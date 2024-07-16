メインフレームとクラウドネイティブ・アプリケーションのパワー

メインフレームのモダナイゼーションとは、レガシーのメインフレーム・システムやアプリケーション、インフラストラクチャーを最新のテクノロジーとビジネス標準に合わせて変革するプロセスのことです。このプロセスにより、メインフレーム・システムの実力が解き放たれ、組織はメインフレーム・テクノロジーへの既存の投資を活用し、モダナイゼーションのメリットを資本化できるようになります。メインフレーム・システムをモダナイズすることで、組織は俊敏性を向上し、効率を高め、コストを削減し、顧客体験を強化することができます。

メインフレームのモダナイゼーションにより、組織はクラウド・コンピューティング、人工知能、機械学習、DevOpsなどの最新のテクノロジーとツールを活用して、イノベーションとビジネスの成長を促進できます。モダナイズされたメインフレーム・システムは、他のシステム、アプリケーション、データ・ソースとシームレスに統合できるため、新しいビジネス・モデルや収益源の創出が可能になります。

さらに、モダナイゼーションは、組織が高齢化した労働力の課題に対処し、保守とオペレーションのコストを削減し、システムの性能と拡張性を向上させるのに役立ちます。メインフレームのモダナイゼーションの実力を解き放つことで、組織はビジネス上の大きなメリットを達成し、競争力を高め、市場での地位を維持することができます。

メインフレーム・システムをクラウド・ベースのシステムや分散システムなどの別のプラットフォームに移行することは、複雑でリスクの高いプロセスになる可能性があります。一方、モダナイズにより、組織はモダナイゼーションのメリットを享受しながら、メインフレーム・テクノロジーへの既存の投資の価値を維持することができます。