ランサムウェア攻撃が拡大するにつれて、その被害はデータの損失や経済的負担で測定されることがよくあります。しかし、人命が失われることに関してはどうでしょう。患者の命を扱う医療業界ほど、ランサムウェアの脅威が深刻な世界はありません。

2015年以降、医療施設に対するランサムウェア攻撃は驚くほど増加しています。そして、その影響は深刻で、緊急サービスの迂回、重要な治療の遅れ、さらには死亡事故も発生しています。一方、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に、医療従事者への攻撃を避けるという誓約は、一部のランサムウェア・グループによって放棄されました。今では病院も攻撃対象になっていることは明らかです。

医療分野に対するランサムウェア攻撃は、患者に実際の損害を与え、生存率に影響を与え、他の重要ななサービスを脅かします。また、他の重要なインフラストラクチャーを標的としたランサムウェアは、健康と安全に深刻な影響を及ぼします。