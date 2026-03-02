生成AIで課題に挑む若手エンジニアたちの祭典「watsonx Tech Challenge 2025」レポート

最優秀賞（副賞: IBM Think 2026 2名ご招待）を獲得した「大分のコードブルー（九州）」OECチームが提案したのは、救急搬送支援システム「ASCEPIUS-AI（アスクレピオスAI）」です。

提案の背景には、救急搬送における「たらい回し」問題があります。2024年には通報から病院搬送までの平均時間が約60.6分に達し、救急隊が3回以上受け入れを断られる「救急搬送困難事案」も含まれます。

こうした事案は直近1カ月で全国8000件以上発生しており、受傷から治療開始まで60分を超えると生存率が約10％低下するとされ、搬送遅延は深刻な課題となっています。

問題の本質は、救急隊が搬送先を一件ずつ探し、断られるたびに別の病院へ連絡する非効率さにあります。そこで提案されたのが、下記2機能を備えたアスクレピオスAIです。

1. 適切な搬送先候補の提示

2. 複数病院への同時受け入れ依頼

救急隊は現場到着後、患者の症状やバイタル情報を入力。AIが距離、症状、専門医の有無などを総合評価し候補病院を提示し、最終判断は救急隊員が行います。

選択された複数病院には同時に問い合わせが送られ、結果はリアルタイムで反映されます。これにより搬送時間を60.6分から約45分まで短縮できる見込みです。

技術面では統合スコアリングを採用し、TLSトンネルで通信の安全性も確保。音声入力やSMS連携など外部ツール統合にも対応しています。「救える命を、テクノロジーの不在で失わない」という理念のもと、人命救助を支えるAI活用を提案しています。

審査員との質疑応答

質疑では三点が問われました。第一は提供主体について。病院や消防ではなく、地域一体で命を守る観点から自治体が担うと回答しました。第二に、患者受け入れ困難の根本原因は人口減少による医療逼迫にあるとの認識を示しました。第三の通信環境への懸念には、SMS連携の検討や電波の届く場所へ移動して対応するなど、運用面で補う考えを述べました。

受賞コメント

「社会に必要なサービスだと強く感じて開発したので、このような賞を頂くことができ大変喜んでいます。実際に社会に出していくために、これからも頑張ります。実は今日、インフルエンザに罹患したメンバーがホテルで療養しています。良い報告ができるのがとても嬉しいです。」