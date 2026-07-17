近年、生成AIの発展は業務効率化や新たなサービス創出をもたらす一方で、サイバーセキュリティーの世界にも大きな変化をもたらしています。特に注目されている「フロンティアAI」は、従来よりも高度な推論能力を持ち、ソフトウェアの脆弱性発見や攻撃コードの生成を飛躍的に高速化する可能性が指摘されています。



金融庁と日本銀行は2026年5月、「フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた金融機関等の短期的な対応」を公表しました。そこでは、AIによって脆弱性の発見から悪用までの時間が大幅に短縮される可能性を踏まえ、フロンティアAIへの対応を経営課題として位置付けることをはじめ、優先システムの明確化やパッチ適用体制の強化など9項目の対応を金融機関へ要請しています。

このような環境変化の中で改めて重要となるのは、企業の重要データと基幹業務を保護しながら事業継続性を支える、セキュリティーとレジリエンスを兼ね備えたプラットフォームです。AIによって攻撃のスピードが加速する時代には、脆弱性悪用の機会そのものを減らす堅牢な設計と、侵害後の影響を最小化する多層防御がこれまで以上に重要となります。