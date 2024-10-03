トレンド：2024年、ハードウェアがAI対応へ進化

過去2年半にわたる人工知能（AI）の利用拡大は、ソフトウェアだけでなくハードウェアにも大きな変化をもたらしました。AIの活用が進化し続ける中、PCメーカーはAI専用のハードウェアを搭載し、それを「AI PC」として打ち出すことで、エンドユーザー向けデバイスを強化する新たな機会を見いだしています。
数年前まで、AIは必ずしもAI専用に設計されたハードウェアに依存していたわけではありません。その代表例がグラフィックス・プロセッサーです。NVIDIAのグラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）は、並列処理を効率的に実行できるため、機械学習やディープラーニングに不可欠な存在となっています。同時に多数の計算を行える設計により、AIモデルのトレーニングや推論において、CPUよりも高い性能を発揮します。
もう一つの主要なハードウェアが、Intelをはじめとする各社が提供するフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA）です。FPGAは、何度でも再プログラム可能な集積回路（IC）であり、その柔軟性からAI用途に適しています。FPGAはディープラーニングや機械学習のタスクを加速します。GPUまたはASICの動作を模倣するハードウェアのカスタマイズ・オプションを提供します。
FPGAは、Intel FPGA AIスイートやOpenVINOツールキットなどのツールを使用して、TensorFlowやPyTorchなどの一般的なAI フレームワークと統合できます。
FPGAは、自動車、医療をはじめとするさまざまな業界で活用されています。これらは、より迅速な意思決定やレイテンシー低減のために、AI機能をデータソースの近くにデプロイする必要があるエッジ・コンピューティングのシナリオで役立ちます。
さらにもう一つのハードウェアとして、特定用途向け集積回路（ASIC）があります。その代表例が、GoogleのTensor Processing Unit（TPU）です。TPUは、機械学習ワークロードを高速化するためにGoogleが開発したカスタムASICで、TensorFlow向けに最適化されており、Googleのデータセンターで広く利用されています。
2022年11月30日にOpenAIがChatGPTを公開したことで、AIに対する一般社会および業界の向き合い方は大きく変わりました。ChatGPTは公開からわずか5日で100万人以上のユーザーを獲得し、2023年1月には利用者数が1億人に達するなど、史上最速で成長したコンシューマー向けアプリケーションとなりました。
特に重要なのは、ChatGPTが一般社会で爆発的な成功を収めたことで、ベンチャー投資の流れがAIスタートアップへと大きく傾いた点です。Microsoft、Google、Metaといった大手テクノロジー企業も、自社のAIサービスの開発や一般公開を加速させ、シリコンバレーではAnthropicやPerplexityといったAIツールを提供する企業が次々と登場しました。
現在、PCメーカーはハイブリッドAIやオンデバイスAIを重視した、AI対応PCへの投資を進めています。こうしたパーソナル・コンピューターへのAI統合は、ニューラル・プロセッシング・ユニット（NPU）などの専用AIチップセットの登場によって支えられており、PCがローカルでAI処理を実行する能力を高めています。
この変化は、PC市場に大きな影響を与えると予想されます。Canalysによると、2027年までに出荷されるPCの約60%がAI対応になる見込みです。
AI PCは、CPU、GPU、NPUの組み合わせを使用して AI ワークロードを効率的に実行するように設計されており、以前の世代のPC世代よりも効率的に生成AIモデルなどのタスクを処理できます。こうした最適化により、クラウド・ベースのソリューションに依存するのではなく、データをローカルで処理することで、性能、電力効率、プライバシーを向上させながらAIアプリケーションを実行できます。
一方で、このカテゴリーをマーケティング上の仕掛けにすぎないと捉え、多くのエンド・ユーザーは依然としてクラウド・ベースのチャットボットを通じて生成AIを利用していると指摘する声もあります。
現在、一般にはAIといえば、クラウド上で動作し、チャットボットとして利用される大規模言語モデル（LLM）を指すことが多いでしょう。しかし今後は、エンドユーザーによるAIの活用は、統合された機能やAI強化アプリケーションを通じて、より身近な形で広がっていくと考えられます。
Gartnerのグローバル・チーフ・オブ・リサーチであるChris Howard氏によると、AIは今後、クラウドではなくエッジに近い場所で動作する、チャットボット以外の用途を支える小規模言語モデル（SLM）にも広がっていくとされています。
AI処理は、ユーザーのより近く、そしてエッジに近い場所で行われるようになります。これは、AI専用ハードウェアのトレンドが今後さらに拡大していくことを意味します。
注目すべき例として、MicrosoftのCopilot+ PCの登場があります。これは、AI向けに特化した新しいカテゴリーのWindows PCです。これらのPCは、1秒間に40兆回以上の演算（TOPS）が可能な新しいシリコンを搭載し、1日中使えるバッテリー駆動時間と高度なAIモデルへのアクセスを提供します。CPUとGPUに加えて高性能NPUを統合したアーキテクチャーにより、AI機能が強化され、リアルタイムのAI画像生成、言語翻訳、高度な検索機能（例：「Recall」機能によるデバイス活動の記録と分析によるAIモデルとの対話改善）など、新しい体験が可能になります。
Microsoftは、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、Samsungなどの主要なOEMパートナーと協力して、これらのAIで強化されたデバイスを市場に投入してきました。
Appleも、自社デバイスのAI機能を強化するためにハードウェアを変更しています。重要な進展として、Appleシリコンの統合が挙げられます。これは高度なAI処理に特化して設計されたもので、iPhone 15 Proのようなデバイスに搭載された専用ニューラルエンジンも含まれます。これらのニューラルエンジンは、機械学習や自然言語処理などのAIタスクに最適化されており、リアルタイムの言語翻訳や画像認識といった機能の効率と速度を向上させます。
GoogleもAI対応のためにハードウェアを変更しています。大きな取り組みの一つとして、GeminiのようなAIモデルをサポートする独自ハードウェアの開発と統合があります。これは、外部チップに依存するのではなく、自社技術でAI機能を強化する方向への転換を示しています。
さらに、Googleは社内チームを再編し、AIを自社製品全体に統合する体制を整えました。この再編により、新たに「プラットフォームおよびデバイス」チームが設立され、Pixel、Android、Chrome、ChromeOSなどの製品が統合的なリーダーシップの下に置かれています。この取り組みは、AI統合を加速し、ハードウェアとソフトウェア間のシナジー（相乗効果）を向上させることを目的としています。
生成AI普及の革命は2022年11月に始まり、消費電力の大きいAIユースケースに対応するため、ハードウェアにも大規模な変更が行われました。最近のAI対応ハードウェアの動きはまだ始まりに過ぎません。今後は、PCやスマートフォンにとどまらず、ウェアラブル機器、IoT（モノのインターネット）デバイスなどにもAI専用ハードウェアが展開されることが期待されます。
