることではないでしょうか。AIが主流になると、多くの企業は既存プロセスに適用し、スピードを上げ、わずかな効率改善を得るという安全なやり方を選びました。それは進歩ではあります。しかし競合との差別化としては十分でしょうか？今こそ、難しい選択を行い、価値創出のあり方を再設計し、自社が明確に他と違う存在となる領域を決める時です。

VRを使用する男性
調査に関する洞察 53％ の経営幹部が、2030年までにAIは自分の業界のビジネス・モデルを変革すると回答しています。¹ 64％ の経営幹部が、2030年までに参考情報の最適化ではなく、イノベーションによって競争優位性がもたらされると回答しています。¹ 79％ の経営幹部が、AIは2030年までに収益に大きく貢献すると述べています。¹
2030年に向けて考慮すべき5つのこと
サンパウロを拠点とするビジネスマンが、携帯電話を手にして歩いている。
待っている場合ではありません

2030年の競争力は、今日のAIに関する決断にかかっています。製品、サービス、ビジネスモデルといったビジネスの中心にAIを導入することが鍵となります。CFOは、その先頭に立つことができる唯一の立場にあります。今こそ行動を起こすべきです。

 その理由とは
静かなオフィスブースで独立して働き、モダンな共有ワークスペースの中で集中的に生産性を高めているビジネスパーソン。
投資

AI駆動型の生産性向上は単なる効率化ではなく、可能性を解き放つものです。重要なのは、現在AIで得たコスト削減分を未来の投資として再投資することです。コスト削減分を将来のAI拡大に活用する企業は、2030年までに新しいビジネスモデルを構築し、イノベーションを促進し、収益を生み出せるようになります。
現代的な地下鉄の駅の階段を登る匿名の男性の後姿をとらえた写真。上品な服装をしたアフリカ系アメリカ人の乗客が、誰もいないエスカレーターを通り過ぎる様子。
AI時代の差別化

AIが普及するにつれて、同質化が競争力に対する脅威となります。2030年までに、企業は自社のビジネスを反映した言語モデルとAIファーストプロセスを構築する必要があります。自社のデータ、ワークフロー、戦略に基づいてAIを構築するリーダーは、独自性を成長に変えることができます。
2人の専門家が自動倉庫フロアでの業務を確認し、大規模な産業環境における生産フローと在庫処理について話し合う様子。
人々が主導権を握り、AIが機能する

AIはタスクを実行できますが、人間のリーダーシップがこれまで以上に重要になっています。2030年までに、人間は仕事をする役割からガイドする役割に代わるでしょう。人間とAIの協働が増えるにつれて、人間の判断力・創造性・責任感が意思決定をより良いものにし、イノベーションを可能にして、人間はより価値の高い仕事に集中できるようになります。
2024年のIBM Thinkイベントの様子
今はAI、次は量子

今日、注目されているAIの他に、もう一つのトランスフォーメーションが勢いを増しています。それが量子コンピューティングです。2030年には、早い段階で準備を進めていた企業は大きなメリットを受けられるでしょう。実験と協力によって推進されるQuantumへの準備は、将来的な存在価値と長期的な競争優位性への投資です。
明確さは競争上の優位性である

これから数週間にわたり、これらのテーマについて、リーダーたちの対応事例も交えながら詳しく見ていきます。配信登録をして最新情報を受け取り、AI中心の組織づくりを形づくる考え方に触れ続けましょう。

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脚注

1The enterprise in 2030, IBM IBV, January 2026.