ランサムウェア・アズ・ア・サービス（RaaS）は、ハッカーが従来のランサムウェアの機能とクラウドベースのサービスのアクセシビリティーを組み合わせた、革新的なビジネス・モデルとして登場しました。この動きにより、彼らは高度なデジタル恐喝を、ほぼ誰でも悪意を持って利用できるサブスクリプション型経済へと変貌させました。

これまで、ランサムウェア攻撃は、主に技術的に熟練した脅威アクターによって実行されていました。彼らは独自のマルウェアを作成し、フィッシングまたはエクスプロイト・キットを通じて配布し、被害者と直接交渉してきました。しかし、この従来のモデルには、拡張性が限られていること、リスクにさらされること、幅広いスキルセットが必要であることなどの制限がありました。

その後、RaaS モデルが登場しました。このモデルでは、ランサムウェア開発者が堅牢なマルウェアツールを作成し、それを顧客やアフィリエイトに貸し出し、実際の攻撃を実行します。開発者は利益の20%から40%を受け取り、アフィリエイトは残りのシェアを受け取ります。

これによりサイバー犯罪がより容易になり、スキルが限られている人でも高度なツールを使用して強力な攻撃を実行できるようになりました。