マネージャーも従業員も、絶え間ないグローバル・ペースへの適応に苦労しています。リモートワーク、AIがビジネス世界に与える影響力、世界的な人材不足が組み合わさり、人事部門は重大な岐路に立っている、とMorickは言います。

「[私たちは]組織全体で予算の圧力を受けています。運用センターとしての人事部門はそれを感じています。そこで疑問が生じます。AIとオートメーションをどのように活用すればオペレーションを合理化し、そのコストの一部を回収できるでしょうか。」

こうした予算上の圧力と統合の文化もあって、Morickの話では、「主要なコーチングの多くがマネージャーに押し付けられている。今日の多くのマネージャーが二重の役割を果たしている」のです。

「つまり、日常業務のマネージャーでありながら、コーチでもあるのです。個人が組織内で成長するにつれて、効果的なコーチになることが期待されています。このようなキャリアアップは、必ずしもマネージャーが興味を持っていたり、効果的に行えるよう訓練されたりするものではありません。つまり、こういったリーダーシップのギャップがあるのです」とMorickは述べています。