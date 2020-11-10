データへの投資がこれまで以上に重要になっている理由

既存のデータ・アーキテクチャーでは、新型コロナウイルス感染症後の世界におけるデジタル・イノベーションの加速と俊敏性を目指す企業の高い目標をサポートできません。デジタル組織向けに適切に計画されたデータス・トラテジーは、マルチクラウド環境におけるビジネス・トランスフォーメーションの機会、コスト削減、エンゲージメントの向上、柔軟性の最大化をもたらします。

たとえば、企業は企業データを活用し、自然言語処理（NLP）、機械学習（ML）、ディープラーニング、ニューラル・ネットワーク、Speech to Text、Text to Speech機能を使用して、高度なAIベースのイノベーションを開発できます。しかし、企業は重要なデータ・キュレーションの取り組みをどこに集中させるかを知る必要があります。IBMは、AIをデプロイする際の労力の80％は、データを使用できるようにすることだと見積もっています。

過去10年間で、データの使用とプロセスは、テクノロジーとユースケースの両方の観点から大幅に進化しました。10年前、企業はリレーショナル・データベースを使用した多数のデータウェアハウスに多額の投資を行っていましたが、そのユースケースは従来の分析に限定されていました。多くの企業がデータサイエンスのためにデータレイクに移行し始めましたが、データウェアハウスは基礎として残りました。

エンタープライズ・データへの多額の投資にもかかわらず、ほとんどの組織は、サイロ化され時代遅れのウェアハウスやデータ・マートを統合するのに苦労しています。また、企業は、これまでに使用されていなかった膨大な量の半構造化データや非構造化データを効果的に使用できていません。IBMのコグニティブ・エンタープライズ研究によると、10組織中4組織未満（40%）の組織が、企業全体でデータを統合し、全社規模のデータ・アーキテクチャーを設計およびデプロイしています。

「データ・プラットフォーム」アプローチに支えられた最新のデータ・アーキテクチャーは、ハイブリッドクラウド環境における大規模なデータ・セットの編成に役立ちます。このアプローチにより、自動化されたワークフロー、ビジネス・プラットフォーム、エクスペリエンスを構築し、データの価値を高めて AIイニシアチブを加速することができます。

IBMは、高価なレガシー・データウェアハウスを使用している米国拠点の大手ヘルス・ケア会社と協力して、同社の経費削減とデータの価値向上を実現しました。IBMと提携し始めた最初の6週間で、同社はデータウェアハウスを、14のデータサイエンスを実行できるデータ・プラットフォームに変換しました。現在、1,000近くのモデルを使用している同社は、データの使用をレポート作成以外にも広げることで、顧客や会員のヘルス・ケアを管理するプロセスを改善しました。