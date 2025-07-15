LLMリーダーボードでは新たな主要モデルが次々と発表される中、モデル層における性能と効率の向上をめぐる競争が続いています。大企業もスタートアップ企業も同様に、対応に苦慮しています。
AIはもはや、モデルが大きいほど結果が良くなるような規模のゲームではありません。Not Diamondなどのスタートアップ企業は、効率性を重視した費用対効果の高いソリューションを開発することで、AIの実用化と普及を進めています。オープン、マルチモデル、目的に合った戦略を活用することで、 AIテクノロジーは生産規模を拡大し、真の変革をもたらすことができます。しかし、企業は以下のような困難な疑問に直面しており、苦戦しているのを目にします。
IBMは、革新的なソリューションを通じてお客様がこれらの疑問を解消できるよう支援しています。
未来は単一の、一枚岩のようなモデルではありません。それはモジュール式で効率的、かつ知的に調整されたモデル群のネットワークであり、生産性と成長を推進するものです。
すべてにおいて最適なモデルは1つではありません。特定の分野や規制要件に適した、より速く、より安価で、より優れているモデルもあります。1つの巨大モデルがすべてのタスクを解決できるという考えは、性能、コスト、コンプライアンスのニーズが変化するにつれて、ますます非現実的になっていおり、LLaMAやMistralなどのオープンソース・モデルが注目を集めています。
一方で、大企業向けの特殊なユースケースモデルが登場し、規制の圧力がデータ主権と管理の需要を後押ししています。企業は、要約、コード生成、コンプライアンスなど、エコシステムの進化に合わせて適応する柔軟性を必要としています。
解決策は、単一のモデルを選択するのではなく、各プロンプトをタスクに適したモデルにルーティングすることです。Not Diamond の CEO は、次のように的確に表現しました。「世界はすでに、コンピューターのネットワークが1台の巨大なコンピューターよりも優れていることに気づいています。」モデルにも同じことが当てはまります。モデルのネットワークは1つの大規模モデルを凌駕します。
IBMは、Not Diamondは、オープンで安全かつ柔軟なAIエコシステムという当社のビジョンに沿った、エンタープライズAIの次の章に不可欠なインフラストラクチャーを構築するものであると考えています。Kubernetesがクラウドネイティブ・アプリケーションのオーケストレーション・レイヤーになったように、Not Diamondのようなモデル・ルーターは、AIネイティブ・システムのバックボーンとなり得るのです。
Not Diamondは、モデル間でクエリーを即座にルーティングし、プロンプトを動的に適応させ、企業が遅延、書き換え、ロックインなしに新しいモデルを採用できるようにするプラットフォームを構築しています。同社のプロンプト適応システムは、さまざまなモデルのプロンプトを自動的に書き直すことで、精度を最大60%向上させ、手作業でのプロンプト・エンジニアリングの時間を数時間から数分に短縮します。
チームは、新しいモデルごとにプロンプトを手動で調整する必要がなくなりました。プロンプト適応では、何千ものバリエーションを検索し、最も効率的で効果的なソリューションをデプロイします。
Not Diamondのプラットフォームは、モデル・ルーティングであると同時に、目的に合ったAIストラテジー、つまりモデルにとって最適なプロンプトや顧客にとって最適なモデルを実現するクリティカルな要素であり、エンタープライズのワークフローにシームレスに統合されます。
IBMは、Not Diamondを支援できることを誇りに思います。私たちは共にマルチモデル戦略を構築しています。
