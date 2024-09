ゼロトラストの進化とそのガイドラインとなるフレームワーク

ゼロトラストは、2010年にGoogleが開発した「BeyondCorp」イニシアチブから始まりました。この取り組みの目標は、従来の境界ベースのセキュリティー・モデルから脱却し、アイデンティティー(ID)とコンテキストに基づいて、リソースへのアクセスを保護することでした。この戦略により、Googleは従業員に、VPNを必要とせずに、どこからでも、あらゆるデバイスを使用して、企業のアプリケーションやデータに安全にアクセスできるようにしました。

2014年、Forrester ResearchのアナリストであるJohn Kindervagは、「The Zero Trust Model of Information Security」と題したレポートの中で、この新しいセキュリティー・パラダイムについて説明するために、ゼロトラストという概念を提唱しました。このレポートで、Kindervagは組織のネットワークの内外を問わず、検証をしないことには誰も信用しない、という新しいセキュリティー・モデルを提案しました。このレポートでは、「Never trust, always verify(決して信頼せず、常に検証せよ)」という2つの原則に基づいたゼロトラスト・モデルの概要について説明されています。

すべてのユーザー、デバイス、アプリケーションを信頼できないものとみなし、リソースへのアクセスを許可する前に必ず検証を行います。最小特権の原則では、すべてのユーザーまたはデバイスに、ジョブの実行に必要な最小限のアクセス権を付与し、アクセス権は必要な場合にのみ付与します。

以来、ゼロトラストの概念は勢いを増し続け、多くの組織がデジタル資産をサイバー脅威に対する保護を強化するために、そのアーキテクチャーを採用しています。これには、セキュリティーを強化し、セキュリティー侵害のリスクを軽減するためのさまざまなセキュリティー原則とテクノロジーが含まれます。