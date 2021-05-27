タグ
世界中の企業が、テクノロジーを広く導入するには、AIに対する信頼の構築が鍵となると認識しています。ビジネスの成功には、AIに対する信頼と、AIアルゴリズムを通じて行われた意思決定を説明できることが、ブランドの観点から重要であることを知っています。Global AI Adoption Index 2021によると、世界のIT専門家の86% は、データとAIモデルがどのように構築、管理、使用されるかについて透明性と倫理的フレームワークを提供している企業のサービスを消費者が選ぶ可能性が高いことに同意しています。

最終的に、顧客は、管理対象データとAIツールとプロセス、AI倫理、オープンで多様なエコシステムという基盤に根ざした信頼できるAIソリューションを通じて、結果に対する自信を高めることができます。

 

管理対象データとAI

管理対象データとAIとは、データとAIソリューションの信頼性を監視し維持するテクノロジー、ツール、プロセスを指します。企業は、AIが意図したとおりに機能し、規制に準拠していることを確認するために、AIを指示および監視できなければなりません。IBMの管理対象データおよびAIテクノロジーは、アプリケーションに基づいて、透明性、説明可能性、公平性、堅ろう性、プライバシーの倫理的AIに対する基本原則の適用に基づいて構築されています。これら5つの重点領域は、当社が信頼できるAIを定義する方法です。

透明性

透明性は信頼を強化します。透明性を高める最善の方法は、開示を行うことです。AIソリューションが倫理的であるためには、透明性も必要です。これにより、AIテクノロジーを簡単に検査できるようになり、AIソリューションで使用されているアルゴリズムが隠されたり、より詳細に調べられたりすることがなくなります。

説明可能性

透明性により、使用されているAIテクノロジーとアルゴリズムを把握できる一方で、AIの使用方法については、シンプルかつ明快な説明が必要です。特に、その結論が個人の雇用可能性、信用価値、または可能性に関する決定に影響を与える場合、人々はAIがどのようにして結論に達したかを理解する権利があります。説明は、理解しやすいものでなければなりません。

公平性

AIソリューションの公平性とは、人間の偏見を減らし、個人や個人のグループを公平に扱うことを意味します。公平であるように設計されたAIソリューションは、その形であり続ける必要があります。ソリューションにバイアスが入り込むのを防ぐには、監視と保護手段がクリティカルです。

堅牢性

AIが私たちのエクスペリエンスの一部になり続けるにつれて、攻撃に対する脆弱性も高まっています。信頼できると見なされるAIソリューションは、異常な状況を効果的に処理し、セキュリティー・リスクを最小限に抑えるのに十分な堅牢性を備えている必要があります。AIは、攻撃に耐え、攻撃を受けている間も保全性を維持できなければなりません。

プライバシー

信頼できるAIであるためには、未加工データだけでなく、そのデータから得られる洞察も含めて、あらゆる場面でプライバシーを確保する必要があります。データは人間の創造者に帰属し、AIは最高レベルの完全性をもってプライバシーを確保しなければなりません。

AI倫理

管理対象データ、AIツール、実践は、倫理原則に基づいてしっかりと根付いていなければなりません。AIは人間とその知性と行動を拡張するものであり、限られた人だけでなく、すべての人が利用できるものであるべきです。AIによって得られるデータと洞察はそのデータと洞察を作成した人間に帰属し、倫理的なAIはその権利を維持します。AI倫理はまた、企業がAIでそのデータをどのように使用するかが透明で説明可能であることも意味します。

オープンで多様なエコシステム

信頼できるAIソリューションには、倫理とガバナンスの基盤だけでは不十分です。ビジネスと社会の両方に真の価値を提供しながら、AIを構築・管理するためには、オープンなエコシステムで強化されたダイバーシティー、インクルージョン、責任を共有する文化が不可欠です。それには、AIソリューションを構築するチームが、さまざまな背景を持つ人々で構成され、それらのAIソリューションが機能する社会のジェンダー、人種、文化的ダイバーシティーに密接に似たものになるように、文化的な変化が必要になる場合があります。

IBMは、ツールや専門知識、教育プログラム、ガイダンスを提供することで、企業がAIとAIがもたらす成果に対する信頼を築けるよう支援しています。

