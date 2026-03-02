生成AIで課題に挑む若手エンジニアたちの祭典「watsonx Tech Challenge 2025」レポート

2026年2月12・13日の2日間、IBMビジネスパートナーコミュニティ「愛徳会」主催によるハッカソンコンテスト「watsonx Tech Challenge 2025」が日本アイ・ビー・エム箱崎事業所にて開催されました。
当記事では、社会や地域に広がる多様な課題に対し、新たなアイデアと現実的なソリューションの創出を目指す10チームの奮闘と、優秀賞を獲得したチームのソリューションを中心に、コンテストの様子をご紹介します。
大きな反響を呼んだ昨年の初開催を受け、今年もビジネス用生成AIプラットフォーム「watsonx」を活用し、地域や環境、顧客が抱える課題の解決に挑んだ全10チーム。
約半年間、全5回の勉強会を通じ、AIエージェント構築・デプロイ・管理ツール「IBM watsonx Orchestrate」の知識とスキルを身につけた若手中心の技術者たちは、それぞれの発想力と実装力、そして情熱を競い合いました。
以下は、発表順の参加10チームの「発表タイトル」と、審査評価ポイントです。
発表タイトル
1. watsonx Orchestrateで窓口業務を効率化
2. Beyond the future - AIエージェントが導く業務効率化とフードロス削減
3. 中小企業の人が辞めない会社作り
4. 旅行プラン作成＆共有アプリ「ココイクゾ」
5. 市役所のワトソンさん
6. あなたもわたしもATK
7. 熊との共生 — AIが作る未来
8. 新規事業の発想～検証を生成AIで数週間から数時間へ
9. ローカルシフト
10. 救急搬送支援システム ASCEPIUS-AI
審査ポイント
1. テクノロジー評価 - 技術の新規性や独自性、IBMテクノロジー活用の有用性、実装面でのチャレンジ性を評価
2. ビジネスモデル評価 - 「誰の何を解決するか」が明確で、発想に新規性とビジネス価値があるかを評価
3. プレゼンテーション評価 - 創意工夫やストーリー性があり、「巻き込み力」のある発表かを評価
開会オープニングトークの後、この春のローンチが待たれるAIエージェント駆動のビジネス向け開発支援ツール「IBM Bob（ボブ）」に関する特別講演「Welcome to Bob-verse! AIと創る次世代のインフラ＆アプリケーション開発」が行われました。
30分の講演は、「百聞は一見にしかず」とBobを用いたソフトウェア開発のデモンストレーションが中心。「Bobに追加開発させたい拡張機能をぜひ今ここで挙げてみてください」という講師からの呼びかけに、「モバイル対応」「メール配信機能の実装」など、会場の若手技術者たちからは次々とリクエストが寄せられました。
講師がチャットウィンドウにそれらをテキスト（プロンプト）入力すると、即座に入力者へ要件確認を行い、コーディングをスタートするBobに、初めてその実力を目にした技術者たちが驚きの声を挙げました。
講演の最後には、カナダから来日中のBob開発総責任者が登壇し、「今、ご覧いただいた通りです。AIソフトウェア開発パートナーとしてBobがどれほど頼りになるか、ご理解いただけたのではないでしょうか」と全参加者に語りかけました。
なお、翌日の10チームによるプレゼンテーションでは、参加チームのおよそ半数がすでにアイデアの深掘りやソリューション開発にBobを用いていたことが判明。ローンチ前から、とりわけ若手技術者からの熱い視線がBobに注がれていることが明らかになりました。
ここからは、各チームの発表と選考、授賞式が行われた2日目の模様をご紹介します。
その前に発表に先駆け、当コンテスト主催の全国愛徳会 AI未来創造委員会の委員長、犬山 浩司氏から全10チームに送られた言葉を紹介します。
「愛徳会の活動には『共創と研鑽』という大きなテーマがありますが、このテックチャレンジは委員会活動の中で最大のイベントです。
昨年9月のwatsonx Orchestrateの勉強会からスタートし本日まで、今年も皆さんには熱心に取り組んでいただけたことに感謝します。当コンテストをきっかけに、引き続き人脈と活動の幅の拡大と切磋琢磨を続け、今後もさまざまな共創がこのメンバーから生まれることを期待しています。
それでは各チームの皆さん、最優秀賞副賞のボストン開催『IBM Think 2026 2名ご招待』獲得を目指して、最後まで頑張ってください。」
それでは、最優秀賞受賞チームから順に、10チームの発表内容をご紹介します。
最優秀賞 | 救急搬送支援システム ASCEPIUS-AI
チーム名「大分のコードブルー（九州）」 - 株式会社オーイーシー
最優秀賞（副賞: IBM Think 2026 2名ご招待）を獲得した「大分のコードブルー（九州）」OECチームが提案したのは、救急搬送支援システム「ASCEPIUS-AI（アスクレピオスAI）」です。
提案の背景には、救急搬送における「たらい回し」問題があります。2024年には通報から病院搬送までの平均時間が約60.6分に達し、救急隊が3回以上受け入れを断られる「救急搬送困難事案」も含まれます。
こうした事案は直近1カ月で全国8000件以上発生しており、受傷から治療開始まで60分を超えると生存率が約10％低下するとされ、搬送遅延は深刻な課題となっています。
問題の本質は、救急隊が搬送先を一件ずつ探し、断られるたびに別の病院へ連絡する非効率さにあります。そこで提案されたのが、下記2機能を備えたアスクレピオスAIです。
1. 適切な搬送先候補の提示
2. 複数病院への同時受け入れ依頼
救急隊は現場到着後、患者の症状やバイタル情報を入力。AIが距離、症状、専門医の有無などを総合評価し候補病院を提示し、最終判断は救急隊員が行います。
選択された複数病院には同時に問い合わせが送られ、結果はリアルタイムで反映されます。これにより搬送時間を60.6分から約45分まで短縮できる見込みです。
技術面では統合スコアリングを採用し、TLSトンネルで通信の安全性も確保。音声入力やSMS連携など外部ツール統合にも対応しています。「救える命を、テクノロジーの不在で失わない」という理念のもと、人命救助を支えるAI活用を提案しています。
審査員との質疑応答
質疑では三点が問われました。第一は提供主体について。病院や消防ではなく、地域一体で命を守る観点から自治体が担うと回答しました。第二に、患者受け入れ困難の根本原因は人口減少による医療逼迫にあるとの認識を示しました。第三の通信環境への懸念には、SMS連携の検討や電波の届く場所へ移動して対応するなど、運用面で補う考えを述べました。
受賞コメント
「社会に必要なサービスだと強く感じて開発したので、このような賞を頂くことができ大変喜んでいます。実際に社会に出していくために、これからも頑張ります。実は今日、インフルエンザに罹患したメンバーがホテルで療養しています。良い報告ができるのがとても嬉しいです。」
優秀賞1チーム目 | 熊との共生 — AIが作る未来
クマったなぁSOLPAC（関東・北信越） - 株式会社ソルパック
優秀賞（副賞: JCBギフトカード5万円）を獲得した1チーム目は、「AIがつくる熊との共生未来」をテーマに、熊被害対策プラットフォーム「熊SP」を提案したクマったなぁSOLPACチーム。
近年、熊の出没と人的被害は深刻化しており、2025年度は出没件数約49,000件、被害者230人超と過去最悪水準となっています。人口減少や里山管理の衰退、人に慣れた熊の増加などにより、人と熊の生活圏が重なっていることが大きな要因です。
熊SPはゾーニング思想を取り入れ、「センス・シンク・アクト」を統合して被害最小化を目指します。「センス」ではAIカメラやIoTセンサー、住民通報、気象データを統合し熊を即時検知。「シンク」では物体検知AIと時空間モデルによりリスク発生を予測し、生成AIが初動対応や注意喚起文作成を支援。「アクト」では住民・観光客への通知、行政や学校、猟友会との情報共有まで一体的に行い、検知遅延10秒未満、誤検知率5％未満、通知到達率90％以上、人的被害ゼロの継続を目標としています。
開発にはAI支援ツール「IBM Bob」を活用し、プロンプトからアラートアプリ案を試作。熊の出没位置表示や通報機能を実装しました。
「目指すのは熊の排除ではなく共生」と語ると、2つの先行例を紹介。軽井沢町ではベアドッグや専門ガイドによる学習型対策で市街地出没を抑制した事例がある一方で、知床では距離管理不足による事故も発生しています。熊SPにより安全確保と学びを両立し、将来的には保全に還元する持続可能なエコツーリズムへの展開を目指します。
審査員との質疑応答
質疑では二点が問われました。第一に「シンク」の新規性について、従来のゾーニングに加え、AIの時空間モデルでセンサーや通報データを統合し、危険エリアや時間帯を予測して具体的な行動提案まで行う点が特徴だと説明しました。
第二に、山に入る人の減少や耕作放棄地の増加が原因ではないかとの指摘に対し、十分に踏み込めてはいないものの、生活圏の変化は重要な視点であり今後の課題にしたいと回答しました。
受賞コメント
「昨年は受賞できず悔しい思いをしました。今年は点数も順位も上がり受賞できて良かったです。受賞の最大の要因は、本日は参加が叶わなかった『チームリーダーの熱意』だと思います。私たちもすっかり影響されましたし、おかげでしっかりチームとして一枚岩になれました。」
優秀賞2チーム目 | 旅行プラン作成＆共有アプリ「ココイクゾ」
名古屋プランパス（東海） - 株式会社システムリサーチ／株式会社ナイス／株式会社グランドデザイン
優秀賞（副賞: JCBギフトカード5万円）を獲得した2チーム目は名古屋プランパスチーム。昨年発表したのは避難経路を示す「避ける」アプリ、そして今年は目的地へと「向かう」ための旅行支援アプリ「ココイクゾ」を開発しました。コンセプトは、AIが旅行プラン作成から旅行後の振り返りまでを一貫して支援することです。
「ココイクゾ」は、ユーザーの好みや条件をもとにAIが最適な旅行プランを生成し、グループ共有や予算管理、旅行中のスケジュール最適化まで対応します。地域やテーマを入力すると候補プランを提示し、スポットの追加・削除にも自動で再最適化。旅行中の予定変更も即時反映され、費用はリアルタイムで集計されます。未使用者やオフライン環境向けにPDF出力にも対応しています。
ビジネスモデルは基本無料の段階課金に加え、企業連携による広告収益を想定。観光協会や旅行会社、インフルエンサーと連携したプロモーションを展開し、予約は既存サービスのAPI連携で実現します。
システムはIBMクラウド上に構築し、AIには同社の技術基盤を活用。マザーエージェントが観光情報API、ルート検索、天気情報、メール送信など外部サービスを統合します。蓄積したユーザーデータの分析により、地域活性化や観光インサイト創出にもつなげる構想です。
審査員との質疑応答
質疑では二点が問われました。第一に予約機能は自前で完結せず、外部予約サイトと連携し、旅行体験を軸に価値とデータを蓄積する方針だと説明しました。第二に収益モデルは、旅行支援を中心に広告や送客収益を組み合わせる設計だと回答しました。
受賞コメント
「昨夜も遅くまで作業をしましたが、賞を目標にしていましたので達成できて嬉しいです。受賞に繋がった一番の理由は、自分たちを第一のユーザー候補と捉え、しっかりとニーズに向き合い、掘り下げることができたからじゃないかと思っています。」
以下はスポンサー賞を受賞した2チームと、惜しくも入賞を逃した5チームの発表内容です。
エヌアイシー・パートナーズ賞 | 新規事業の発想～検証を生成AIで数週間から数時間へ
チームジャパン（関東・北信越） - 株式会社SMSデータテック
新規事業の調査から企画立案までを自動化するプラットフォーム「アイディエーション」を提案しました。
市場規模・競合・ニーズ分析や各種フレームワークの生成、スライド作成までをAIで実行し、オーケストレーションによってツールを連携。従来は数週間かかっていた工程をキーワード入力だけで短時間化し、事業創出の高速化と高度化を目指す構想を示しました。
レノボ・ジャパン賞 | 市役所のワトソンさん
市役所のワトソンさん - 中京テレビ放送株式会社／株式会社サティライズ／株式会社ミライコミュニケーションネットワーク
市役所窓口の混雑や案内品質のばらつきを解消するAIエージェント「市役所のワトソンさん」を提案しました。音声入力によって手続きを案内し、受付番号の発行まで支援。業務統制を重視し、複雑な分岐や法令対応にも耐えられる設計とすることで、職員の負担軽減と市民の不安解消を目指す構想を示しました。
ローカルシフト
チームKOSMO （東海） - 株式会社グランドデザイン／株式会社システムリサーチ
AIマッチングサービス「ローカルシフト」は、若者のスキルや希望に合わせて地方企業の求人を提案します。複数エージェントを連携させ、短期就労や移住にも対応する構想です。
あなたもわたしもATK
チームATK（関西） - 株式会社オーアイエスコム
ATK（愛徳会）を印象づける企画を発表。AIで楽曲やキャッチコピー、3Dキャラクターを生成する企画を発表しました。制作を自動化し、まずは素早く形にすることを重視する構想です。
中小企業の人が辞めない会社作り
田中電機（中国・四国） - 田中電機工業株式会社
匿名で本音を投稿できるチャットボットと感情分析AIにより、人材不足に悩む中小企業の社員定着率向上と組織改善の好循環実現を目指す社内システム「VoicePulse（ボイスパルス）」構想を示しました。
Beyond the future - AIエージェントが導く業務効率化とフードロス削減
nicp Agent Lab（関東・北信越） - エヌアイシー・パートナーズ株式会社
需要予測や生産指示を行うAIエージェントで、食品製造業向けの最適生産量算出〜自動発注ツールを提案しました。業務効率化と事業系食品ロス削減を同時に目指す構想です。
watsonx Orchestrateで窓口業務を効率化
日本橋箱崎証券 - 日本アイ・ビー・エム株式会社
架空の会社「日本橋箱崎証券」の接客を模したスキットで発表。「営業職の私でも簡単に構築できました」と、watsonx Orchestrateを用いたポートフォリオ分析と銘柄提案のデモを提示しました。
受賞発表後には、審査委員による講評とクロージングスピーチが行われました。
その中からここでは、全国愛徳会会長であり、関東・北信越地区会長の藤田 洋一郎氏の言葉を紹介します。
「2日間、本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。
AIと、特にIBM Bobの活用により、プレゼンテーションやピッチの内容が昨年より大きくアップデートされていました。つまり、プログラミングに詳しくない方でも、IBM Bobを活用してビジネスを加速できる時代になったということです。
ぜひ今回の学びを現場に活かし、ビジネスを何倍にも成長させてください。
先日、日本アイ・ビー・エムの山口社長が『“2025年の崖”をAIで一気に飛び越えた』という話をされていましたが、まさにその通りだと実感しています。
愛徳会は今後も技術者育成のためのイベントを企画していきます。
おそらく来年は、Bobを軸にした勉強会やチャレンジの場となるでしょう。皆さんの参加をお待ちしています。改めて、皆さんの検討に拍手を送ります。」
AIと人の共創によって生まれる未来は、すでに動き始めています。その最前線がまさにこの2日間でした。来年の発表が今から楽しみです。