公正な融資のリスクは、インプット・データのバイアス、データのバイアスを増幅するアルゴリズム、およびバイアスがかかったアウトプットの使用によって引き起こされる可能性があります。MRM機能は、モデルへの依存度が高まっている金融機関での公正な貸付プログラムにおいて、重要な役割を果たすべきです。このハンドブックでは、この役割を補強し、また、銀行のMRMフレームワークにおける公正な融資の考慮事項として期待される点を詳細に展開しています。ここでは、異種の取り扱いや異種の影響を通じてモデルが差別を引き起こしたりそれを促進したりしないことを保証する基準など、公正な融資での考慮事項を含むべきMRMポリシーについて明示的に言及されています。

より具体的には、銀行のMRMフレームワークには、潜在的で差別的なアウトプットまたは結果を監視するための制御を含む、モデルの開発、実装、使用の制御が含まれる必要があります。公正な融資の問題に影響されるモデルは、取引監視モデルなど、動的で頻繁に更新されるデータに依存していることが多いことがわかっています。

公正でバイアスのない結果を生成するモデルは、インプットデータが変動した際に、この点で失敗する可能性があります。そのような理由から、これらのモデルの継続的な監視フレームワークには、データのバイアスの監視を含める必要があります。同様に、このハンドブックでは、データやモデル結果のバイアスを特定するために、MRMフレームワークが適切な基準をモデル検証用に確立する必要があると述べています。最後に、MRMフレームワークは、管理のオーバーレイと調整を通じて、公正な融資のリスクがもたらされる可能性があることを認識する必要があります。

このハンドブックでは、公正な融資法令の遵守を評価するためだけに構築されたモデルについても言及し、代替テストの手法についても説明しています。関連するポリシー（信用引受など）は、そのようなモデルの開発を指導していることが多いため、良質なモデル適合を見つけることができないと、公正な融資リスクを効果的に評価する企業の能力が損なわれる可能性があります。同じ理由で、モデルは一定期間に対しポリシーを反映するように構築されているため、標準的なバックテストは不可能です。その代替として、手動のファイル・レビューを実施し、データ・エラーを明らかにし、統計モデルに含まれていない要因を特定することが必要です。手動のファイル・レビューでは、これらの追加要因が、禁止されている基本グループ・メンバーと制御グループ・メンバーの間に残る違いを説明する可能性があるかどうかも評価します。

重要なことは、こうした取り組みが効果的であるためには、適切な規模を設定する必要があるということであり、最近更新されたOCCのサンプリング手法の小冊子では、必要なガイダンスを提供しています。

ハンドブックでは、AIモデルの使用が普及したことを認識し、AIの使用が健全かつ公平で、バイアスのない成果をもたらすことを検証するための効果的なプロセスを求めています。通常、AIモデルはより複雑であるため、データ、モデリング、結果におけるバイアスは簡単に不明瞭になります。

OCCは、AIアプローチにありがちな複雑な相互作用は意図しない影響や結果につながる可能性があるため、個々の変数に偏りがないことを確立するだけでは十分ではないと述べています。AIモデルによって暗黙的に考慮されるインプットの複雑な組み合わせは、禁止されているクラスを代理して機能する可能性があります。このような暗黙の代理に依存するモデルは、観察されていない禁止特性によって影響を受けたインプットと成果から生じた、偽の関係性を表しているはずです。

また、バイアス評価用のモデルのアウトプットを適切に定義することも不可欠です。分類モデルの名目アウトプットはバイナリ・ラベルにすることができますが、実際のアウトプットは通常、各結果の推定確率になります。モデルがバイアスのない成果をもたらすかどうかは、使用および分析されるアウトプットの種類によって異なります。たとえば、信用引受モデルは、バイアスのない滞納予測ステータスや非滞納予測ステータスを推定できますが、これらのステータスではバイアスを含む確率を提供している可能性があります。予測ステータスの分析では潜在的な問題は明らかにならないため、後者が引受の決定に使用される場合は問題となる可能性があります。