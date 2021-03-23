クラウド・ソリューションの採用が話題になっている今、オンプレミスのITインフラの人気が落ちていると考えるのは簡単でしょう。しかし、最近のIBMとForrester Consultingの調査「企業ハイブリッドクラウド戦略の鍵」によると、多くの企業ではオンプレミスのインフラが依然として強い存在感を示しています。この調査によると、「企業はオンプレミス・インフラストラクチャーへの投資の増額を計画しており、調査対象のIT意思決定者（ITDM）の85%が、オンプレミス・インフラストラクチャーがハイブリッドクラウドストラテジーにとってクリティカルであることに同意している」ことがわかりました。実際、IT意思決定者の75％は、今後2年間でインフラストラクチャへの投資を増やすことを計画しています。

残念ながら、計画は常に順守されるとは限りません。オンプレミスのインフラストラクチャーの更新は、多くの場合、予算ニーズ、プロジェクトの優先順位、または予期せぬ破壊的な出来事（新型コロナウイルス感染症など）に基づいて、最初に推進されることがあります。Forrester社の調査によると、回答対象組織の70％が、過去5年以上の間にインフラストラクチャーの更新を少なくとも数回遅延させていることがわかりました（2019年の61％から増加）。

ITプロジェクトと優先順位を検討する場合、オンプレミスインフラストラクチャーの更新は遅延の発生しやすい候補です。新しいプロジェクトではなく、経営幹部にコストを正当化させるのが困難かもしれません。複数のプロジェクトを管理する場合や予算を削減する必要がある場合、ITチームは既存のオンプレミス・インフラストラクチャーを更新しないことのリスクと報酬の方程式を検討することがあります。現時点では、すべてが十分に機能しているという決定が下されました。しばしば考慮されないのは、このギアに関連するセキュリティー・リスクがあることです。実際、Forresterの調査によると、IT意思決定者の半数が、更新の遅れでインフラストラクチャーベースのセキュリティーの問題と脆弱性を発見しました。