大規模な組織は、システムやデータベース間で異種のデータを統合するのに苦労することがよくあります。非効率的なデータ検索システムは、チームのサイロ化、拡張性の課題、生産性の低下につながります。また、断片化されたシステムでは、タスク実行において、特定のデータを見つけるためのドメインの専門知識が必要になります。この要件により、新入社員の学習曲線が長くなり、従業員が必要な情報を効率的に見つけることができなくなります。

実用的なソリューションでは、データ自体の大規模な移行を必要とせずに、これらのソースからデータを合成する必要があります。また、セキュリティと機密性を維持し、適切なデータを適切な権限のあるユーザーにのみ公開する必要があります。

こうした課題に対処するため、 IBMは過去18か月間にわたり、Slack や社内リポジトリなどのさまざまなソースからデータを取得する統合検索機能を開発してきました。テキストデータは、ベクトル・データベースに保管され、高度なAIモデルが処理のために最上位に階層化され、すべてのソースのフリーテキスト検索が可能になります。内部アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）により、IBMチームは生のベクトル・データとモデルにアクセスできます。この機能はすでに内部検索ツールに統合されており、旧式のLucene構文がフリーテキスト形式のコンテキスト認識型クエリに置き換えられています。その結果、IBMの従業員ははるかに効果的で直感的な検索エクスペリエンスを得られるようになりました。

この検索システムの主な機能は、検索を実行する従業員に関するコンテキストが提供されていることです。クエリを処理する際、AIはユーザーの役割、権限、IDを考慮して、その個人がアクセスを許可されているデータのみを返します。このメカニズムにより、関連性の高い成果が得られると同時に、内部アクセス制御の機密性とコンプライアンスが確保されます。機密データを返さないようにすることが極めて重要であるため、ユーザーIDに基づいたアクセスのガードレール（セキュリティ機能）を実装することが重要です。

IBM は、これらの機能を画像やビデオにまで拡張する取り組みを進めています。この拡張においては、既存の視覚アセットに適切なテキスト・タグが必要です。これは、AIがアセットのメディアタイプを理解するために重要です。IBMのデジタル資産管理システムにはこれらのデジタル資産が保管されていますが、その多くは正しくタグ付けされていません。IBMは、この状況に対処するために、AIを使用してすべてのデジタル資産に自動タグ付けを行う計画です。タグ付けプロセスが完了すると、検索モデルは、1つのクエリを通じて関連する画像、動画、テキスト、ソース文書を返すことができるマルチモーダル・システムに進化することになります。

この統合検索システムにより、従業員はどのような形式のものでも重要な情報に汎用的にアクセスできるようになり、効率が劇的に向上します。また、複数のベクトル・ストアにドキュメントを保存する必要もなくなるので、IBMのデータ・インフラストラクチャが合理化されます。さらに、Creative Assistantなどの他の社内製品では、同様のテクノロジーの個別の実装を構築・維持するのではなく、統合検索を自社製品の一部として統合できます。

AI駆動型のイノベーションによりワークフローが継続的に変革されると、チームは面倒な作業をAIに任せ、戦略的で価値の高いタスクに集中できるようになります。検索機能を備えた統合検索とLLMにより、従業員は情報を簡単に見つけられるようになります。同時に、高度な画像とコンテンツ生成により、チームは今までにないほど高品質でブランドに準拠したアセットを作成できるようになります。IBMはこれらの機能を統合することで、社内オペレーションを強化するだけでなく、お客様に同様の変革的な価値を提供するためのベンチマークを設定し、組織がAIを活用して影響を与える方法を再定義します。

IBMは、ニューヨーク大学のスターン・スクール・オブ・ビジネスと提携し、スターンの実践的学習プログラムがサポートする1学期にわたるプロジェクトのために、4名のMBAコンサルタントを派遣しました。同プログラムのSamir Ali-Darwish氏、Auston Ricca氏、Tomer Friedman氏、SternNarissa Moonsammy氏が、IBMの「マーケティング、コミュニケーション、および企業の社会的責任」チームと緊密に連携し、組織に関する外部の視点を提供しました。MBAコンサルタントは、IBMの従業員からのフィードバックデータを研究し、IBMのリーダーにインタビューを実施し、IBM独自のwatsonxプラットフォームを使用して、取得した情報を統合し、優先順位を付けた組織向けのAIロードマップを作成しました。世界的なAIスキル・ギャップを埋めるため、IBMは2026年末までに200万人の学習者にAIに関するトレーニングを提供することを目指しています。ニューヨーク大学スターン・スクール・オブ・ビジネスやIBM SkillsBuildの無料コースなどとのコラボレーションを通じて、当社は世界中の学習者にアプローチしています。