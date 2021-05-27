信頼できるAIソリューションには、倫理とガバナンスの基盤だけでは不十分です。ビジネスと社会の両方に真の価値を提供しながら、AIを構築・管理するためには、オープンなエコシステムで強化されたダイバーシティー、インクルージョン、責任を共有する文化が不可欠です。それには、AIソリューションを構築するチームが、さまざまな背景を持つ人々で構成され、それらのAIソリューションが機能する社会のジェンダー、人種、文化的ダイバーシティーに密接に似たものになるように、文化的な変化が必要になる場合があります。

IBMは、ツールや専門知識、教育プログラム、ガイダンスを提供することで、企業がAIとAIがもたらす成果に対する信頼を築けるよう支援しています。