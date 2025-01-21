あらゆる形や形態のデータは、企業が保有する最も重要な資産の1つです。組織にシステムやプロセスに関するクリティカルな情報を提供するだけでなく、成長を促進し、あらゆるレベルでより良い意思決定を可能にします。

ただし、会社の他の機器と同様に、組織が注意を払わないと、データは時間の経過とともに劣化し、価値が低下する可能性があります。さらに危険なのは、データ・ハイジーン（健全性・衛生管理）をおろそかにすると、組織が多くのセキュリティー脅威や規制遵守の問題にさらされる可能性があることです。