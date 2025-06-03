IBMを新発見（再発見）。Welcome to IBM エコシステム

環貫:

前職のAIT社では、「新規ビジネスを立ち上げてほしい」と、当時のAITとしてはまったく新しいアナリティクス分野への事業参入をリードしました。

自分の担当するお客様や製品、プロジェクトだけを意識していればよかった「メーカーの営業」とはまったく異なる取り組みで、それまでマーケティングに関わってこなかった私には、

どうやって世の中に向けて会社や自分たちのケイパビリティをアピールすればいいのか…。相当悩みましたし、マーケティングの重要さを痛感しました。

高木:

新しい商材を構えマーケットで大暴れするには、やはり認知度を上げて存在感を出す必要があるわけで、それはあらゆる企業様にとって大変チャレンジングですよね。

どのようにブレークスルーを図られたのでしょうか。振り返っていただけますか。

環貫:

「世の中にどう知っていただくか」を考えると、人づてでのチャネル作りだけでは足りないのは明らかでした。当時打った手は、独自のソリューション・ウェブサイトを立ち上げ、そこでコラムや動画なども用いて発信していくことでした。

ちょうどそのタイミングで、IBM製品の案件発掘・醸成のためのマーケティング活動を支援するパートナー企業向けプログラム「IBM共同マーケティング」をご紹介いただいたのです。

ウェブサイト構築のほか、展示会への出展や、セミナー開催などにもIBM共同マーケティングをフル活用させていただきました。

高木:

さきほど来日中のクリスティンが「パートナー企業の皆さんは多くの権利をお持ちです」という話をしましたが、その権利の1つが、パートナー様が案件を作りだす、あるいは見つけだすためのマーケティング活動に対して支援金をご提供させていただく「IBM共同マーケティング」です。

環貫さん、共同マーケティングについて、こうしておけばよかったとか、これが1番よかったとかありますか？

環貫:

まずその前に、皆さんきっと「そんな美味しい話しがあるのか? 何か裏があるのでは」と思われているでしょうね。でも裏はなくて、「IBM製品のプロモーションや案件醸成のためのもの」であれば適用されます。大丈夫です。

ただ、申請には期限もありますし、最初は手探りでしたから、実施内容をきちんと証明するための申請作業にはそれなりの手間はかかりました。

ですから、あらかじめ「最終的に必要となるのはどんな形のものですか?」とIBMに確認し、事前準備をしてから進めることをお勧めします。それを理解してからはそれほど大変ではなくなりました。

三浦:

私たちライトウェルも、ここ数年共同マーケティングを利用させていただいています。

弊社にはマーケティング専任部門やチームがあるわけではないので、今年は私が申請を行いました。ですから、「たしかに大変なところもありますよね」と思いながらお話を伺っていました。

ライトウェルでは、ホワイトペーパーの作成や、デモ動画の品質向上などに費用を使っています。