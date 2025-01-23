マーケティング・リーダーにとって、AIの分野で一歩先を行くことは、戦略上の必須事項となっています。カスタマイズされたオムニチャネル・マーケティング・キャンペーンの規模と範囲、およびマーケティング・チームが業務で利用する企業データの幅広さにより、マーケティング・チームの業務を強化するためにAIの実装が必要となる課題が生じます。
IBMが生成AIにおけるイノベーションを進め、クライアントやパートナーによる拡張利用を可能にする中で、そのアプローチが自社の「クライアント ゼロ」であることは一貫しています。これにより、組織は自社のイノベーションからメリットを受けることができ、製品の影響をより深く理解できるようになり、IBMのテクノロジーとサービスの価値を実証することができます。この取り組みは、特に同社の「マーケティング・コミュニケーション・企業の社会的責任」チーム内で顕著になっています。
IBMは、生成AIを使用して、現在のプロセスを最適化するだけでなく、将来に向けた機能も拡張しています。IBMは、「マーケティング・コミュニケーション・企業の社会的責任」の組織全体を対象にアンケートを実施し、生成AIを最も効果的に活用する方法についてのアイデアを募りました。社内の関心と既存のイニシアチブの中から、マーケティング資産生成と統合検索、および見つけやすさのための大規模言語モデル（LLM）という2つのイニシアチブに焦点を当てました。
多くの組織は、高品質のマーケティングアセットを大規模に作成することが困難であると感じています。ブランドのガイドラインとコンプライアンスを確実に守りながら、さまざまなオーディエンスに響くコンテンツを作ることは、多くの場合、クリエイティブチームに大きな負担とリソースを要する作業となります。たとえば、デザイナーは単一のキャンペーンを複数のメディア形式に合わせて調整するのに何時間も費やす場合があります。同様に、コピーライターは、ブランドボイスとの整合性を確保しながら、多様なオーディエンスセグメントに向けてメッセージを調整するのに苦労することがよくあります。
デジタル・ランドスケープが進化し続けるにつれて、パーソナライズされた顧客体験の重要性の高まり、デジタルチャネルの急増、業界全体にわたる競争の激化などの要因により、マーケティングの需要が高まっています。企業は、有意義な方法で顧客と関わるように常にプレッシャーにさらされており、多くの場合、大量のカスタマイズされたコンテンツを迅速に配信する必要があります。このプレッシャーにより、戦略的で価値の高い仕事に集中する能力が制限されます。この課題は、AI駆動型資産の生成を通じたイノベーションの明らかな機会となります。
アセットを作成するには、ブランディング、カスタマイズ、コンプライアンス基準との整合性を確保するために多大な時間と労力が必要です。このため、コピーライターやデザイナーの業務の構成要素の非中核的な部分をAIが支援することで、専門知識と労働時間の効果を最大化できる可能性があります。
IBM watsonxで構築されたIBM® Creative Assistantは、生成AIの力を利用してマーケティング・コンテンツの作成を加速させます。Creative Assistantを使用すると、ツール内でIBM製品情報の包括的なデータベースに直接アクセスできます。これは、多用途でインテリジェントなAI搭載型マーケティング資産生成ツールです。Creative Assistantは、AIテクノロジーと事前承認済みのIBMテンプレートを使用して、従来は必要とされた時間のほんの一部で、洗練されたブランドアセットの作成を支援します。
IBM Creative Assistantはすでに4,000件を超えるアセットを生成しており、同社はその機能をさらに拡大することを目指しています。
IBM Creative Assistantはコンテンツを効率的に作成しますが、プロンプトから画像やビデオを生成する機能はありません。このエキサイティングな、資産生成における次のステップは、簡単に実装できるものではありません。画像や動画の生成モデルは存在しますが、資産生成をIBMの設計とブランドに準拠させるのは複雑な課題です。IBMのアセットは、厳格な設計、法的、倫理的仕様を遵守する必要があります。
これに対処するため、IBMは中間ステップとして、画像がブランドに準拠しているかどうかをチェックするようAIモデルをトレーニングすることを検討しています。このアプローチは、ブランドに準拠した画像をゼロから生成するよりも簡単で、ストック画像とAI生成画像の両方に適用でき、高品質で満足のいくアウトプットを実現できます。Creative Assistantには、法的コンプライアンスなど、テキスト用の同様の機能がすでに組み込まれており、導入がはるかに簡単であることが証明されています。
こうした機能を拡張すると、コストを削減しつつ効率を大幅に向上させることができます。AIが資産作成の重労働を引き受けることにより節約された時間により、IBM従業員は概要の作成とクリエイティブなビジョンの開発に集中できます。この変化により作業時間が最適化され、デザイナーがより革新的で価値の高いタスクに集中できるようになり、その影響力も拡大します。
当社のチームでは、いくつかの特定の機能が優先事項として特定されています。IBMが作成しなければならないアセットの量を考えると、 IBMのブランドと設計の標準に準拠した、社内および社外での使用を目的とした高速かつ高品質の資産生成により、大幅な時間の節約が実現します。また、自動テキスト、ビデオ、画像の生成を拡張することで、さまざまな市場や顧客セグメントにパーソナライゼーションの機会が広がり、ターゲットとなるオーディエンスに効果的に響くコンテンツを生み出すことができます。
目標は、デザイナーのインプットを最小限に抑え、AIがアセットを生成できるようにして、クリエイティブなプロセスを合理化することです。しかし、これらの取り組みの実施は、主に組織の規模とAIテクノロジーに関する法的要件により、依然として複雑なままです。段階的なアプローチを採用し、ブランド・コンプライアンス・チェックなどの仲介ソリューションを使用することで、IBMはこれらの課題を克服し、アセット生成における効率とイノベーションの次の波を解き放つことができます。
大規模な組織は、システムやデータベース間で異種のデータを統合するのに苦労することがよくあります。非効率的なデータ検索システムは、チームのサイロ化、拡張性の課題、生産性の低下につながります。また、断片化されたシステムでは、タスク実行において、特定のデータを見つけるためのドメインの専門知識が必要になります。この要件により、新入社員の学習曲線が長くなり、従業員が必要な情報を効率的に見つけることができなくなります。
実用的なソリューションでは、データ自体の大規模な移行を必要とせずに、これらのソースからデータを合成する必要があります。また、セキュリティと機密性を維持し、適切なデータを適切な権限のあるユーザーにのみ公開する必要があります。
こうした課題に対処するため、 IBMは過去18か月間にわたり、Slack や社内リポジトリなどのさまざまなソースからデータを取得する統合検索機能を開発してきました。テキストデータは、ベクトル・データベースに保管され、高度なAIモデルが処理のために最上位に階層化され、すべてのソースのフリーテキスト検索が可能になります。内部アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）により、IBMチームは生のベクトル・データとモデルにアクセスできます。この機能はすでに内部検索ツールに統合されており、旧式のLucene構文がフリーテキスト形式のコンテキスト認識型クエリに置き換えられています。その結果、IBMの従業員ははるかに効果的で直感的な検索エクスペリエンスを得られるようになりました。
この検索システムの主な機能は、検索を実行する従業員に関するコンテキストが提供されていることです。クエリを処理する際、AIはユーザーの役割、権限、IDを考慮して、その個人がアクセスを許可されているデータのみを返します。このメカニズムにより、関連性の高い成果が得られると同時に、内部アクセス制御の機密性とコンプライアンスが確保されます。機密データを返さないようにすることが極めて重要であるため、ユーザーIDに基づいたアクセスのガードレール（セキュリティ機能）を実装することが重要です。
IBM は、これらの機能を画像やビデオにまで拡張する取り組みを進めています。この拡張においては、既存の視覚アセットに適切なテキスト・タグが必要です。これは、AIがアセットのメディアタイプを理解するために重要です。IBMのデジタル資産管理システムにはこれらのデジタル資産が保管されていますが、その多くは正しくタグ付けされていません。IBMは、この状況に対処するために、AIを使用してすべてのデジタル資産に自動タグ付けを行う計画です。タグ付けプロセスが完了すると、検索モデルは、1つのクエリを通じて関連する画像、動画、テキスト、ソース文書を返すことができるマルチモーダル・システムに進化することになります。
この統合検索システムにより、従業員はどのような形式のものでも重要な情報に汎用的にアクセスできるようになり、効率が劇的に向上します。また、複数のベクトル・ストアにドキュメントを保存する必要もなくなるので、IBMのデータ・インフラストラクチャが合理化されます。さらに、Creative Assistantなどの他の社内製品では、同様のテクノロジーの個別の実装を構築・維持するのではなく、統合検索を自社製品の一部として統合できます。
AI駆動型のイノベーションによりワークフローが継続的に変革されると、チームは面倒な作業をAIに任せ、戦略的で価値の高いタスクに集中できるようになります。検索機能を備えた統合検索とLLMにより、従業員は情報を簡単に見つけられるようになります。同時に、高度な画像とコンテンツ生成により、チームは今までにないほど高品質でブランドに準拠したアセットを作成できるようになります。IBMはこれらの機能を統合することで、社内オペレーションを強化するだけでなく、お客様に同様の変革的な価値を提供するためのベンチマークを設定し、組織がAIを活用して影響を与える方法を再定義します。
IBMは、ニューヨーク大学のスターン・スクール・オブ・ビジネスと提携し、スターンの実践的学習プログラムがサポートする1学期にわたるプロジェクトのために、4名のMBAコンサルタントを派遣しました。同プログラムのSamir Ali-Darwish氏、Auston Ricca氏、Tomer Friedman氏、SternNarissa Moonsammy氏が、IBMの「マーケティング、コミュニケーション、および企業の社会的責任」チームと緊密に連携し、組織に関する外部の視点を提供しました。MBAコンサルタントは、IBMの従業員からのフィードバックデータを研究し、IBMのリーダーにインタビューを実施し、IBM独自のwatsonxプラットフォームを使用して、取得した情報を統合し、優先順位を付けた組織向けのAIロードマップを作成しました。世界的なAIスキル・ギャップを埋めるため、IBMは2026年末までに200万人の学習者にAIに関するトレーニングを提供することを目指しています。ニューヨーク大学スターン・スクール・オブ・ビジネスやIBM SkillsBuildの無料コースなどとのコラボレーションを通じて、当社は世界中の学習者にアプローチしています。
