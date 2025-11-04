FSD 竹内氏：

FSDは、株式会社芝浦電子のグループ企業として、サーミスタ素子の製造を専門とするメーカーです。サーミスタは、温度変化に応じて電気抵抗が変化する特性を持つ電子部品で、温度センサーとして家電製品から自動車まで、さまざまな分野で活用されています。

一般的なサーミスタが対応する温度領域は約300℃前後ですが、FSDが製造するサーミスタは1000℃まで対応可能な広温度域を実現しており、さらに微小で軽量・衝撃耐性に優れた製品も展開しています。髪の毛ほどの極小サイズのサーミスタや、小型で過酷な環境にも耐える製品など、多彩なニーズに応える幅広い製品ラインナップを展開していることが強みの一つです。

このような技術力に裏打ちされたFSDの生産体制は、1ラインあたり8時間で約4万本を生産する構成となっており、今回AI導入の対象となった製品だけでも20ライン以上が稼働しています。月間では約4,000万本にのぼる膨大な数量を扱う中で、FSDでは全ての製品に対して、顕微鏡を用いた人手による全数検査を実施し、99％以上という高い良品率を長年にわたって維持してきました。

一方で、この検査工程には大きな負荷がかかっていました。というのも、検査員は1本につき1秒未満で複数の不良モードを瞬時に判断し続けることが求められ、それを1日8時間以上、正確かつ継続的に実行する必要があるためです。運用上も、最低20名以上の検査員を常時確保・育成する必要があり、人的負担の大きさや欠員時の生産調整が現場における継続的な課題となっていました。

こうした背景から、FSDでは創業当初より、検査工程の自動化を目指す取り組みを模索してきました。品質を保ちながら作業者の負担を軽減し、安定した生産体制を維持するために、“人の目”をどう置き換えるかが長年にわたる技術的な壁となっていました。