こんにちは。IBMの研究開発 Think Labでテクノロジー・コンサルタントをしている山上円佳です。
本記事は、先日発表された株式会社福島芝浦電子様（以後：FSD様）とのプレスリリース、「福島芝浦電子と日本IBMがAI技術を活用したサーミスタの自動外観検査システムを構築、83%の省力化と24時間の安定稼働運用を確立」の解説ブログです。
FSD様にとってこのテーマは、創業以来40年以上にわたって取り組んできた長年の課題でした。従来の画像処理では、人が定義した特徴量やしきい値に基づくロジックで不良判定を行います。こうした仕組みは一定の安定性は確保できる一方で、製品形状の微細なばらつきや新たな不良モードへの対応に限界があり、運用上の柔軟性には課題がありました。
そうした中、IBMとの共創により、長年実現が困難だった自動化の“最後の一歩”に大きく近づく成果を得ることができました。
本記事ではFSD 竹内氏とともに、“人の目に頼っていたサーミスタ素子の外観検査をAIで再現する”という挑戦の全貌について、現場での試行錯誤や技術的工夫を交えながら以下の観点でご紹介します。
多くの製造業の現場で、「あと一歩、確実な判断ができれば自動化できるのに」と感じる工程があるのではないでしょうか。今回のプロジェクトが、その“あと一歩”をAIでどう埋めたのか――。本記事が皆様の現場でも、次の一歩を踏み出すヒントになれば幸いです。
FSD 竹内氏：
FSDは、株式会社芝浦電子のグループ企業として、サーミスタ素子の製造を専門とするメーカーです。サーミスタは、温度変化に応じて電気抵抗が変化する特性を持つ電子部品で、温度センサーとして家電製品から自動車まで、さまざまな分野で活用されています。
一般的なサーミスタが対応する温度領域は約300℃前後ですが、FSDが製造するサーミスタは1000℃まで対応可能な広温度域を実現しており、さらに微小で軽量・衝撃耐性に優れた製品も展開しています。髪の毛ほどの極小サイズのサーミスタや、小型で過酷な環境にも耐える製品など、多彩なニーズに応える幅広い製品ラインナップを展開していることが強みの一つです。
このような技術力に裏打ちされたFSDの生産体制は、1ラインあたり8時間で約4万本を生産する構成となっており、今回AI導入の対象となった製品だけでも20ライン以上が稼働しています。月間では約4,000万本にのぼる膨大な数量を扱う中で、FSDでは全ての製品に対して、顕微鏡を用いた人手による全数検査を実施し、99％以上という高い良品率を長年にわたって維持してきました。
一方で、この検査工程には大きな負荷がかかっていました。というのも、検査員は1本につき1秒未満で複数の不良モードを瞬時に判断し続けることが求められ、それを1日8時間以上、正確かつ継続的に実行する必要があるためです。運用上も、最低20名以上の検査員を常時確保・育成する必要があり、人的負担の大きさや欠員時の生産調整が現場における継続的な課題となっていました。
こうした背景から、FSDでは創業当初より、検査工程の自動化を目指す取り組みを模索してきました。品質を保ちながら作業者の負担を軽減し、安定した生産体制を維持するために、“人の目”をどう置き換えるかが長年にわたる技術的な壁となっていました。
FSD 竹内氏：
FSDでは、検査工程の自動化に向けた取り組みの一環として、これまでに2社の画像検査装置メーカーとの検証を行い、最終的には商用画像処理ライブラリをベースとしたシステムでの試作機の開発に至っていました。
この画像処理ライブラリベースのアプローチでは、複数の不良モードを定義し、それに対応するルールや特徴量を設定することで、ある程度の不良判定を実現することができました。実際、開発段階の試作機では一定の精度が確認され、技術的な可能性の高さも感じられるものでした。
一方で、量産ラインでの安定稼働という視点で見ると、課題も浮き彫りになりました。たとえば、FSDの主力製品であるPSB-S1形サーミスタ素子は、良品率が99％以上という非常に高い製造品質を誇ります。その中で、万が一の確率で発生する不良を確実に検出するためには、ごくわずかな異常も見逃さない厳しい判定基準が求められました。
その結果、実際には問題のない良品までもが不良と判断されるケースが多発し、最終的には全体の約30％が不良判定となる事態に陥りました。これは単なる誤認識というより、「不良を見逃さない」ことを最優先した結果として過剰検出が避けられなくなっていたという、構造的な課題です。
こうした難しさは、判定対象であるサーミスタの製品形状自体も理由の一つとして挙げられます。弊社の製品は、サーミスタの性能の核となっているサーミスタチップにリード線を取り付け、それをガラスでコーティングしたものになります。形状は、ガラスが雫上のような形になるため、中身が拡大された見た目になります。そのため実際のサイズと見た目のサイズにギャップが生まれます。人の目や脳は良く出来ていて、これを脳内で補正して判断を下します。この脳内補正が今までの画像検査装置では再現できなかったのです。このような過剰検出は、人手による再検査や手戻しの常態化を招き、結果として現場の負担を一層増やすリスクへと繋がってしまいます。
こうした結果を受けて、FSDでは既存技術によるアプローチの限界を正面から見据え、より高精度かつ柔軟な検査技術の必要性を痛感することになります。そして、「人の目」に近い判断を機械に担わせる新たな技術―すなわちAIの導入を、次なる一手として本格的に検討することになりました。
IBM 山上：
ちょうどその頃、IBMでもAI活用の国内事例が活発化しており、筆者が担当していた「やまやコミュニケーションズ様におけるたらこ外観検査AI」の取り組みをはじめ、多くの企業との共創を通じて、PoC（技術検証）から本番導入までを段階的に支援するプログラム体制を整えていました。
こうした流れの中、2019年11月に開催されたIBM主催のセミナーがきっかけとなり、FSD様と出会い、長年取り組まれてきた外観検査の自動化への挑戦や、現場の課題についてお話を伺う機会をいただきました。
そこからわずか1ヶ月で、まずはディープラーニング技術とはどのようなものか、そして本当に人の目視に近い判断が可能なのかをご納得いただくことを目的に、簡易的な技術検証を実施し、その結果をご報告しました。
既存の画像処理技術では実現できない「人の目」に近い判断をいかに再現するか——。この問いに対する答えとして、「今後どのような課題を明らかにすべきか」「どのようなステップで本番導入を目指すべきか」といった、いわば“見極め”のフェーズから、AIのビジネス活用の可能性を明確化していくための丁寧な対話を重ねていきました。
従来の画像処理技術では、判定ロジックの設計に高度な職人技が求められ、品種や光条件の変化に対応するには都度チューニングが必要となります。AIによるディープラーニングはこうした明示的なルール設計に依存せず、データから特徴を自動で学習することで、柔軟かつ持続的な精度向上を実現できる点が特長です。また、FSD様にとっては、AI技術そのものの性能だけでなく、現場に定着させるための仕組み作りや、将来的な内製化を視野に入れた伴走支援を提供できるパートナーの存在が重要でした。こうした背景から、FSD様の方向性とIBMは強く共鳴し、両者の目指す姿が合致したことで、本格的な共創がスタートすることになりました。
IBM 山上：
AIの導入に向けて、FSD様とIBMは、最初のステップとして共同でPoCを実施しました。その目的は、「AIが本当に人と同等以上の判断を下せるのか」「安定した精度を保ちながら、現場工程に組み込める技術なのか」を早期に見極めることにありました。
初期のPoCでは、FSD様の製造現場から提供いただいた実画像データを用いて、IBM側でサーミスタの外観検査認識モデルの開発を進めました。ここで重視したのは、単なる「良品・不良品」の分類精度だけではありませんでした。
特に焦点を当てたのは、既存の画像検査装置では見逃されがちだった“致命的な不良モード”を、AIによって確実に捕捉できるかどうか、そして誤判定が多かった難易度の高いモードにも、AIの強みを活かして対応できるかどうかという点でした。
FSD様ではこれまで、画像検査装置の設定を「不良を見逃さない」方向にシビアに調整することで安全性を担保してきました。その一方で、本来は良品である製品が不良と判定されることも多く、最終的には全体の約30％が「要再検査」となる状況に陥っていました。
こうした背景を踏まえ、PoCではAIを既存の画像処理の“代替”とするのではなく、過剰検出されたものの中からAIが「良品を見極める」補完的役割を担う構成としました。つまりAIは、「見逃しを防ぐ」だけでなく、「無駄な再検査を削減する」という重要な役割を果たしたのです。
また、従来の画像検査装置では判断がばらつきやすかった不良モードにおいても、AIによる判定は安定性と再現性が高いことがPoCによって実証されました。
さらに、FSD様の品質管理担当者や現場エンジニアにもプロジェクトに参画いただき、AIモデルの判定根拠や判断プロセスを丁寧に共有・議論する機会を定期的に設けました。これは、現場で技術を「使いこなす」ための重要なステップとなりました。
その結果、PoCフェーズでは以下のような成果が得られました。
これにより、「これは使える」という確かな手応えをFSD様の現場と共有できたことが、次のフェーズへの大きな弾みとなりました。
FSD 竹内氏：
IBM様とのPoCを通じてディープラーニング技術を活用したAIモデルの有効性を確認したFSDは、次なるステップとして実際の製造工程への実装を見据えたプロトタイプ（試作機）の開発に着手しました。このフェーズでは、AIモデル単体の精度だけでなく、実際の検査工程として稼働するシステム全体の構築、ならびに既存の画像処理ライブラリやライン制御システムとの統合設計が重要なテーマとなりました。
FSDにとって最も時間を要したのは、学習用画像の選別作業でした。前述のとおり、FSDの生産ラインにおける良品率は99％以上で、不良モードのパターンは20種近くにおよびます。このため、学習させたい各不良モードの画像を十分に確保できるかが大きな課題となったのです。
この選別作業はすべて人力で実施しました。総数100万枚以上の画像を目視で確認し、必要な不良モードの画像を選別・収集。さらに、AIモデルの学習・精度評価を効率化するため、FSDのシステム課のエンジニアが自作のツールを開発し、プロセス全体のサイクルを回していきました。
画像収集 → AIモデル作成 → 推論評価 → 課題抽出 → 画像収集……というPDCAを何度も繰り返し、人間とほぼ同等の判断が可能なAIモデルの精度向上に成功しました。また、誤判定率が高かったモードについては、既存装置側の判定閾値を安全側に調整したうえで、AIが再分類を行うという構成とし、誤判定の抑制にもつながりました。
IBM 山上：
加えてIBMとしては、このプロトタイプ開発フェーズで、AIモデルを安定稼働させるためのAI実行基盤の設計と構築にも注力しました。
特に重要だったのは、
という要件に応えるためのパフォーマンス性とスケーラビリティの担保でした。
AIモデルの学習および推論処理には高い計算負荷が伴うため、GPUを搭載したIBM Power上のLinuxサーバーを活用し、効率的な学習実施と学習済みモデルの高速推論を実現しました。また、そのシステム構築においてはIBM製品の専門家チームによって運営されるプロフェッショナルサービス組織IBM Technology Expert Labsが設計・検証・性能チューニングの各フェーズで支援し、迅速な実装を後押ししました。
社内に検証用の環境を整備し、FSD様の本番システムに必要な性能・信頼性・運用性を満たす構成を明確化しました。特に本番システムでは、1ラインあたりの部品流量に対しリアルタイムで判定処理が必要となるため、高速かつ安定した推論処理が求められます。GPUを活用した推論処理基盤では、Kubernetes上で複数GPUのロードバランスを制御し、将来的な品種追加やライン拡張にも柔軟に対応可能な拡張性を備えるように設計しています。
こうした中で、FSD様のFA課の皆様や商用画像処理ライブラリベンダーの担当者とともに、ライン制御装置とのインターフェース、AI推論処理のコンテナ設計、ログ管理や再現性確保の仕組みなどについて、ホワイトボードを囲んで幾度も議論を重ねました。現場導入を見据えたシステム構成の検討と技術検証を段階的に推進していきました。
また、開発したAIモデルが商用画像処理ライブラリおよび工場ライン装置と統合された状態で正しく動作するかを確認するため、試作機にAIを組み込んだ実地検証も実施。検査画像を用いて、
といった観点で一連の動作テストを実施し、本番導入に向けた品質保証プロセスを丁寧に積み上げました。
このようにして、AIモデルと自動化ライン試作機を接続するための一連のプロセスが構築され、「AIによる外観検査」が単なる技術デモにとどまらず、実際の生産ラインで安定稼働するソリューションとしての形を確立することができました。
IBM 山上：
プロトタイプ開発を通じて、AIによる高精度な検査が実現可能であることを確認されたFSD様は、いよいよ量産ラインへの本格導入に踏み切ることとなりました。このフェーズでは、「現場で安定して稼働すること」「日々の生産に耐える運用性を確保すること」に加え、「AIでの対応モード拡張も含めて、継続的に自社で運用・改善できる体制を整備すること」が大きなテーマとなりました。
具体的には、AIモデルの学習・推論処理における再現手順の整備、モデルアップデートのためのパイプラインと更新プロセスの構築、ログ取得および分析方法の文書化、トラブル発生時の切り分け支援など、内製化に必要なナレッジの段階的な移管を行いました。
また、FSD様社内においてAIモデルの改善や運用保守を自律的に担えるようにするため、継続的なワークショップや並行検証、動作確認を通じてスキルトランスファーの支援を行いました。
PoCフェーズの初期には、IBMのデータサイエンティストが話す技術用語や概念と、FSD様のAIに関する知識とのあいだにギャップがあり、両者のコミュニケーションに難しさを感じる場面も多々ありました。
しかし、それがいつの間にか、FSD様がデータサイエンティストと同等の理解力でAIモデル改善の議論を進めるようになり、その議論が定例会議の中で当たり前の光景となっていったのです。その変化に気づいた瞬間、胸がジーンと熱くなったことを、今でも昨日のことのように思い出します。
こうして、FSD様とIBMのAIプロジェクトは、PoC → プロトタイプ開発 → 本番稼働テストというステップを経て、2024年10月に完全自動化システムとして「自動外観検査機1号機」の本番稼働を開始。続く11月には、2号機の本番稼働も実現しました。
導入初期は1ラインでの適用から始まり、実績と信頼性を着実に積み重ねながら他のラインへと段階的に展開。現在では、複数の生産ラインでAIによる自動外観検査が本番稼働しており、FSD様の製造現場における品質管理および生産性向上の両面で、大きな変革をもたらしています。
このようにして、AIは“実装”から“実用”の段階へ――。FSD様のものづくり力とIBMのAI技術が融合することで、現場の品質検査は新たな次元へと進化を遂げたのです。
FSD 竹内氏：
本番導入を果たしたAI検査システムは、FSDの製造現場において実運用に耐える品質と安定性を証明しました。AIモデルによる自動判定は、従来の画像処理装置と比較して致命的な不良モードの検出精度を維持しつつ、誤判定率を大幅に低減。これにより、再検査や手戻しの作業負荷が削減されただけでなく、検査員の配置計画や作業スケジュールの柔軟性向上にも貢献しています。
また、従来の「100%人手検査」に依存していた運用からの脱却は、検査人材の確保や育成にかかる負担を軽減するという点でも、大きな効果を発揮しました。FSDが目指していた「人とAIの役割分担」による検査体制の再構築は、いま現実のものとなりつつあります。
一方で、本取り組みは「導入して終わり」ではありません。FSDでは、将来的な適用ライン追加や製品バリエーションの増加を視野に入れ、以下のような拡張構想を描いています。
IBM 山上：
IBMとしても、こうした今後の展開に寄り添い、AIシステムの進化・定着を支援し続けていきます。今回の共創は、単なる技術導入を超えた「現場とともに考え、ともにつくる」パートナーシップによって成し遂げられた成果です。
そしてそれは、FSD様が長年取り組んできた「検査工程の自動化」という課題に対する、確かな“あと一歩”をつなぐ一歩となりました。現場の知見とテクノロジーの融合によるこの成果が、今後の製造業におけるAI活用の一つの指針となることを願っています。
FSD 竹内氏：
私たちFSDにとって、AIへの取り組みは未知の領域からの挑戦でした。PoCから本番導入、そして内製化に至るまでを振り返り、今あらためて実感しているのは、「AIは非常に素直な技術である」ということです。
AIは学習データの質を、結果として静かに返してきます。精度が出なければ、それは教師である私たちに原因がある。AIは“言葉ではなく結果で”そう教えてくれるのです。だからこそ、私たちはモデルの結果を受け止め、常に「どこに改善の余地があるのか」を考え続けてきました。そうした試行錯誤の中で、AIとの“対話”のような感覚が芽生えていったのを今でもよく覚えています。
また、同一条件で作成した複数のAIモデルでも、推論結果に差が出ることがありました。そこにAIの“個性”のようなものを感じ、興味深く受け止めてきました。良い結果も、そうでない結果も、次の改善につながる重要なヒントとなり、私たちの学びを加速させてくれました。
元々、私自身は、LinaxOSに触れたこともなければ、Physonはもちろんプログラム言語にもほぼ触れたことがありませんでした。そんな私が今では、新たな不良モードへの対応やモデル作成、スクリプトの改修までも自社で対応可能になりました。こうしたスキルトランスファーの積み重ねが、AI導入成功の鍵であると実感しています。
このプロジェクトを成し遂げられたのは、「まずやってみよう」という現場の姿勢、経営の迅速な意思決定、そして何より日本IBM様の粘り強い支援のおかげです。
今後、ますます高まるサーミスタの需要に応えるべく、夜間稼働の自動化、対応品種やラインの拡大、第3号機の導入など、さらなる展開を進めていきます。将来的にはAIの判定結果を作業者教育やライン改善にも活用していく構想です。
これからも、人とAIがともに働く工場を目指し、より高品質なものづくりを追求してまいります。
株式会社福島芝浦電子 ｜ https://www.shibaura-thermistor.co.jp/
1985年創業。サーミスタ分野において世界トップクラスを走る芝浦電子のグループ会社で、サーミスタの心臓部となるサーミスタ素子の研究開発・製造を行っている。
地球環境を守り、世界の人々の笑顔あふれる暮らしの向上と文化の発展に貢献することを目的として、最新の技術と徹底した品質管理のもと現代の生活に欠かせない電子部品をつくり続けている。
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。