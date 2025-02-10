ハイブリッド・バイ・デザインでデジタル変革とクラウドを成功に導く

現在、そして将来、企業の勝敗は、テクノロジーをどのように受け入れ、導入するかに基づいて決まります。
バーチャルワーク、人工テクノロジー、多くのプロセスのデジタル化の台頭は組織の複雑さを生み出しています。さらに、企業の活動や販売するものもますますデジタル化が進んでいます。
IBM Institute for Business Valueの調査によると、世界最大2,000の組織が、2026年までにデジタル製品、サービス、エクスペリエンスを通じて総収益の40%を生み出すことがわかりました。これにより、多くの組織がデジタル・トランスフォーメーションを採用するようになりました。しかし、これまでのところ、こうした取り組みのうち成果を生み出したものはごくわずかです。2022年のIBMの調査によると、組織のテクノロジー予算の23%は、ビジネスの収益を促進する取り組みに費やされています。
さらに、IBMの別のレポートによると、経営幹部の84%が、会社で業務のサイロ化を解消するのが困難であると回答しています。この機会に対応するには、上級管理職チームが変化への意欲を高める必要があり、技術管理職チームは、連鎖的な課題を生み出す可能性のある、変化の激しい環境で成功するために必要なアーキテクチャを再考する必要があります。成功するには、シンプルさが目標でなければなりません。
テクノロジー戦略は、IT部門内部の問題として留めておくにはあまりにも重要です。明確な使命を組織全体で共有し、シニア・リーダーシップが推進する共同作業の取り組みでなければなりません。そのためには、ハイブリッド・バイ・デザインという適切な方法論が必要です。
多くの企業は、IT環境が長期的には多様になると認識しています。しかし、ほとんどの企業は環境を個別に最適化しています。これにより、デフォルトでハイブリッドなアプローチが生まれ、管理に必要な要素が欠けている戦略的なIT基盤が欠如することになります。 クラウドはサイロ化されたままであり、 デロイトはそれを説明しています。
ハイブリッド・バイ・デザインは、テクノロジーコンポーネントのインテリジェントかつ意図的な垂直方向および水平方向の統合を通じて、相互運用性を中核に置きます。ハイブリッド・バイ・デザインは、共通のイノベーションとオペレーションの実践を可能にするプラットフォーム化アプローチを中心としています。ハイブリッド環境の管理の複雑さが大幅に軽減され、ハイブリッド環境から得られるメリットも向上します。
さらに、企業は開発者のエクスペリエンスと生産性を向上させるためにセルフサービス機能や自動化されたインフラストラクチャ操作を使用するプラットフォーム・エンジニアリングなどのテクノロジーアプローチの採用を増やしています。プラットフォーム・エンジニアリングは、多くの場合、最新のソフトウェア・アーキテクチャーとハイブリッドクラウド環境の複雑化し続ける複雑さに対応するものです。
ビジネス・イノベーションでは、クラウド、データセンター、エッジ・ロケーション、デバイスなど、事業が運営し、必要とするあらゆる場所にテクノロジーを導入する必要があります。成功するには、技術的アーキテクチャー、オペレーション、チーム、文化間の緊密な調整が必要です。
ハイブリッド・バイ・デザインは、ハイブリッド・バイ・デフォルトでよく見られる、技術的および運用上の異質化につながるデプロイメントの異質性を防ぎます。
実際には、複数の環境で実行すると、データセンター、複数のクラウド、既存の技術スタック、チームにまたがる複雑さが生じます。しかし、それらの環境を管理するプラットフォームを改善および合理化しないまま、特にパブリッククラウドに移行することは、非効率性とコストの高騰の原因にもなります。
ハイブリッド・バイ・デフォルトのサイロ化された環境では、クラウドの複雑さが軽減されることはありません。企業が得るのは、コストの上昇と、クラウドが組織に与える可能性のあるプラスの影響の最小化です。これは、ホテルがいたるところに防犯カメラを設置しているのに、誰かが一度にすべてを監視できるコントロールセンターを設置していないようなものです。
ハイブリッド・バイ・デザインは、デジタル・トランスフォーメーションの重要性、クラウドへの依存度の増大、人工知能に内在する差し迫った機会を考慮すると、あらゆる組織にとって正しい方法論です。
これが、IBMのCIOトランスフォーメーションにおいてクライアントゼロとしてハイブリッド・バイ・デザインが採用された理由です。その結果、ホスティングコストとプラットフォームオペレーションに必要な人員が大幅に削減されました。Apptio®の統合スイートを使用することで、ホスティング・コストが90%削減され、プラットフォームオペレーションが55%減少し、2億米ドルの節約に成功しました。
IBM Consultingが50社以上の顧客を対象に分析したところ、ハイブリッド・バイ・デザインの原則を取り入れた組織では、プラットフォーム、プロセス、人材間の一貫性が主に向上し、5年間でITプログラムのROIが3倍に向上したことがわかりました。生成AIを広範に利用することによって、この数はさらに増加すると予想されます。
すでに生成AIは、コードの効率化や カスタマー・サービス データ分析など、いくつかの有用なユースケースを示しています。
ほぼすべてのソフトウェア企業が主要な機能セットに生成AIを追加しています。マッキンゼーによれば、私たちは生成AIが数兆ドルの価値を生み出す道を歩んでいます。
生成AIがすべての知識労働者の日常のワークフローに影響を与えていることは明らかです。これをミッションクリティカルなテクノロジーとみなす企業は、提携する生成AIベンダーの多様化にますます関心を寄せています。
Menlo Venturesによると、平均的な企業はAIスタックで少なくとも3つの基盤モデルを使用しています。分野特化型の垂直モデルの成熟が進むにつれて、企業のスキルスタックはさらに増えるでしょう。その勢いが衰えたり、変化したりする兆候は見られません。マルチモデル生成AIの動きを活用するには、企業はハイブリッド・バイ・デザインを採用する必要があります。
一部の企業は、すでに競合他社に先んじてハイブリッド・バイ・デザインを導入しています。IBM Institute for Business Valueによると、ハイブリッドクラウド採用企業の約68%は、生成AIへのアプローチを指示するための正式な組織全体の方針をすでに確立しているといいます。
技術的および運用上の重大な変化は、組織が一つとして動いた場合にのみ起こります。経営幹部は、意味のある作業を開始する前に、ハイブリッド・バイ・デザインアプローチを理解し、組織のストラテジーと役割および責任の変更を承認する必要があります。
どの組織の歩みも同じではありません。なぜなら、すべての組織は異なる場所から始まるからです。組織でどのようなテクノロジーを使用されているか、またどのようなポリシーが導入されているかに関するデューデリジェンスを実施することで出発点のベースラインを定めることは、プロセスを進めるのに役立ちます。この評価にはオンプレミス、クラウド・サービス、レガシーシステム、新興テクノロジーを含めるべきです。既存のアーキテクチャとその機能をマッピングすると、修正が必要なシステムの欠陥を特定するのに役立ちます。
ハイブリッド・バイ・デザインをうまく機能させるには、先見の明と深い戦略的思考が必要です。CIOと利害関係者は、ハイブリッド環境の将来の状態に関する明確なビジョンを明確に説明する必要があります。これらはすべて、拡張性、セキュリティー、コスト効率、俊敏性といった、より広範なビジネス目標と合致していなければなりません。
優れたハイブリッド・バイ・デザイン手法により、セキュリティーが向上し、効率が高まり、コストが削減されます。これは、組織が既存のスタックや人員にどのような変更を加える必要があるかだけでなく、リソースへの将来の投資も規定します。
始める最良の方法は、すぐに成果を達成して、その価値を他のビジネス部門に示すことです。最初に成功したプロジェクトは、組織が成功とはどのようなものなのか、そしてハイブリッド・バイ・デザインへの大幅な移行がどのように大きな利益を生み出すことができるのかをさらに視覚化するのに役立ちます。
あなたが選んだテクノロジープロバイダーは、クラウドを解き放つための重要なパートナーです。貴社を理解し、価値を提供でき、適切な解決策を創出するために、あなたのためにではなく、あなたと共に働くパートナーに焦点を当ててください。これは非常に重要なので、どのベンダーが最も低コストで効果的に機能するソリューションを提供できるかを選択するという古い考え方に戻るべきではありません。
そうした企業はベンダーではなくパートナーとして扱いましょう。チームに統合し、環境内の複雑さを軽減するために協力しましょう。単なるソリューションプロバイダーとして扱う場合、彼らが提供するものはそれだけになります。エコシステムのパートナーとして扱えば、彼らは新たな問題を生み出すのではなく、問題を解決するために協力して取り組みます。
真のパートナーシップを築くシンプルな方法の一つは、サービスレベル契約（SLA）と、アップタイムの維持を超えた共通の目標と主要成果（OKR）を組み合わせることです。これにより、真のビジネス・トランスフォーメーションに関するインセンティブの共有の視点が生まれます。アップタイムの提供のみに関心があったり、実際のビジネス目標に対する説明責任を拒否したりするパートナーは、この重要なプロジェクトには適していません。
ハイブリッド・バイ・デザインの鍵となるのはオープンソース テクノロジーです。IBMは長い間オープンソースの力を支持しており、それが2019年にパイオニアであるRed Hat®を買収した理由です。オープンソースは、柔軟性、拡張性、イノベーションを促進しながら、ハイブリッド環境の管理にいくつかの重要な利点をもたらします。オープンソースは、分散したチーム間のコラボレーションを促進する共通のフレームワークを構築し、開発サイクルを短縮します。
IBM Consulting®のハイブリッド・バイ・デザイン手法は、組織がクラウド全体でビジネス価値、生産性、コスト削減を推進しながら、低リスクで迅速な移行、モダナイゼーション、イノベーションを実現するのを支援します。当社の先進的な実践手法と方法論は、企業がハイブリッド・バイ・デザインを実現する旅路を支援し、クラウド管理をより効率的かつ効果的にすることで、高騰するクラウドコストの解決策となります。
ハイブリッドクラウド・トランスフォーメーションへの取り組みを加速し、リスクを軽減します。
IBM Instanaは、リアルタイムのアプリケーション・パフォーマンス監視とAIを活用した洞察を提供するソフトウェアです。SaaSとしても、セルフホスティングとしても利用できます。
IBMは、データとAIを使用してSAPのエンタープライズ・グレードのCXソリューションを活性化し、世界クラスの顧客体験を生み出します。