メインフレームとクラウドネイティブ・アプリケーションのパワー

メインフレームのモダナイゼーションとは、レガシーのメインフレーム・システムやアプリケーション、インフラストラクチャーを最新のテクノロジーとビジネス標準に合わせて変革するプロセスのことです。このプロセスにより、メインフレーム・システムの実力が解き放たれ、組織はメインフレーム・テクノロジーへの既存の投資を活用し、モダナイゼーションのメリットを資本化できるようになります。メインフレーム・システムをモダナイズすることで、組織は俊敏性を向上し、効率を高め、コストを削減し、顧客体験を強化することができます。
メインフレームのモダナイゼーションにより、組織はクラウド・コンピューティング、人工知能、機械学習、DevOpsなどの最新のテクノロジーとツールを活用して、イノベーションとビジネスの成長を促進できます。モダナイズされたメインフレーム・システムは、他のシステム、アプリケーション、データ・ソースとシームレスに統合できるため、新しいビジネス・モデルや収益源の創出が可能になります。
さらに、モダナイゼーションは、組織が高齢化した労働力の課題に対処し、保守とオペレーションのコストを削減し、システムの性能と拡張性を向上させるのに役立ちます。メインフレームのモダナイゼーションの実力を解き放つことで、組織はビジネス上の大きなメリットを達成し、競争力を高め、市場での地位を維持することができます。
メインフレーム・システムをクラウド・ベースのシステムや分散システムなどの別のプラットフォームに移行することは、複雑でリスクの高いプロセスになる可能性があります。一方、モダナイズにより、組織はモダナイゼーションのメリットを享受しながら、メインフレーム・テクノロジーへの既存の投資の価値を維持することができます。
IBM®とMicrosoftの提携により、組織はAzure上で動作するアプリケーションやサービスにメインフレームの業務機能やデータを(新しい)APIを通じて提供できるようになり、さらにAzure Logic Appsを通じて人気のエンタープライズ・ソフトウェアその他と統合できるようになりました。
APIを使用してメインフレーム環境をモダナイズすると、組織に多大なメリットがもたらされます。まず、最新のテクノロジーとツールを既存のメインフレーム・システムと統合できるようになります。これにより、組織は最新のテクノロジーの進歩を利用し、オペレーションの効率と有効性を向上させることができます。APIを使用すると、モバイル・アプリケーション、クラウド・コンピューティング、人工知能をメインフレームと統合でき、より包括的でモダナイズされたソリューションが得られます。
またAPIは、メインフレームのデータやサービスにリアルタイムでアクセスできるユーザー指向のインターフェースやダッシュボードの開発を可能にすることで、ユーザー・エクスペリエンスの向上に役立ち、生産性と意思決定機能を向上させることができます。IBM z/OS Connectを使用して作成できるこれらの API は、Azure API Managementと統合できます。Azure API Management は、組織がアプリケーション向けにAPIを公開、保護、管理するのを支援する完全マネージドサービスです。APIのライフサイクルを作成、監視、制御するための包括的なツールと機能のセットを提供します。
これらのAPIは、Microsoft Power Platformを使用してモバイル・アプリケーションやWebアプリケーションを構築するために使用できます。Microsoft Power Platform Power Appsは、前述のように開発されたサービスに接続する Web ベースのユーザー インターフェイスを作成するためのローコードまたはノーコード・オプションです。
Azure Logic Appsは、一般的なエンタープライズ・ソフトウェアとの統合、リアルタイム処理、機械学習機能、コスト効率など、メインフレーム・アプリケーションをモダナイズする別の方法を開発者に提供します。これにより、開発者は反復的なタスクやワークフローを自動化できるようになり、メインフレームのリソースをよりクリティカルなタスクに解放し、全体的な効率を向上させることができます。
顧客を惹きつけ、差別化を図ることができるカスタマイズされたオファーを提供することは、多くの企業にとって重要な目標です。そのため、メインフレーム上で実行されるコア・ビジネス・アプリケーションとMicrosoft Azure上で実行されるデジタル・フロントエンド・アプリケーションの間で、リアルタイムの情報交換がますます必要になってきています。コア・ビジネス・アプリケーションや関連するサービス・レベル・アグリーメント（SLA）を中断することなく、これらすべてを実現します。
IBM Z® Digital統合Hubを使用すると、開発者はメインフレームに保存されている情報を統合およびキュレートできます。多くのコア・アプリケーションや関連データソースから発生するすべての未加工データをクラウドに移動する代わりに、メインフレーム用に最適化されたテクノロジーを使用できます。これらのテクノロジーは、キュレートまたは集約された情報を通信してメモリに保存し、KafkaなどのイベントベースのメカニズムやオープンスタンダードベースのAPIなど、さまざまな標準ベースのインターフェイスを介してその情報を表示できます。
IBM Z® Digital統合Hub はイベントベースのアプローチで設定でき、キュレーションされた情報をKafkaを通じてMicrosoft Fabricのイベントストリームに共有できます。関心のある新しいトランザクションが記録システム上で処理されると、これらのイベント・ストリームを通じてアカウント通知を処理できます。これにより、Data Activatorフローがトリガーされ、ダウンストリームのアプリケーションとコンシューマーに通知を送信できます。Microsoft FabricとIBM zDIHの機能を組み合わせることで、お客様は、IBM Zからのほぼリアルタイムの情報を使用して、新しいソリューションを迅速に開発することができます。
ITリーダーは、俊敏性とビジネスイノベーションを推進するために、メインフレーム機能を統合および拡張するという任務を負っています。実際、5つ中4つの組織が、競合他社に追いつくためには、メインフレーム・ベースのアプリケーションを迅速にモダナイズする必要があると考えています。ただし、課題は、最大のROIを実現するアプリケーションのモダナイゼーションへの、最良のアプローチを見つけることにあります。
IBM Consulting®は、IBM Z、Microsoft Azure、メインフレーム間での共通のアジャイル・プラクティスやアプリケーションの相互運用性を含む、単一の統合運用モデルを使用したハイブリッドクラウド戦略の設計を支援します。IBMは、アプリケーションとデータを適切なプラットフォームに配置し、それらの安全性、暗号化、回復性の維持を支援します。これは、IBM Zを中核とする、アジャイルでシームレスに統合されたハイブリッドクラウド・プラットフォームです。IBM Consultingは、IBM ZとAzureを使用して、メインフレーム・アプリケーションのモダナイゼーションの家族、Azureアプリケーションの開発、ITオートメーションの促進に取り組んでいます。この共同アプローチにより、企業はより迅速にイノベーションを起こし、投資価値を最大化し、専門的なスキルの必要性を減らすことができます。
メインフレームの可能性を最大限に解き放つことで、ビジネスを成功に導く方法をご覧ください。以下のリンクをクリックして、メインフレームのモダナイゼーションのメリットを確認し、IBMがお客様の目標の達成をどのように支援できるかを確認するために当社の専門家との会話をご予約ください。