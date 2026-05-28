AIプログラムが行き詰まるのは技術の弱さを示しており、それがROIの低さにつながっていると考えがちです。しかし実際には、AIプログラムから大きなリターンを得られずに終わるのは、それをスケールさせる前提で設計していないリーダーシップの仕組みが原因だといえます。



戦略・ガバナンス・文化・人材・技術は、それぞれ良い意図で動いていても、ひとつの連動した仕組みとして機能することはほとんどありません。よくある結果としては、拡張できないパイロット、決定の停滞、リスク認識の遅延、努力の成果がほとんど結果につながらないチームなどが挙げられます。



このシリーズの目的は、AIの取り組みがどこで失敗するかを明確にし、ROIを達成するためにリーダーシップ・チームが変えなければならないポイントを明確にすることです。