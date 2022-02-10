機械学習モデルの人種バイアスを確認する強い必要性

IBM® Consultingのデータサイエンティストとして、私はIBMクライアントのさまざまなニーズを満たすためにいくつかのプロジェクトに携わることができました。IBMでの勤務時間中に、私が当初不可能とは考えられなかったさまざまなユースケースでテクノロジーが適用されるのを目の当たりにしてきました。だからこそ、今日私たちが直面している最も陰湿な社会問題の1つである、人種的不正義に対処するために人工知能の導入を管理できることにワクワクしています。
2020年に、Black Lives Matter運動が全ての国または地域に浸透し始めたとき、私はクライアントの問題を解決する自分の能力を大きな社会問題に応用できるのかすぐに考えました。このような考えから、私は人種的平等のための戦いに参加する機会を探すことを決め、 Call for Code for Racial Justiceを通じてリリースされるプロジェクトに取り組んでいるIBM社内コミュニティを見つけました。
IBM内で育成したプロジェクトは数多くありましたが、特に暗黙的と明示的なバイアスの両方に取り組むプロジェクトに惹かれていました。そのプロジェクトはTakeTwoであり、ちょうど1年前に外部のオープンソース・プロジェクトとしてリリースされた7つのプロジェクトの1つになる予定でした。TakeTwoプロジェクトは、自然言語理解を使用して、書かれたコンテンツに含まれる人種バイアス（明白なものと些細なものの両方）を検知し、排除するのに役立ちます。TakeTwoを使用して、人種的に偏っているとみなされるフレーズや単語を検知することは、コンテンツ作成者が記述時に潜在的な偏見を積極的に軽減するのに役立ちます。これにより、コンテンツ作成者は、現在はオンライン・テキスト・エディターを使用して、作成したコンテンツを公開する前にチェックすることができます。これは、人種差別の可能性のある言葉を発見するためのGrammarlyのようなものだと考えてください。TakeTwoは、Inclusive Naming Initiativeのような信頼できる情報源がまとめた包括的な用語のディレクトリーを活用するよう設計されています。
TakeTwoのおかげで、私の専門知識を活かしてプロジェクトを改善できただけでなく、私が持っていたものの、これまで気づかなかった暗黙の人種バイアスのいくつかを内省する機会も得られました。MakeTwoでの作業は、世界にとって重要なミッションに取り組むための素晴らしい方法であり、同時に自己を振り返る機会も提供しました。
ソリューションのアクションを見る：
TakeTwoに取り組んでいる中、このソリューションは大量のデータを実用に即した試験を行い評価することによってバイアスを検知することを目的としているものの、データ自体が暗黙のバイアスを保持する可能性があることを認識することが重要であることが十分に明らかになりました。人工知能とPython、FastAPI、JavaScript、CouchDBなどのオープンソース・テクノロジーを活用することで、TakeTwoソリューションは、取り込んだデータを評価し続け、データ内にバイアスが存在する場合は、より正確に検出することができます。たとえば、米国では使用が許可されている単語やフレーズが日本では受け入れられない場合があります。そのため、私たちはこれをできる限り認識し、それに応じてソリューションが機能する必要があります。データサイエンスに情熱を注ぐ私は、私たちのモデルが、それに与えるデータと同じくらい優れていることを身をもって知っています。その点、このプロジェクトに取り組んで学んだことのひとつは、これらのシステムを支える機械学習（ML）モデルのトレーニングに役立つ、より良いデータセットが必要だということです。Kaggle社のデータ・セットは、私たちにとってすばらしい出発点となりましたが、人種差別が存在する場所でプロジェクトを拡張する場合は、より多様なデータが必要になります。
これに関連する注意点として、このようなプロジェクトに必要なスキルは単なるデータサイエンスをはるかに超えています。特にこのプロジェクトでは、TakeTwoのようなシステムが体系化するか無視する必要がある言語に存在する文化的ニュアンスの一部を定義するのに役立つ言語学の専門家を活用することが重要でした。分野を超えて取り組むことによってのみ、実行可能なソリューションを得ることができます。
MLとAIがTakeTwoのようなソリューションを強化するためにもたらす価値は、刺激的なものです。従業員の雇用から銀行での融資の承認まで、MLとAIは私たちが互いに交流する方法に浸透しており、ビジネス上の意思決定における人種的偏見を可能な限り取り除くのに役立ちます。私たちは技術者として、誠実でバイアスのないモデルを制作し、可能な限り最高のレベルで実行できるモデルを作成することで、モデルのアウトプットを信頼できるようにするという明確な責任を負っています。
IBMがどのようにしてより良いAIを構築しているかは、こちらをご覧ください。TakeTwoはその有効性の開発と強化において進歩を続けており、あなたもこのオープンソースプロジェクトをより良くすることに貢献することができます。今すぐTakeTwoとその他すべてのCall for Code for Racial Justice Projectsについて詳しくご覧ください。
この投稿は、黒人歴史月間中に人工知能と社会正義の関係を取り上げたシリーズの一部です。
生成AIがもたらす新たな課題、AIモデルおよびMLモデルを制御する必要性、信頼性と透明性を高めた説明可能なAIフレームワークを構築する手順をご紹介します。