Mythosがもたらす転換点： 発見が防御を上回る時代

今必要なのは漸進的な改善ではなく、事業運営モデルの根本的な転換です。これは、個々の脆弱性の管理から会社全体のシステム面なエクスポージャーの管理へと移行する動きを反映しています。従来のアプローチは線形かつ事後対応型で、チームがスキャン、トリアージ、チケットの作成、修復を行うもので、多くの場合、分断されたツールやワークフロー全体で行われます。

重大な脆弱性や侵害が発生すると、このモデルはすぐにコントロール・ルームへと変わります。セキュリティー、開発、運用、インフラストラクチャーの各チームが同時に動員されます。一方、データは複数のシステムから収集する必要があり、所有権は不明確で、意思決定はプレッシャーの中で行われます。影響を完全に理解し、対応を調整するまでに、数日、場合によっては数週間かかる場合があります。

AIが加速された環境では、この課題はさらに大きくなります。組織は単一のインシデントではなく、何千もの新たなエクスポージャーに直面しています。同じ手作業の断片化されたプロセスが、指数関数的に大規模に適用されます。

そのモデルはスケーリングできず、チームは対応しきれず、新たなモデルが出現しつつあります。継続的なエクスポージャー管理は、可視性、優先順位付け、修復を1つの継続的な機能に統合します。業界は、従来の脆弱性管理アプローチから脱却しつつあります。現在必要なのは、AIの規模とスピードに合わせて設計された新しい運用モデルです。

このモデルは一時的なものではなく、継続的なものでなければなりません。可視性、優先順位付け、修復を1つの運用フローに統合することが必要です。そして、技術的な重大度だけではなく、ビジネスへの影響に基づいて、組織がリアルタイムに対応できるようにする必要があります。

セキュリティーは今や、ソフトウェアのリリース時点で適用されるのではなく、ライフサイクル全体に組み込まれています。優先順位付けは、一般的な重大度スコアからビジネスへの影響度へと移行し、修復は自動化、管理、既存のワークフローへの統合が行われます。その結果、提供速度を維持しながらリスクを軽減する継続的なサイクルが実現します。