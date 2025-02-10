ハイブリッド・バイ・デザインでデジタル変革とクラウドを成功に導く

多くの企業は、IT環境が長期的には多様になると認識しています。しかし、ほとんどの企業は環境を個別に最適化しています。これにより、デフォルトでハイブリッドなアプローチが生まれ、管理に必要な要素が欠けている戦略的なIT基盤が欠如することになります。 クラウドはサイロ化されたままであり、 デロイトはそれを説明しています。

ハイブリッド・バイ・デザインは、テクノロジーコンポーネントのインテリジェントかつ意図的な垂直方向および水平方向の統合を通じて、相互運用性を中核に置きます。ハイブリッド・バイ・デザインは、共通のイノベーションとオペレーションの実践を可能にするプラットフォーム化アプローチを中心としています。ハイブリッド環境の管理の複雑さが大幅に軽減され、ハイブリッド環境から得られるメリットも向上します。



さらに、企業は開発者のエクスペリエンスと生産性を向上させるためにセルフサービス機能や自動化されたインフラストラクチャ操作を使用するプラットフォーム・エンジニアリングなどのテクノロジーアプローチの採用を増やしています。プラットフォーム・エンジニアリングは、多くの場合、最新のソフトウェア・アーキテクチャーとハイブリッドクラウド環境の複雑化し続ける複雑さに対応するものです。

ビジネス・イノベーションでは、クラウド、データセンター、エッジ・ロケーション、デバイスなど、事業が運営し、必要とするあらゆる場所にテクノロジーを導入する必要があります。成功するには、技術的アーキテクチャー、オペレーション、チーム、文化間の緊密な調整が必要です。

ハイブリッド・バイ・デザインは、ハイブリッド・バイ・デフォルトでよく見られる、技術的および運用上の異質化につながるデプロイメントの異質性を防ぎます。

実際には、複数の環境で実行すると、データセンター、複数のクラウド、既存の技術スタック、チームにまたがる複雑さが生じます。しかし、それらの環境を管理するプラットフォームを改善および合理化しないまま、特にパブリッククラウドに移行することは、非効率性とコストの高騰の原因にもなります。



ハイブリッド・バイ・デフォルトのサイロ化された環境では、クラウドの複雑さが軽減されることはありません。企業が得るのは、コストの上昇と、クラウドが組織に与える可能性のあるプラスの影響の最小化です。これは、ホテルがいたるところに防犯カメラを設置しているのに、誰かが一度にすべてを監視できるコントロールセンターを設置していないようなものです。

ハイブリッド・バイ・デザインは、デジタル・トランスフォーメーションの重要性、クラウドへの依存度の増大、人工知能に内在する差し迫った機会を考慮すると、あらゆる組織にとって正しい方法論です。

これが、IBMのCIOトランスフォーメーションにおいてクライアントゼロとしてハイブリッド・バイ・デザインが採用された理由です。その結果、ホスティングコストとプラットフォームオペレーションに必要な人員が大幅に削減されました。Apptio®の統合スイートを使用することで、ホスティング・コストが90%削減され、プラットフォームオペレーションが55%減少し、2億米ドルの節約に成功しました。

IBM Consultingが50社以上の顧客を対象に分析したところ、ハイブリッド・バイ・デザインの原則を取り入れた組織では、プラットフォーム、プロセス、人材間の一貫性が主に向上し、5年間でITプログラムのROIが3倍に向上したことがわかりました。生成AIを広範に利用することによって、この数はさらに増加すると予想されます。

