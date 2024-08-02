欧州連合（EU）は、AIに関する新しいルールを定義した最初の主要市場です。

EU当局者によれば、「EUを信頼できるAIの世界的ハブにすることが目的」だそうです。

AI規則はリスクベースのアプローチを採用しており、基本的な権利と安全性に対する潜在的なリスクに応じてアプリケーションを分類するというものです。最も重要な規定には、容認できないリスクをもたらすとみなされる特定のAIの使用の禁止、特定のリスクの高いAIシステムの開発とデプロイに関する基準、汎用AI（GPAI）モデルの規制などがあります。EU AI法のリスク・カテゴリーのいずれにも当てはまらないAIシステムは、同規則に基づく要件（しばしば「最小リスク」カテゴリーと呼ばれます）の対象ではありません。ただし、一部は透明性に関する義務を果たす必要がある場合があり、他の既存の法律に準拠しなければなりません。

「これは、リスクのレベルに応じて制約を適応させることを目的とした規制実用性の一種です」と、IBMヨーロッパ法務責任者、法務顧問、法務IBMヨーロッパ責任者のBruno Massottは述べています。

この新しい規則の下では、国民の権利を脅かす特定のAIアプリケーションが禁止されることになります。これらには、機密性の高い特性に基づく生体認証分類システム、インターネットやCCTV映像からの顔画像の無害なスクレイピングによる顔認識データベース作成、職場や学校での感情認識、予測ポリシー・ポリシングなどが含まれます。

AI法は4月22日にEU議会で、5月21日にEU加盟国によって承認されました。7月12日に欧州連合官報に掲載され、8月1日に発効しました。法律のさまざまな規定が段階的に施行されました。

EU AI法は、非常に速いペースで導入される予定です。

「非常に急速に進んでいますが、これは驚くことではありません。草案は以前から知られていました。テクノロジーは急速に進歩しているので、迅速に行動することも重要です」とMassotは言います。

6ヶ月目には、禁止されているAI行為の禁止が施行される。9か月には、実践基準が適用されます。12月には、ガバナンスを含む汎用AI規則が施行されます。24か月後には、高リスクのAIシステムに対する規定が適用されます。最後に、施行後36か月後には、特定のEU法の下で規制されている製品または製品の安全性コンポーネントであるAIシステムに対する規則が適用されます。

同規則を遵守しない場合、最大3,500万ユーロまたは企業の年間売上高の7％という多額の罰金が科される可能性があります。