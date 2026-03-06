人工知能（AI）は、プロセスをより高速かつ効率的にし、個々の顧客のニーズに合わせて調整することで、企業が顧客のオンボーディングを設計および実行する方法を変革しています。
カスタマー・オンボーディングとは、新規ユーザーを登録または購入してから、製品またはサービスを正常に使用できるように導くプロセスです。B2B環境では、クライアント・オンボーディングと呼ばれることがよくあります。従来の顧客オンボーディングには、手動のタスクや一般的なコミュニケーションが含まれることが多く、摩擦を生み出し、顧客が製品の価値を認識する前に解約につながる可能性があります。
顧客のオンボーディング・フローにAIを埋め込みことで、組織はやり取りの自動化およびパーソナライズが可能になり、顧客がジャーニーの重要なステップに到達するまでの時間を短縮できます。このシフトにより価値実現までの時間が短縮され、初期段階でポジティブな印象を与え、より広範な関係の基盤が整います。
オンボーディングにおけるAIの最大のメリットの1つは、インテリジェントな自動化です。AIシステムは、人間が継続的に関与することなく、情報をVerifyし、リスクにフラグを立て、リクエストをルーティングすることができます。このアプローチにより遅延が減り、オンボーディング・チーム・メンバーはより効果の高いやり取りに集中できるようになります。
多くの組織では、AIはカスタマー・サービスの自動化を通じてオンボーディングもサポートし、一般的な問題や反復的なオンボーディング・タスクを迅速かつ一貫性をもって処理することができます。
同時に、機械学習モデルはリアルタイムでパターンを分析して、新規顧客がどこで行き詰まりがちかを検出できるため、企業はボトルネックを迅速に修正できます。
IBM Institute for Business Valueの最近の研究によると、インタビューを受けたカスタマー・サービス担当の幹部の半数以上が、顧客とのコミュニケーションにおけるオートメーションが最小限であると報告しています。ただし、ほぼ半数（49％）がすでに、顧客からのフィードバックとサポートの問い合わせ、顧客維持（48％）、オンボーディング（47％）に部分的自動化を採用しています。1
AI駆動型のパーソナライゼーションは、あらゆるやり取りが関連性がありタイムリーであると感じられるようにすることで、より強力な顧客オンボーディング・エクスペリエンスを生み出します。AIは、使用パターンや業種・業務などの顧客データを処理および分析することで、各ユーザーが受け取るコンテンツやガイダンスをカスタマイズできます。
AIを活用したオンボーディング・フローは、一般的な一連の手順をすべての顧客に提示するのではなく、それぞれの顧客を迅速に成功させるために最も役立つ可能性がある内容に合わせて調整できます。このパーソナライゼーションにより、混乱が軽減され、最初から商品に対する深い顧客エンゲージメントが促進されます。
対話型AIと自動化されたアシスタントは、すべてのやり取りにライブ・エージェントを必要とせず、タイムリーなチャット・サポートを提供することで、オンボーディング・エクスペリエンスをさらに向上させます。顧客は質問をしたり、一般的な問題のトラブルシューティングを行ったりできるため、製品の早期使用に伴う待ち時間や不安を軽減できます。
AIはオンボーディング全体を通じて信頼できるカスタマー・サポート・パートナーとして機能し、ユーザーはいつでもサポートを受けられるという安心感を与えます。Gartner社は、2028年までに、顧客の少なくとも70％が対話型AIインターフェースを使用してカスタマー・サービスを開始すると予測しています。2
AIを活用した分析により、企業はオンボーディングをデータに基づく動的な機能として扱い、プロセス自体の最適化をサポートします。機械学習モデルは、オンボーディングのメトリクスと顧客の行動を分析することで、顧客がどこで苦労しているのか、どのステップがプロセスを放棄するのか、どのような介入が有効化を効果的に促進するかについての洞察を表面化させることができます。これらの洞察により、チームは顧客オンボーディングの成功ストラテジーを最適化し、顧客満足度の低下や解約につながりかねないギャップを埋めることができます。
これらの機能により、AIは効果的な顧客オンボーディングを加速する強力な手段となります。AIは、組織がよりスムーズで予測可能で、より成功するオンボーディング・エクスペリエンスを提供するのに役立ちます。このプロセスにより、初期段階の顧客満足度と長期的なエンゲージメントの基盤が強化されます。
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顧客のオンボーディングは常に、顧客ライフサイクルにおける決定的な瞬間です。小売、金融サービス、SaaS企業などの業種・業務全体で、期待がテストされ、価値が証明され、長期的な関係が形になり始めたり、静かに損なわれたりします。
しかし、多くの組織では、オンボーディングは依然として手動で行われ、時間がかかり、チーム間で連携が確立されていない状態です。製品がより複雑になり、顧客の期待が高まるにつれて、こうした従来のアプローチは摩擦を生み出します。遅延や一貫性のないコミュニケーション、次のステップが不明確なことにより、価値実現までの時間が遅れ、顧客が完全にエンゲージする前に解約率が上昇するおそれがあります。
AIは、こうしたギャップに直接所在地するため、重要になります。これにより、オンボーディングがより迅速に動き、より一貫性のある運用が可能になり、それぞれの顧客のニーズに適応できるようになります。すべての顧客に同じ静的なプロセスを課すのではなく、AIはリアルタイムで行動を分析し、適切な次のステップを提示し、ガイダンスをパーソナライズします。このプロセスにより、オンボーディングがナビゲートしやすく、最初から関連性の高いものになります。
AIは舞台裏で連携も向上させます。営業、お客様事例、サポートの各チーム間でデータを連携させることで、孤立したコミュニケーションを減らし、引き継ぎを自動化します。その成果として、顧客にはより統一されたエクスペリエンスが提供され、社内チームにとっては運用上の非効率性が少なくなります。
AIはオンボーディングをスケーラブルにします。組織が成長するにつれて、すべてのステップの管理を人だけに頼るようになると、コストがかかり、標準化が難しくなります。AIを活用することで、企業はパーソナライゼーションを犠牲にすることなくスピードと一貫性を向上させ、最初から顧客数の増加とカスタマー・リレーションシップの強化を実現できます。
オンボーディングの各ステップにAIを埋め込みことで、組織は事後対応型の手動プロセスから、適応型、データ駆動型、スケーラブルなプロセスへと動きします。オンボーディングは、単にタスクを完了するのではなく、顧客ができるだけ早くかつ自信を持って価値を達成できるように導く道筋となります。
サインアップした後、顧客は明確性を求めます。次に何が起こるのか、どのように始めるのかを理解したいと考えています。ガイダンスがなければ、多くの場合混乱や早期に中断が発生します。
AIは、顧客の役割、目標、業種・業務に基づいて、ウェルカムEメール、メッセージ、アプリ内プロンプトをパーソナライズできます。全員に同じ指示を送信するのではなく、AIは、顧客が達成しようとしている内容に合わせて導入を調整します。
たとえば、マーケティング・リーダーと技術管理者では、それぞれの優先事項に合わせて最初に行うべきステップが異なります。AIは、顧客の目標に基づいて関連するチュートリアルやWebセミナーを推奨することもできます。
多くの場合、この段階によって、顧客が最初の成功マイルストーンにどれだけ早く到達するかが決まります。データのインポート、ツールの統合、ワークフローの構成などのタスクは、特に複雑な製品の場合、圧倒されるように感じることがあります。
AIは、ステップバイステップのプロンプト、対話式のウォークスルー・エクスペリエンス、関連する製品ツアーによって顧客のセットアップを案内し、問題が発生する前にエラーを検知し、類似するアカウントに基づいてベスト・プラクティスの構成を推奨します。また、データフィールドのマッピングやデフォルト設定の提案など、プロセスの一部を自動化することもできます。
システムがセットアップされたら、顧客は主要な機能の使用を開始する必要があります。この段階では、製品の即時の価値を実証する即効性のある成果を特定することがクリティカルです。指示がないと、顧客は重要な機能を見逃したり、製品の価値を最大限に認識できなかったりする可能性があります。
AIは使用パターンを分析し、最も関連性の高い次のアクションを提案します。一部の組織では、マイルストーン・バッジや完了指標などのAI駆動型のGamificationを使用して、エンゲージメントを促進しています。顧客が通常、成功を促進する主要な機能を試していない場合、システムはターゲットを絞ったチュートリアルやアプリ内ヒントを表示できます。使用量が停滞した場合、AIはリマインダーをトリガーしたり、お客様事例チームに通知したりできます。よりハイタッチなアプローチが必要な顧客の場合、AIはチームがパーソナライズされたアウトリーチで適切なタイミングで介入できるようにするための洞察を引き出します。
初期設定だけでは、オンボーディングは終了しません。最初の数週間は、習慣を築き、価値を高める上で非常にクリティカルです。顧客が問題を提起するのを待っている組織は、警告の兆候を見逃すことがよくあります。
AIは、ログイン頻度、主要な機能の採用、タスクの完了などのエンゲージメント・シグナルを継続的に監視します。リスクのパターンを検知すると、自動ナッジやチェックイン・メッセージをトリガーしたり、参考情報を推奨したり、人間への働きかけをプロンプトしたりできます。
同時に、AI搭載のチャット・アシスタントは製品内で即座に回答を提供し、多くの場合、一元化されたナレッジ・ベース、構造化されたFAQ、その他のセルフサービス参考情報から情報を取得して、フラストレーションを軽減し、サポートの遅延を軽減します。
強力なオンボーディング・プログラムは静的ではありません。それらはデータとフィードバックに基づいて進化します。性能を明確に可視化できなければ、チームは顧客がどこで行き詰まっているのかを把握するのに苦労します。
AIはアカウント全体のオンボーディング・データを集約し、有効化メトリクスやオンボーディング完了率などの主要な性能指標（KPI）を追跡することで、チームが共通の課題と改善の機会を特定できるように支援します。時間の経過とともに、この継続的な最適化により、オンボーディングがより迅速になり、一貫性が高まり、顧客のニーズに合ったものになります。
前のセクションでは、オンボーディングの各段階でAIがどのようにサポートするかを説明しました。このセクションでは、より迅速でインテリジェントなオンボーディング・プロセスによってもたらされるより広範なビジネス成果に焦点を当てています。
価値実現までの時間の短縮：オンボーディングが迅速かつ効率的に動きことで、顧客体験はより早く有意義な成果になります。早期に価値を達成することで、購入決定への信頼性が高まり、長期的なエンゲージメントが強化されます。
顧客維持率の向上：スムーズなオンボーディング・エクスペリエンスにより、初期のフラストレーションと混乱が軽減されます。この2つは一般的な顧客離れの要因です。主要な機能を早期に導入することに成功した顧客は、アクティブでロイヤルティを維持する可能性が高く、顧客基盤全体を強化し、顧客生涯価値を高めます。
顧客満足度の向上：明確なガイダンス、タイムリーなサポート、パーソナライズされたやり取りにより、第一印象がよりポジティブになります。強力なオンボーディング・エクスペリエンスは、多くの場合、カスタマー・リレーションシップ全体のトーンを設定し、CSATスコアを向上させることができます。
運用効率の向上：手作業を減らし、遅延を最小限に抑えることで、AI搭載オンボーディングにより、運用負荷が軽減されます。チームは、人員を比例して増やさずに、より多くの顧客を管理できます。
予測可能な成長：標準化されたデータ駆動型のオンボーディング・プロセスにより、組織は有効化率や性能の傾向をより詳細に把握できるようになります。このデータにより、収益予測とキャパシティー・プランニングの信頼性が高まります。
競争優位性の強化：混雑した市場では、多くの場合、より強力な顧客体験ストラテジーが差別化要因となります。迅速かつインテリジェントなオンボーディング・プロセスにより、組織は競合他社との差別化を図り、口コミによる成長と紹介を促すことができます。
ここでご紹介するベスト・プラクティスでは、AIを活用してオンボーディング・プロセスを構築し、強化する方法を概説しています。彼らは、AIが効果的に強化および拡張できる、顧客中心の明確な基盤を構築することに重点を置いています。
最初の価値実現までの時間、有効化率、早期の維持など、成功とはどのようなものかを定義します。AIは、単に効率を向上させるだけでなく、測定可能な成果をもたらすように調整する必要があります。
登録時に不要なフィールドと手順を削除します。AIはデータを事前にインプットし、情報を即座に検証し、最初のやり取りから摩擦を軽減できます。
AIを多層的に使用する前に、明確なカスタマー・ジャーニー・マップを使用して、オンボーディング・エクスペリエンス全体を計画します。明確で適切に構造化されたプロセスにより、AIは構造的な問題をパッチするのではなく、プロセスを強化することができます。
AIは、大量のコンテンツや自動化で顧客を圧倒するのではなく、エクスペリエンスを簡素化する必要があります。適切なガイダンスを適切なタイミングで提供することに重点を置きます。
オンボーディングを成功させるには、営業、お客様事例、サポート間の調整が必要です。AIは、エクスペリエンスの断片化を避けるために、共有データと一貫したプロセスに基づいて動作する必要があります。
ボトルネックと中断ポイントを特定するために、オンボーディング・データの定期的な分析を実施しましょう。AIの洞察は、チームが時間の経過とともにエクスペリエンスを洗練し、合理化するのに役立ちます。
エージェント型AIがどのようにカスタマー・サービスを再構築し、エージェントの生産性を高め、顧客体験を向上させ、戦略的成長を促進するかをご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
この包括的なガイドでは、主要なユースケース、コア機能、およびビジネスに適したソリューションを選択するためのステップバイステップの推奨事項を詳しく解説しています。
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お客様を不快な体験から救出します。AIエージェントを活用して、顧客満足度を高め、ROIを改善します。
カスタマー・ジャーニー全体でさらにスマートな体験を構想、設計、提供して、価値を引き出し、成長を促進します。
1. AI-powered productivity: Customer service, IBM Institute for Business Value (IBV), originally published 15 August 2025
2. Customer Service AI: Hone in on High-ROI Use Cases, ©2026 Gartner, Inc.