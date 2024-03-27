AIの「隠れた人物」：倫理的イノベーションの新時代を形作る女性

3月末、「 Women's History Month（分断世界）」が終わりを告げます。数カ月を通して、女性の問題と社会への貢献に焦点が当てられていたにもかかわらず、業種において、過去も現在も女性の成功がいかに不可欠であるかを認識しなくては、その会話は不完全なものでしょう。
特に、生成AIの分野では、女性が前例のない世界的イノベーションが進む新時代に向けて日々進んでいます。しかし、数か月前に発表されたニューヨーク・タイムズの記事では、現在のAIランドスケープで最も大きな貢献をしている人々のリストに載っていませんでした。この記事は、テクノロジー分野における女性の貢献を長らく軽視してきた広範な見方を反映しているとして、当然ながら批判を受けています。このストーリーは、AIとテクノロジーにおける女性の貢献は周辺のものであり、しかしこれは真実ではありません
実際、この分野のイノベーションと継続的な発展の中核をなす存在です。女性は、AI開発はアルゴリズムをコーディングして構築する人だけに属するという時代遅れの概念に挑戦し続けています。この分野は、変化しつつも依然として男性が占めている分野です。多くの企業は、キャリア全体を通じて、倫理と透明性を中心に責任あるAIイノベーションを先導することで、これを実現してきました。
世界初のAI倫理責任者であるKay Firth Butterfield氏のような女性やNISTのElham Tabassi氏は、倫理的なAI基準に関する取り組みを先導します。 AIの平等を支持するEqualAIおよびNAIACのMiriam Vogel氏SalesforceのPaula Goldman氏。そしてCredo AI社のNavrina Singh氏は、責任あるAIの使用を提唱していますが、これはこの分野で先頭に立っている女性が数多くある例のほんの一部にすぎません。
テクノロジー分野のその他の著名な女性としては、AI画像認識への貢献と包括的かつ倫理的なAI開発の提唱で知られるスタンフォード大学ヒューマンセンタードAI研究所のフェイフェイ・リー氏、AIシステム内の偏見を明らかにして緩和するアルゴリズム・ジャスティス・リーグの創設者ジョイ・ブオラムウィニ氏、世界有数のAI研究組織の裏で運用ストラテジーを担当するディープマインドのリラ・イブラヒム氏、そしてIBMでグローバルAI倫理を主導し、AIガバナンス、倫理、責任、責任あるイノベーションの問題への取り組みの最前線に立つフランチェスカ・ロッシ氏がいます。
これらは、この分野で先頭に立っている数多くの女性の例のほんの一部にすぎません。女性を会話や報道から切り離すことは、責任あるイノベーションに必要な多様な視点を見落としているだけでなく、AIの開発における倫理、ガバナンス、社会的影響の考慮の重要な役割を認識していないことでもあります。重要な再評価の時期に来ています。イノベーションとは、発明だけでなく、その影響力も重要であることを認識するためです。
IBM Institute for Business Valueが実施した調査の中で、オックスフォード・エコノミクスのThought Leadership担当マネージング・ディレクターであるデブラ・ダゴスティーノは、AIの進化における多様なリーダーシップの重要性を強調しています。彼女は、女性がAIイノベーションをリードするのに、ITの専門家である必要はないことを強調しています。この調査では、コンテンツの生成、編集、要約にAIを使用した傾向は、男性よりも女性の方がすでに高く、40％が生成AIの使用により生産性が10％以上向上したと回答しています。ビジネスやチームのユニークなニーズや機能をどのように補強できるかを理解し、予測することは、それを実現するためにIT部門の適切な人々と協力することと同じくらい重要である、とダゴスティーノ氏は言います。
女性の歴史月間が終わりに近づくにつれ、AIにおける女性の貢献が、より公平なテクノロジーへの道を切り開くだけでなく、その可能性を実現し、AIが私たちの社会にもたらす直接的・長期的なリスクに立ち向かい、軽減する上で極めて重要であることを認識することが重要です。彼らの仕事は、私たちがグローバル・コミュニティーとして、私たちの生活へのAIの統合にどのように取り組むかの基準を定めることになります。
AIの未来は今、描かれつつ有ります。女性はその物語の中で役割を担っているだけではなく、この物語の登場人物でもあります。AIの進歩を測る真の尺度は、その技術的な機能にとどまりません。重要なのは、このテクノロジーを活用して、私たちの集団的価値観を反映し、共通の課題に対処し、特権を持つ一部の人々だけでなく、社会全体にイノベーションがメリットをもたらす世界を構築することです。
