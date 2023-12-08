現在、ますます多くの消費者が、車両が他のスマート・デバイスと変わらないエクスペリエンスを提供してくれることを期待しています。彼らはデジタル生活への完全な統合を求めており、主にソフトウェアを通じて、オペレーションの管理、機能の追加、新機能の有効化ができる車両を望んでいます。
GMI レポート(リンクは ibm.com外部にあります) によると、世界のソフトウェア・デファインド・ビークル (SDV) 市場は 2023 年から 2032 年の間に 22.1% の CAGR を達成すると予想されています。この成長は、車両の主要な機能に対する需要の高まり、厳しい車両安全規制、研究開発への投資の増加、ナビゲーションと接続性の強化によって後押しされています。しかし、SSVとは正確に定義するもので、接続性、自動化、パーソナライゼーションを実現する自動車の背後にあるアーキテクチャー基盤は何でしょうか。
SDVでは、この車両は将来のイノベーションの技術基盤として機能し、膨大な量のデータを収集して整理し、洞察にAIを適用し、思慮深いアクションを自動化するためのコマンド・センターとして機能します。SDVはハードウェアとソフトウェアを分離し、更新とアップグレード、オートメーションまたは自律性、継続的な接続を可能にします。環境と対話し、サービス・ベースのビジネス・モデルを学習し、サポートします。同時に、オンボード・エレクトロニクスは、個々の電子制御ユニットから、より高い性能と簡素化された統合を備えた高性能コンピューターへと進化します。
このレイヤーには、車両だけでなく、通信設備、道路脇ユニット、スマート・シティー・システム、および同様のコンポーネント、および相手先商標製品の製造会社（OEM）のさまざまなバックエンド・システムも含まれます。これらの要素はすべて、車両データを開発、オペレーション、およびサービスに使用する周期的なプロセスの一部です。このデータからの洞察に基づいて、無線更新を介して新しいソフトウェアが車両に配信されます。
IBMのアプローチでは、統一されたLinux®とKubernetesベースのプラットフォームが車両からバックエンド・システムのエッジまで多岐にわたります。これは Red Hat® Enterprise Linux と Red Hat® Openshift® によってサポートされており、ソフトウェアをソフトウェア・コンテナの形式で柔軟に配布し、「一度構築すれば、どこにでもデプロイできる」という原則を実践しています。ソフトウェアは、車両やインフラストラクチャーに簡単に導入する前に、バックエンドで開発およびテストできます。これらすべてが、これまでにない柔軟性を実現しています。
コンテナの形式でアプリケーション・ソフトウェアを抽象化することによる標準化は、ソフトウェアの保守性と移植性を向上させ、開発者の生産性を向上させます。ハイブリッドクラウド・アプローチは、IBM Edge Application Managerによって補完され、OEMがエッジ・ソリューションを自律的に拡張および運用できるようになります。また、車載用に最適化されたJavaランタイムであるIBM Embedded Automotive Platformにより補完されます。
AIモデルは、ADAS/ADなどの車両機能において長い間重要な役割を果たしてきました。ホンダなどの一部のOEM会社は、より安全でよりパーソナライズされた自動車を提供するために、知識管理にAIを使用しています。車両操作に関しては、AIは現在、サイバーセキュリティーに適用され、セキュリティー・イベントやインシデントを分析したり、運転体験に関する洞察を得るためのテレマティクス・データの分析に適用されています。
現在、生成AIはテストケース、アーキテクチャモデル、ソースコードなどの成果物を自動的に生成することで、SDVの開発とオペレーションを大幅に向上させることができます。そのためには、IBM watsonx™ のようなAI製品のポートリオが必要で、ユースケースごとに最適化されたさまざまな基盤モデルを管理し、顧客独自の標準に基づいてカスタム固有の基盤モデルを構築し、競合他社が悪用する可能性のある公開オープンソースの基盤モデルにエンジニアリング・データが組み込まれないように保護する。さらに、IBM Distributed AI APIのような技術によって、OEMは車両などのエッジ・デバイスにおけるAIモデルの展開と使用を最適化することができます。
OEM企業は、開発、車両オペレーション、エンタープライズ環境にわたる外部および内部の脅威に対抗するために、サイバーセキュリティーのゼロトラストフレームワークの採用が増えています。車両セキュリティーの中心的な要素の1つは車両セキュリティー・オペレーション・センターで、ここでは IBM QRadar® Suite を脅威検知、セキュリティー・オーケストレーション、自動化、対応に使用できます。
OEMはまた、車両内のメッセージとそれを超えたその他すべての通信を暗号化する必要があります。これは、IBM Enterprise Key Management Foundation を通じて実現できます。最後に、 IBM X-Force Red は特定の自動車テスト製品も提供しています。
IBM Engineering Lifecycle Managementなどの最新の開発プラットフォームにより、自動車産業は最新のCI/CD環境でアジャイル・ソフトウェア開発を実践できるようになります。追跡可能な要件エンジニアリング、モデルベースのシステムズ・エンジニアリングとテストを提供し、コラボレーションの促進、製品の複雑さの管理、データ駆動型の洞察の適用、コンプライアンスの確保を行います。さらに、watsonxなどのポートフォリオでサポートされているAIエンジニアリングにより、パーソナライズされた顧客体験が可能になります。この Continental のお客様事例で示されているように、Engineering Data Managementソリューションは、顧客が自動運転の開発に必要な広範なデータを管理するのに役立ちます。IBM Cloud Pak® for Network Automation などのインテリジェントなプラットフォームは、インフラストラクチャーの通信事業者にとって特に重要な、ネットワーク・オペレーションの自動化とオーケストレーションを可能にします。バックエンドでは、IBM Connected Vehicle Insightが、メーカーがコネクテッド・カーのユースケースを構築するのを支援します。
同様に重要なことは、SAVにはさまざまなプロバイダーの多くの専門テクノロジーが必要であるということです。そのため、エコシステム・コラボレーションがSSVアーキテクチャーで重要な役割を果たします。
最終的には、アーキテクチャーのすべてのコンポーネントが、車両のドライバーと同乗者に可能な限り最高のエクスペリエンスを保証する上で明確に定義された役割を果たし、SDVを自動車産業の次の進化として位置づけています。
