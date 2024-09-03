生成AIでは、誇大広告（または反誇大広告）を信じないでください

生成AIはすべてを解決するものではありませんが、強力なツールです。エージェント型ワークフローについて考えてみましょう。これは、LLMとAIエージェントを使用してタスクを実行するための複数ステップのアプローチを指します。これらのエージェントは、ある程度の独立性と意思決定機能を備えて行動し、データ、システム、場合によっては人と対話して、割り当てられたタスクを完了します。専門エージェントは、特定のタスクや専門知識分野を処理するように設計できるため、LLMに欠けている深い知識とエクスペリエンスを取り入れることができます。これらのエージェントは、より特殊なデータを利用するか、ドメイン固有のアルゴリズムとモデルを統合することができます。

LLMによってオーケストレーションされたエージェント型ワークフローがカスタマー・サポートの問い合わせを効率的に管理している通信会社を想像してみてください。顧客がリクエストを送信すると、LLMは問い合わせを処理し、問題を分類し、さまざまなタスクを処理するために特定のエージェントをトリガーします。例えば、あるエージェントが顧客のアカウントの詳細を取得し、提供された情報を検証し、別のエージェントがネットワークチェックの実行や請求の不一致の調査などの問題を診断します。

問題が特定されると、第三者が解決策を策定します。それは、設備のリセット、払い戻しの提供、技術者への訪問のスケジュール設定などです。その後、LLMは、コミュニケーション・エージェントが顧客に対してパーソナライズされた応答を生成するのを支援し、メッセージが明確で企業のブランド・ボイスと一致していることを確認するのに役立ちます。問題が解決されると、フィードバック・ループが開始され、エージェントが顧客からのフィードバックを収集して満足度を判断します。顧客が不満を抱いている場合、LLMはフィードバックをレビューし、人間のエージェントからの電話など、他のフォローアップ・アクションをトリガーする場合があります。

LLMは多用途ですが、深いドメインの専門知識や特殊な知識を必要とするタスクに困難が生じることがあります。特にこうしたタスクがLLMのトレーニング・データの範囲外にある場合にはそうです。また、速度が遅く、動的な環境でリアルタイムの意思決定を行うことには適していません。対照的に、エージェントは、より単純な意思決定アルゴリズムを使用することで、リアルタイムで自律的かつ積極的に動作できます。

エージェントは、大規模なモノリシックLLMとは異なり、環境から学習し、環境に適応するように設計することもできます。強化学習やフィードバック・ループを使用して、前のタスクの成功または失敗に基づいてストラテジーを調整し、性能を徐々に向上させることができます。エージェント型ワークフロー自体が新しいデータを生成するため、さらなるトレーニングに使用できます。

このシナリオでは、LLMがビジネス上の問題の解決に役立つが、ソリューション全体としては役立たないことが強調されています。LLMはバリュー・チェーンの中で最もコストがかかることが多いため、これは朗報です。