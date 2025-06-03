IBMを新発見（再発見）。Welcome to IBM エコシステム

新たにパートナー企業としてご登録いただいたIBMビジネスパートナーを中心に、約30社90名を超えるビジネスパートナー様にご参加いただいた「Welcome to IBM エコシステム - 新規パートナー様・IBM新発見セッション」（2025年4月25日、虎ノ門にて開催）。
8セッションが次々と行われる3時間強の構成に、「ちょっと詰め込みすぎたかも…」と心配しているスタッフもいたというこのイベントですが、開催後のアンケート回答では「個々のセッション内容が充実していた」「構成が素晴らしかった」という言葉が目立ち、関係者には喜びと安心が広がりました。
当日の様子を、イベント最終セッション「パネルディスカッション | IBMとの共創活動を考える」を中心にご紹介します
「『IBM新発見』を謳っている今日のイベントですが、昔のIBMのイメージのままの方にとっては『IBM最発見』の日になるのではないかと思います。
それでは8つのセッションとTOKYO NODE CAFEに場所を移しての懇親会まで、時間が許す限りお付き合いください。」
テクノロジー事業本部 製品統括本部 テクノロジー・アライアンス事業部長 理事 髙木 泰成（たかぎ やすなり）のそんなオープニングスピーチでスタートしたイベントは、大変盛り沢山な内容でした。オープニングに続いて行われたのは、以下のセッションです。
これらのセッションの後、最終セッションとして行われたのが、「IBMとの共創活動を考える」と題したパネルディスカッションです。
ここからは、そこで交わされた対話を見ていきましょう。
パネルディスカッション「IBMとの共創活動を考える」は、アバウトアス株式会社 代表取締役 環貫 修 氏と、株式会社ライトウェル テクノロジーソリューション部 次世代データ基盤グループグループリーダー 三浦 琢也 氏という、IBMビジネスパートナーとして豊富な活動経験をお持ちのお二人をお招きして行われました。
環貫氏には、主に前職「株式会社AIT」において新規ビジネス立ち上げを行った、営業およびマーケティング活動実践者の視点で、そして三浦氏にはエンジニア・チームのリーダーの視点で、IBMとの共創を通じて見えてきたことをお聞かせいただきました。
前半、話の中心となったのは、ホストの高木が「本日ご来場いただいた方には、絶対にこの取り組みを覚えて帰っていただきたい」と語った、「IBM共同マーケティングプログラム」についてです。
3人のトークから、一部を抜粋します。
環貫:
前職のAIT社では、「新規ビジネスを立ち上げてほしい」と、当時のAITとしてはまったく新しいアナリティクス分野への事業参入をリードしました。
自分の担当するお客様や製品、プロジェクトだけを意識していればよかった「メーカーの営業」とはまったく異なる取り組みで、それまでマーケティングに関わってこなかった私には、
どうやって世の中に向けて会社や自分たちのケイパビリティをアピールすればいいのか…。相当悩みましたし、マーケティングの重要さを痛感しました。
高木:
新しい商材を構えマーケットで大暴れするには、やはり認知度を上げて存在感を出す必要があるわけで、それはあらゆる企業様にとって大変チャレンジングですよね。
どのようにブレークスルーを図られたのでしょうか。振り返っていただけますか。
環貫:
「世の中にどう知っていただくか」を考えると、人づてでのチャネル作りだけでは足りないのは明らかでした。当時打った手は、独自のソリューション・ウェブサイトを立ち上げ、そこでコラムや動画なども用いて発信していくことでした。
ちょうどそのタイミングで、IBM製品の案件発掘・醸成のためのマーケティング活動を支援するパートナー企業向けプログラム「IBM共同マーケティング」をご紹介いただいたのです。
ウェブサイト構築のほか、展示会への出展や、セミナー開催などにもIBM共同マーケティングをフル活用させていただきました。
高木:
さきほど来日中のクリスティンが「パートナー企業の皆さんは多くの権利をお持ちです」という話をしましたが、その権利の1つが、パートナー様が案件を作りだす、あるいは見つけだすためのマーケティング活動に対して支援金をご提供させていただく「IBM共同マーケティング」です。
環貫さん、共同マーケティングについて、こうしておけばよかったとか、これが1番よかったとかありますか？
環貫:
まずその前に、皆さんきっと「そんな美味しい話しがあるのか? 何か裏があるのでは」と思われているでしょうね。でも裏はなくて、「IBM製品のプロモーションや案件醸成のためのもの」であれば適用されます。大丈夫です。
ただ、申請には期限もありますし、最初は手探りでしたから、実施内容をきちんと証明するための申請作業にはそれなりの手間はかかりました。
ですから、あらかじめ「最終的に必要となるのはどんな形のものですか?」とIBMに確認し、事前準備をしてから進めることをお勧めします。それを理解してからはそれほど大変ではなくなりました。
三浦:
私たちライトウェルも、ここ数年共同マーケティングを利用させていただいています。
弊社にはマーケティング専任部門やチームがあるわけではないので、今年は私が申請を行いました。ですから、「たしかに大変なところもありますよね」と思いながらお話を伺っていました。
ライトウェルでは、ホワイトペーパーの作成や、デモ動画の品質向上などに費用を使っています。
この後、高木は「申請の大変さ」を軽減するための取り組みをIBMが検討実施中であること、そして申請作業自体もマーケティング支援会社に依頼いただき、その費用を「共同マーケティング」の対象とできることをお伝えしました。
セッション後半のQAタイムでも、会場からは「具体的にどんなサポートを共同マーケティングで受けることができるのか。もっと詳しく教えてほしい」というリクエストが挙がっており、共同マーケティングへの注目の高さが感じられました。
そしてこの後、トークの中心はエンジニア観点での取り組みへと移っていきました。
高木:
今日もいくつもの新技術を搭載したIBMソフトウェア製品の話しが出てきました。
エンジニアの方には新技術や製品にワクワクするタイプの方と、「これは難しそう」と少し引いてしまう方とおられるのではないかと思うのですが、ライトウェル様ではどうでしょう、三浦さん?
三浦:
「やはりIBMは新しいし、おもしろいソフトウェア製品を出してくるなあ」というのが弊社内における一般的な反応かと思います。しかしその一方で、「この製品はどう伝え、どう売っていくのがいいのだろう?」と、難しさを感じるものがあるのも事実です。
そうした中、ライトウェルではスキル育成の観点も含めて、IBMとの人的交流も積極的に進めさせていただいています。
タイミングにもよりますが、両社の技術セールス同士で最新情報の共有会や技術的な相談会を定期的に行うなどして、「新技術・製品へのチャレンジ」というハードルを下げようとしています。
高木:
IBMソフトウェアも現在その主流はSaaS提供で、「まずは小さく始めよう。」というメッセージで、そこから長く広いつながりを志向しています。先ほどのクリスティンのプレゼンの中にも、「ライフタイムバリュー」という言葉が出ていましたよね。
しかしこの「まずは小さく始めよう。」というメッセージには、そのすぐ後に「だってすぐ止められるから。」という言葉が存在しています。もっといいソリューションが出てくれば、すぐに乗り換えることができますからね。
そこで登場するのが、ご契約をいただいているお客様の成功を支援する「カスタマー・サクセス・マネージャー（CSM）」という職種で、IBMは数年前から、CSMによるパートナー様との活動も積極的に支援しています。
三浦:
弊社もSaaS契約や保守契約をしていただいているお客様がいらっしゃるのですが、今、お話にあった通り、以前は離反されてしまうお客様に対する活動がうまくできていませんでした。
そこで、お客様にご契約いただいているIBM製品をより良く使っていただくための活動と、より広く活用していただくための活動を中心に、IBMのCSMの皆さんとはここ2年ほど活動をご一緒させていただいています。
また、CSMの皆さんとの活動を通じて、新しい技術の効率的なキャッチアップも進んでいると感じています。
ここからは、パネルディスカッション中にリアルタイムで寄せられた、会場からのご意見や質問のいくつかと、それに対する三者のコメント・回答をご紹介します。
1. 新しい製品に関する知識吸収の際に注意されていることはありますか?
環貫:
営業的な観点で言うと、技術的な革新性や、製品の良し悪しももちろんありますが、それ以上に「お客様にそれがどれだけの価値をもたらすことができるのか」を、自らが理解することだと思います。
その上で、「どれだけそれがお客様の腹に落ちるのか」というところが重要ではないでしょうか。そこに注意を向けています。
2. IBMとの協業で良かった点や、ちょっと難しいと感じた点を教えてください。
三浦:
一番良かったところは、先ほど少しお話しさせていただいた「人の支援」でしょうか。
「ソフトウェアを活用したお客様の課題解決支援」という我々の新しいチャレンジに、人や労力をしっかり割いていただき、多くのご支援を頂けているところが良いところですね。
難しいところは、私たちのお客様の多くがIT部門に限定されていたこともあり、IBMソフトウェアの提案を持っていく先を見つけるのに苦労しているところでしょうか。
高木:
なるほど。「持っていく先が違う」——ソリューションによっては、IT部門ではなくてユーザーである事業部門に話を持っていく必要があるということですね。
3. 製品スキルを身につけるのが重要である一方、実案件がないと進められないのが現実かと思います。どのように対処されていますか?
三浦:
おっしゃる通りですね。我々も悩みながらやっています。
IBMの新製品やサービスのスペシャリストチーム「エキスパート・ラボ」や、IBMコンサルティングチームの方たちに我々の活動状況を共有することを通じ、プロジェクトメンバーとして実案件に参加させていただくようにしています。
環貫:
私たちも同じでした。実案件をIBMと一緒にやらせていただいていましたね。
高木:
ありがとうございます。やはり、実案件がないと盛り上がらないですし、スキルもつかないですよね。
そのためにも、実案件を一緒に取りに行く。作りに行く。IBMも徹底的に共創させていただきます。
セッションの最後には、高木から会場のパートナー企業の皆さまに向けてメッセージと「3つのお願い」が伝えられました。
「日々、パートナーの皆様からいただくフィードバックを本当に大切に思っています。いただいたご意見を製品開発やマーケティング・プログラム、パートナー様支援制度にしっかり反映していきたいと思っていますので、ぜひこれからも積極的にお話をお聞かせください。
それでは懇親会前に、以下３つのお願いをさせていただきます。ご検討のほどよろしくお願いします。」
1. IBMパートナーには「ランク」があるので、まずは「シルバー」となってください（最低3名のIBM技術認定バッジ取得が必要）。
2. シルバーになったら、事前承認不要で無料かつ自由に製品試用や技術検証ができるデモ環境「IBM Technology Zone（テックゾーン）」を使い倒してください。
3. IBM Partner Plus Directoryに企業情報を掲載いただき、営業や広報にご活動ください。IBMもお客様に当ページを積極的にご案内してまいります。
最後に、懇親会にて筆者が数名の方に訊いた「今日、一番印象に残ったものや言葉は」という質問への答えの中から、多かった３つをご紹介します。