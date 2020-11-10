データへの投資がこれまで以上に重要になっている理由

データに基づく洞察に基づいてリアルタイムで行動する能力は、かつてないほどクリティカルになっています。IBM Institute for Business Valueのレポート「新型コロナウイルス感染症」と「ビジネスの未来」によると、過去6ヶ月の間に、59% の企業がデジタル・トランスフォーメーションを加速させたことが分かっており、半デジタル的だった企業は完全なデジタルへと転換し、すでに完全なデジタルだった企業は新たなユースケースへと拡大しています。これは短期的な変化や一時的なことではありません。現在のビジネス環境における、完全にデータ駆動型のデジタル・ビジネスに対する期待は永続的に変化しています。
パンデミックはデータを採用するための新たなユースケースを明らかにし、デジタル・トランスフォーメーションを加速させました。例えば、企業や官公庁・自治体は、契約の追跡や従業員の職場復帰などのクリティカルな意思決定を行うために、さまざまなソースからのデータを含む新型コロナウイルス感染症ヘルス・ダッシュボードを作成しました。一部の企業は、需要の変化を予測したり、サプライチェーンを可視化したりするなど、スマートなビジネス上の意思決定を可能にするために、同じデータ駆動型のパンデミック関連の洞察を顧客に提供することに移行しました。パンデミックが終息し、ビジネス環境が新たな状況へと移行するにつれて、企業によるデータ、分析、AI機能に対する大規模かつ継続的な投資が予測されます。
「データ」を戦略的な企業資産として活用することで、企業はデジタル・トランスフォーメーションを加速または拡大することができ、高収益とビジネスの成長にも貢献できます。マッキンゼー によると、高業績の組織は、データと分析のイニシアチブがEBIT（2016年から2019年）に少なくとも20%貢献したと報告する確率が、他の企業より3倍高くなっています。
既存のデータ・アーキテクチャーでは、新型コロナウイルス感染症後の世界におけるデジタル・イノベーションの加速と俊敏性を目指す企業の高い目標をサポートできません。デジタル組織向けに適切に計画されたデータス・トラテジーは、マルチクラウド環境におけるビジネス・トランスフォーメーションの機会、コスト削減、エンゲージメントの向上、柔軟性の最大化をもたらします。
たとえば、企業は企業データを活用し、自然言語処理（NLP）、機械学習（ML）、ディープラーニング、ニューラル・ネットワーク、Speech to Text、Text to Speech機能を使用して、高度なAIベースのイノベーションを開発できます。しかし、企業は重要なデータ・キュレーションの取り組みをどこに集中させるかを知る必要があります。IBMは、AIをデプロイする際の労力の80％は、データを使用できるようにすることだと見積もっています。
過去10年間で、データの使用とプロセスは、テクノロジーとユースケースの両方の観点から大幅に進化しました。10年前、企業はリレーショナル・データベースを使用した多数のデータウェアハウスに多額の投資を行っていましたが、そのユースケースは従来の分析に限定されていました。多くの企業がデータサイエンスのためにデータレイクに移行し始めましたが、データウェアハウスは基礎として残りました。
エンタープライズ・データへの多額の投資にもかかわらず、ほとんどの組織は、サイロ化され時代遅れのウェアハウスやデータ・マートを統合するのに苦労しています。また、企業は、これまでに使用されていなかった膨大な量の半構造化データや非構造化データを効果的に使用できていません。IBMのコグニティブ・エンタープライズ研究によると、10組織中4組織未満（40%）の組織が、企業全体でデータを統合し、全社規模のデータ・アーキテクチャーを設計およびデプロイしています。
「データ・プラットフォーム」アプローチに支えられた最新のデータ・アーキテクチャーは、ハイブリッドクラウド環境における大規模なデータ・セットの編成に役立ちます。このアプローチにより、自動化されたワークフロー、ビジネス・プラットフォーム、エクスペリエンスを構築し、データの価値を高めて AIイニシアチブを加速することができます。
IBMは、高価なレガシー・データウェアハウスを使用している米国拠点の大手ヘルス・ケア会社と協力して、同社の経費削減とデータの価値向上を実現しました。IBMと提携し始めた最初の6週間で、同社はデータウェアハウスを、14のデータサイエンスを実行できるデータ・プラットフォームに変換しました。現在、1,000近くのモデルを使用している同社は、データの使用をレポート作成以外にも広げることで、顧客や会員のヘルス・ケアを管理するプロセスを改善しました。
最新のデータ・アーキテクチャーは、企業がニューノーマルにおけるビジネスの俊敏性、スピード、イノベーションのニーズを満たすために、クリーンで信頼性の高い実行可能なデータを作成するのに役立ちます。そのメリットには以下が含まれます。
データのユースケースが拡大し続ける中、組織はデータを企業の資産として使用するために、次の主要な領域を検討する必要があります。
ビジネス・プラットフォーム向けデータ – 市場を拡張するビジネス・プラットフォームは、企業や業界の間の壁を取り除き、顧客のエクスペリエンスをより総合的なものにし、非線形の成長を可能にするという方法で、幅広いカテゴリーの補完的な製品とサービスを接続します。企業がプラットフォームのストラテジーに軸足を移すにつれて、独自およびパートナーのデータの適切なセットを特定し、データの価値を引き出すための個別の機能が必要になります。企業は、エコシステムのパートナーや顧客によって生成された内部および外部のデータを編成し、データを収益化し、市場機会を拡大し、競争力を再発明するためのビジネスおよびマーケットプレイス・プラットフォームを設計することを目指しています。
IBMは、世界中の顧客向けに窒素を生産するノルウェー拠点の企業であるYara社と協力して、IBMのDigital Insightsを使用したデジタル農業プラットフォームを設計しました。Yaraは、予測モデルを使用してデータを統合し、場所、気候、予想される気象パターンを考慮しながら、土地をエーカー単位で最適化し、作物の収穫量を増やしています。Yaraは、このデジタル・プラットフォームを使用して、世界中の耕作可能地の7%をカバーすることを目指しています。
ワークフローのためのデータ – 企業は、ワークフローをインテリジェントなワークフローに再設計することで、プロセスの自動化、労働力の支援、顧客エクスペリエンスの向上、生産性と業務効率の向上を実現できます。インテリジェント・ワークフローとは、AIや、その他のデータに支えられたエクスポネンシャル・テクノロジーを活用する、自動化されたワークフローであり、より費用対効果が高く柔軟なフロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスのプロセスを実現するものです。組織は、インテリジェントなワークフローを有効化し、プロセスを自動化するために、適切なエンタープライズ・データを利用する必要があります。IBMはお客様と連携し、リアルタイムAPIを介してSAP、Salesforce、Workdayなどの大規模エンタープライズ・アプリケーションに保存されているデータを編成する、業界初のインテリジェント・ワークフロー向けデジタル統合（DI4IW）を提供しています。DI4IWは、インテリジェント・ワークフローの開発時間を50％～70％短縮できます。システムからデータを抽出し、インテリジェンスを構築することで、企業はデジタル・トランスフォーメーションのジャーニーにおいて重要な一歩を踏み出します。
エクスペリエンスのためのデータ – 多くの企業は顧客エクスペリエンスの向上に重点を置いています。ただし組織では、顧客、従業員、エコシステム・パートナーのエクスペリエンスをパーソナライズされたものに引き上げるため、リアルタイム・データを使用してエクスペリエンス主導のユースケース（アプリ、AIアシスタントなど）を進化させ、設計する必要もあります。
IBMはRoyal Bank of Scotland（現NatWest Group）と協力し、AI搭載のクラウドベースのプラットフォームを構築して、リアルタイムのデジタル住宅ローン・データを集約しました。この銀行は、顧客からの内部データとポリシーからの外部データの両方を使用することで、住宅購入プロセス全体を通じて顧客をサポートする住宅ローンのコールセンター従業員の力を高めました。RBS では、デジタル住宅ローン・サポート・ツールを導入して以来、顧客の NPS® が 20% 向上し、通話時間を 10% 短縮できました。詳細はこちらをご覧ください: https://www.ibm.com/jp-ja/services/client-stories/rbs
データに投資しない企業は、データを使用するメリットを逃すだけでなく、顧客や市場シェアを失うリスクも抱えます。こうした企業の競合他社は、おそらくデジタル顧客エクスペリエンスの向上に関する洞察を活用しています、一方で消費者は、パーソナライズされたエクスペリエンスを作成していない組織に対する満足度を急速に低下させます。
５年前、デジタル・トランスフォーメーションを進めている組織は、テクノロジーの最先端にありました。しかし今日、デジタル・ビジネスであることは、差別化要因ではなく期待事項であり、デジタル・エクスペリエンスを持つ組織は成長を実現し、他の企業は急速に後れを取ることになります。パンデミックの始まりに組織がデジタル・トランスフォーメーションの取り組みのどの段階にいたかにかかわらず、企業は最も重要な資産の1つ、つまり彼らのデータを活用できるツールに投資して、この新しい業務モデルと顧客サービス・モデルに迅速に移行する必要があります。