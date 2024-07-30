セキュリティー・チームは、侵害の侵入を検知して対応する点では成果を上げていますが、攻撃者は組織の収益にさらなる打撃を与えています。IBMが最近発表した「2024年データ侵害のコストに関する調査」によると、世界平均のデータ漏洩額は過去最高の488万米ドルに達しました。これは2023年から10％の増加となり、パンデミック以降で最大の急増となりました。

この調査では、組織は平均して侵害を特定して封じ込めるまでの時間を短縮した一方で、ビジネス・コストの上昇により世界平均の侵害コストが上昇したことが指摘されています。最大の要因の1つは、ビジネス・コストの損失、侵害後のカスタマー・サポート（ヘルプデスクの設置や信用監視サービスの設置など）にかかる費用、規制による罰金の支払いでした。調査対象となった604の組織のうち約70％が、オペレーションに重大なまたは中程度の中断があったと報告しました。

Ponemon Instituteが独自に実施し、IBMが分析した新しい研究は、16の国または地域の17の組織から侵害を受けた業種・業務が対象となりました。また、侵害を受けた組織の3,556人のセキュリティーおよびビジネスの専門家へのインタビューも含まれていました。19年目を迎えるデータ侵害のコストに関する調査は、実用的なインサイトと最新の調査結果を提供し、業界にとって重要なベンチマークとなっています。

レポートの調査結果は、侵害による一部の損害は避けられないと示唆していますが、セキュリティー・チームが対処できる、対処すべきリスク領域もいくつかあります。例えば、この調査結果は、侵害の影響を軽減し、関連するコストを削減するために、セキュリティー向けのAIおよびオートメーションの重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。

以下に、2024年データ侵害のコストに関する調査における重要ポイントとその他のいくつかを紹介します。