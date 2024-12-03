サードパーティーによる侵害は、コンプライアンスに重大な影響を与えることが多いです。主な懸念事項はシャドー・データであり、データ組織は存在を知りません。実際、侵害の35%にはシャドー・データが関与しており、追跡と保護の取り組みが複雑になっています。複数の環境にデータが分散していることは、データ侵害の40％にこの状態にあり、この課題はさらに深刻化しています。その結果、シャドー・データが関与する侵害のコストは16％高くなり、特定と封じ込めに時間がかかります。

こうしたコンプライアンス・リスクに対処するために、DSPMソリューションに注目する組織が増えています。DSPMは、データ・アクセスと使用状況を継続的に可視化することで、EU一般データ保護規則（GDPR）、米国医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）、およびペイメント・カード業界データ・セキュリティー基準（PCI DSS）などの規制への準拠を維持するのに役立ちます。DSPMツールを使用すると、組織は潜在的な違反、特にサードパーティーの侵害に起因する違反を迅速かつ効率的に特定して修復できるため、機密データの保護や規制義務の遵守に役立ちます。

IBMのGuardium DSPMで、サードパーティーのデータ・アクセスを制御しましょう。このソリューションは、最新のクラウド環境の複雑さに対処するために設計された独自の主要な機能を提供します。