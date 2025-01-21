あらゆる形や形態のデータは、企業が保有する最も重要な資産の1つです。組織にシステムやプロセスに関するクリティカルな情報を提供するだけでなく、成長を促進し、あらゆるレベルでより良い意思決定を可能にします。
ただし、会社の他の機器と同様に、組織が注意を払わないと、データは時間の経過とともに劣化し、価値が低下する可能性があります。さらに危険なのは、データ・ハイジーン（健全性・衛生管理）をおろそかにすると、組織が多くのセキュリティー脅威や規制遵守の問題にさらされる可能性があることです。
データ・クリーンネス（データ・衛生とも呼ばれる）は、データの保管やユースケースに関係なく、すべての組織データが正確性と一貫性を確実に維持するプロセスのことです。これを達成するために、組織はデータを次の6つの主要な特性について定期的にチェックする必要があります。
これらの各コンポーネントを効果的に管理するために、組織はさまざまなデータ管理ツールとソリューションを使用できます。これらの自動化されたシステムは、データ・プロファイリングとクレンジングのプロセスを活用して、異常が発生した際にその状態を検知し、組織がその異常を解決するのに役立ちます。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
組織のデータにエラーがなく、重要なビジネス情報の信頼できるソースとなるようにすることは、運用効率とレジリエンスの両方を確保するうえで不可欠です。今日、多くの組織が依存しているデジタルソースの量を考えると、企業がデータの収集、保管、アクセス方法を見失います。
「今日の組織は、クリティカルデータの整合性を維持しようとする際に、多くの問題を抱えています」と、IBMのプログラム・ディレクターのEvelyn Kimは言います。「データの形式や場所は急激に増加しており、組織は機密データの可視性とコントロールを失っています。組織が重大なリスクをもたらすシャドー・データ（未発見または未知のデータ）に取り組んでいることがわかります。生成AIはまた、データに新たなリスクをもたらす。ジェネレーティブAIの使用に十分な量の適切なデータを用意する必要性と、データが改ざんされないようにする必要性の両方からです。」
データの整合性の重要性は、より円滑なオペレーションのサポートに限定されているように見えるかもしれませんが、実際には、強力なサイバーセキュリティー体制を確保するための中核となる要素です。以下は、長期にわたって良好なデータ衛生状態を怠った場合に発生する可能性のある固有のセキュリティー・リスクの一部です。
データの急増に伴い、特に機密データのデータ分類がセキュリティーにとってさらに重要になっています。センシティブなデータがどこに存在するかを理解することは、データストアやデータベースを監視して侵害を防止し、サイバー攻撃を検知してクリティカルなネットワークや接続システム全体への影響や被害を軽減するための重要なステップです。
最新のセキュリティー・ツールやテクノロジーの有効性は、正確なデータにも依存しています。通常のビジネス活動の信頼できるベースラインを確立しなければ、これらのセキュリティー・ソリューションは不審なユーザー・パターンを識別する能力を失ってしまいます。これは、誤検知や不適切な脅威検知につながる可能性があります。
データのクリーンさは、組織がさまざまな規制要件を満たす上で重要な役割を果たします。「規制の厳しい業種・業務では、データ・ガバナンスやセキュリティーに重大な懸念がある傾向があります。通常、金融サービス、医療、製造、ユーティリティー/エネルギー分野では、コンプライアンスの取り組みを支援するためにデータ・セキュリティーへの投資に大きく依存していることがわかります」とKimは言います。
正確かつ完全なコンプライアンス報告データがなければ、組織は重大なコンプライアンス違反やそれに伴う金銭的罰金を科せられることになります。これはまた、企業の評判を損ない、顧客ロイヤルティに影響を与える可能性のある長期的な法的影響にもつながります。
データ・クレンジングは、組織が年間を通じて計画したり、1回限りのプロジェクトとして完了したりするものではありません。そのためには、継続的な取り組みと、データライフサイクルのあらゆる段階にデータ品質慣行を組み込む能力が必要です。最初のデータの収集から入力、保存、処理、分析に至るまで、組織は次のような数多くの事前対応型のデータ保守手順に従う必要があります。
明確なデータ・ガバナンス・ポリシーの確立：企業は、データの入力、検証、更新の手順に関して、組織内に明確な役割と説明責任を確立する必要があります。これには、転送中および転送中のデータを適切に扱う方法に関する厳格なコンプライアンス・ガイドラインに従うことも含まれます。
データ品質ソリューションへの投資：組織は、重複排除と検証プロセスを体系的に処理しながら、リアルタイムで自動化されたデータ・クレンジング活動を提供する次世代ツールを研究して実装する必要があります。これらのツールは、データ品質の問題を未然に特定して対処するのに役立ち、社内チームの時間とリソースを解放します。
セキュリティー・ファーストの文化の採用：データ・セキュリティーと完全性を優先するビジネス文化を確立することは不可欠です。これには、厳格なデータ管理基準に従うことや、厳格なアクセス制御、データ暗号化、監視ソリューションを導入することの重要性に関する従業員向けのトレーニング・セッションを開始することが含まれます。
データは、現代の組織運営の原動力となります。ただし、注意しないと、この資産の価値は時間の経過とともに低下し、多くのビジネス上の影響につながります。データのクリーンさを優先することで、組織は重要なデータの真の可能性を明らかにし、セキュリティーとコンプライアンスの取り組みのレジリエンスを高めながら、より適切な意思決定を行うことができます。