クラウド・ソリューションの採用が話題になっている今、オンプレミスのITインフラの人気が落ちていると考えるのは簡単でしょう。しかし、最近のIBMとForrester Consultingの調査「企業ハイブリッドクラウド戦略の鍵」によると、多くの企業ではオンプレミスのインフラが依然として強い存在感を示しています。この調査によると、「企業はオンプレミス・インフラストラクチャーへの投資の増額を計画しており、調査対象のIT意思決定者（ITDM）の85%が、オンプレミス・インフラストラクチャーがハイブリッドクラウドストラテジーにとってクリティカルであることに同意している」ことがわかりました。実際、IT意思決定者の75％は、今後2年間でインフラストラクチャへの投資を増やすことを計画しています。
残念ながら、計画は常に順守されるとは限りません。オンプレミスのインフラストラクチャーの更新は、多くの場合、予算ニーズ、プロジェクトの優先順位、または予期せぬ破壊的な出来事（新型コロナウイルス感染症など）に基づいて、最初に推進されることがあります。Forrester社の調査によると、回答対象組織の70％が、過去5年以上の間にインフラストラクチャーの更新を少なくとも数回遅延させていることがわかりました（2019年の61％から増加）。
ITプロジェクトと優先順位を検討する場合、オンプレミスインフラストラクチャーの更新は遅延の発生しやすい候補です。新しいプロジェクトではなく、経営幹部にコストを正当化させるのが困難かもしれません。複数のプロジェクトを管理する場合や予算を削減する必要がある場合、ITチームは既存のオンプレミス・インフラストラクチャーを更新しないことのリスクと報酬の方程式を検討することがあります。現時点では、すべてが十分に機能しているという決定が下されました。しばしば考慮されないのは、このギアに関連するセキュリティー・リスクがあることです。実際、Forresterの調査によると、IT意思決定者の半数が、更新の遅れでインフラストラクチャーベースのセキュリティーの問題と脆弱性を発見しました。
セキュリティーは決して簡単ではありません。2020年には報告されたデータ侵害件数の全体が減少しましたが、RiskBased Securityの2020年末レポートによると、昨年は3,700万件以上の記録が侵害され、2019年から141%増加し、RiskBased Securityの年次報告開始以来の最高記録数と報告されています。
セキュリティー・リスクが増大する一方で、更新されたハードウェアに対する組織の取り組みは低下しています。アップタイムInstituteによると、ハードウェア更新の平均期間は、2015年には平均3年ごとであったのに対し、現在では5年ごとです。過去5年間でサイバーセキュリティーランドスケープが大きく変化したことを考えてみましょう。多くの場合、5年前のインフラストラクチャーは、現在私たちが抱えている高リスクのワークロードやセキュリティーの課題に対処できるように設計されていませんでした。
ビジネスおよびテクノロジー・アプリケーションにおける人工知能（AI）や機械学習（ML）の導入が進むにつれて、データに即したワークロードをサポートするニーズは5年前よりもはるかに大きく、今後も高まる一方です。Forrester Consultingによると、ITDMの84％が今後、データ機密性の高いワークロードが増大すると予想しています。インフラストラクチャーのセキュリティーと密接に結びつく厳格なコンプライアンス基準とこれらすべてを組み合わせて、インフラストラクチャーを定期的に更新しないことが、いかに悲惨なセキュリティー・リスクを生み出し、組織全体のセキュリティー体制に影響を与えるかは容易にわかります。
IBM X-Force Threat Intelligence Indexを使用することで、より迅速かつ効果的にサイバー攻撃に備え、対応するためのインサイトを得ることができます。
IBMが主要プレイヤーに選ばれた理由をご覧になり、組織のニーズに最適なサイバーセキュリティー・コンサルティング・サービス・ベンダーを選択するための洞察を得ることができます。
世界有数の企業向けセキュリティー・プロバイダーが提供するソリューションで、セキュリティー・プログラムを変革します。
サイバーセキュリティー・コンサルティングやクラウド、マネージド・セキュリティー・サービスでビジネスを変革し、リスクを管理しましょう。
AIを活用したサイバーセキュリティー・ソリューションで、セキュリティー・チームの俊敏性、精度、生産性を向上させます。
データ・セキュリティー、エンドポイント管理、IDおよびアクセス管理（IAM）ソリューションのいずれが必要であっても、IBMのエキスパートはお客様と協力して、高度なセキュリティー体制を実現します。サイバーセキュリティー・コンサルティング、クラウド・セキュリティー・サービス、マネージド・セキュリティー・サービスなど、業界の世界的リーダーとして、事業の変革とリスク管理を支援します。