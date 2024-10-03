トレンド：2024年、ハードウェアがAI対応へ進化

数年前まで、AIは必ずしもAI専用に設計されたハードウェアに依存していたわけではありません。その代表例がグラフィックス・プロセッサーです。NVIDIAのグラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）は、並列処理を効率的に実行できるため、機械学習やディープラーニングに不可欠な存在となっています。同時に多数の計算を行える設計により、AIモデルのトレーニングや推論において、CPUよりも高い性能を発揮します。

もう一つの主要なハードウェアが、Intelをはじめとする各社が提供するフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA）です。FPGAは、何度でも再プログラム可能な集積回路（IC）であり、その柔軟性からAI用途に適しています。FPGAはディープラーニングや機械学習のタスクを加速します。GPUまたはASICの動作を模倣するハードウェアのカスタマイズ・オプションを提供します。

FPGAは、Intel FPGA AIスイートやOpenVINOツールキットなどのツールを使用して、TensorFlowやPyTorchなどの一般的なAI フレームワークと統合できます。

FPGAは、自動車、医療をはじめとするさまざまな業界で活用されています。これらは、より迅速な意思決定やレイテンシー低減のために、AI機能をデータソースの近くにデプロイする必要があるエッジ・コンピューティングのシナリオで役立ちます。

さらにもう一つのハードウェアとして、特定用途向け集積回路（ASIC）があります。その代表例が、GoogleのTensor Processing Unit（TPU）です。TPUは、機械学習ワークロードを高速化するためにGoogleが開発したカスタムASICで、TensorFlow向けに最適化されており、Googleのデータセンターで広く利用されています。