ヤマハ発動機が予知型経営の実現に向けて「グローバル連結データベース」と「経営ダッシュボード」を構築

横山 ヤマハ発動機様は長期的な戦略を立ててDXに取り組んでいます。最初に、その全体像と今回の取り組みの位置づけについて伺います。端的にはSAPソリューションを用いてデータドリブン経営の実現を目指すものですが、概要についてご紹介をいただけますか。

山田 当社の事業は、二輪車をはじめとするランドモビリティ、ボートや船外機などのマリン、産業用のロボティクスという3つの柱を中心に、多種多様な商品を提供しています。特徴的なのは海外の売上比率が90%以上を占めることです。グローバル180を超える国と地域でビジネスを展開し、海外グループ会社は約100社あります。ドラスティックなビジネス変化の中で勝ち残り、長期戦略のもとでダイナミックな成長を実現するために、“Yamaha Motor to the Next Stage”を旗印として、全社的なDXの取り組みを進めています。

横山 具体的にはどのような変革を計画されているのでしょうか。

山田 3つのDXを同時並行、リンクさせながら進めています。

1つ目が「Y-DX1:経営基盤改革」。予知型経営を実現するとともに、基幹業務プロセスの標準化、効率化を進め、同時にシェアードサービス化を行うことで、人的リソースの差別化領域へのシフトを進めていきます。

2つ目が「Y-DX2:今を強くする」。さまざまなデジタル・テクノロジーやデータ分析を駆使し、既存ビジネスの強化、トランスフォーメーションを図ります。

3つ目が「Y-DX3:未来を創る」。新たなお客様とつながり、お客様と共創し、継続的なイノベーションを実現していきます。

これらのDX実現に向けて、成長戦略投資および基盤投資を行うとともにコストダウンを図り、キャッシュを創出し、さまざまなリソースを成長領域へとシフトしていきます。これによって既存事業の売上・利益・シェアを向上しつつ、未来への継続的成長を実現していくというのが基本的な戦略です。

横山 今回IBMがプロジェクトに参画した、グローバル連結データベースおよび経営ダッシュボードの構築は、Y-DX1に位置付けられる取り組みとなるわけですね。

山田 そうです。グローバル連結データベースと経営ダッシュボードを基盤とした経営情報の徹底的なデータ統合、一元化により、意思決定のスピードアップを図ります。同時に経営ダッシュボード上でKPIを表示するとともに、デジタル技術を駆使した予測モデルを活用し、予知型経営を実現していきます。

横山 予測モデルについては、どのようなものを構築したのですか。

山田 具体的には需要販売予測のモデルを構築しました。小売データと販売実績データを主なインプットとして、時系列予測と自動機械学習のハイブリッドで予測を行うものです。この予測結果を表示することで、例えば予算と予測値との間に乖離、あるいはその兆候が表れたできるだけ早いタイミングで、どんな手を打つべきかの洞察を与えることを目的としています。

第一ステップとして完成したのは使用者に対する説明性を重視した比較的シンプルな予測モデルですが、今後はさまざまな市場データなども活用して予測精度を高めるとともに、需要予測のユースケースも拡大していきたいと考えています。