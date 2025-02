ハヤブサが川崎に舞い降りた日〜「IBM Quantum System One」始動

午後2時から開始したデジタル・イベント「IBM Quantum in Japan 2021 & Beyond」。

「 Building the future together with Quantum」 と題した基調講演で、IBM Quantum部門のバイスプレジデントを務めるジェイ・ガンベッタは、進化は「数学自体の飛躍」と「多くの人が使えるように数学を拡張する技術」によって始まる、と語りました。

進化の歴史的事例の1つとして紹介されたのは、計算方法として登場した「アルゴリズム」を、(用途別ではない)汎用コンピューター IBM System/360(現在のIBM Z)に代表される「古典コンピューティング(従来型のコンピューティング)」が拡張して、情報化時代が到来したことでした。

そして、100年前から存在していた量子力学を、現在、量子コンピューターが拡張し始めており、「研究は既に始まっている」として紹介されたのが、IBM Quantum Network Hub @ Keio University(2018年開設)にて取り組まれた「量子コンピューターを用いた有機EL発光材料の性能予測」の研究プロジェクトであり、「量子振幅推定アルゴリズム」の研究プロジェクトでした。

「Quantum computing: A Game Changer for Future Innovation」と題したパネル・ディスカッションには、IBM Quantum Network Hub @ Keio Universityにて研究に携わっている教員および研究員の皆様が登壇し、量子コンピューターの産業応用が議論されました。

パネル・ディスカッションは「有機EL発光材料性能予測に関する研究」の紹介から始まりました。

そして、量子ビット情報のエラー訂正を行わない「ノイズあり量子コンピュータ向けアルゴリズム」ではなく、その「ノイズあり量子コンピュータ向けアルゴリズム」と古典コンピューターをハイブリッドに利用することで比較的少ない量子ゲート数で計算が可能なVQE(Variational Quantum Eigensolver : 変分量子固有値ソルバー)アルゴリズムを使用している理由の解説と具体的な挑戦について語られました。

さらに、量子科学以外の分野として、「データを少ない演算回数で量子計算機に正しく読み込ませる」という課題があった金融関係への取り組みや、ノイズを積極的に利用する量子リザバー計算法の機械学習における取り組みなども紹介されました。

ここまで記述しましたように、実ビジネスへの応用が期待される研究が進んでいるのです。

現在、クラウドを経由して利用できる米国IBMの量子コンピューターは、5量子ビットの「IBM Quantum Canary プロセッサー」、27量子ビットの「IBM Quantum Falcon プロセッサー」、65量子ビットの「IBM Hummingbird プロセッサー」のいずれかを搭載しています。

午前中に開催されたオープニング・セレモニーおよび記者発表会を兼ねたイベント「IBM Quantum Building the future together」で、伊藤公平 慶應義塾長は、次のように語っていました。

「最初にアクセスしたアメリカにある量子コンピューターは、生まれたばかりの赤ちゃんのようで、少し何かはできるんですけれど、大したことはできませんでした。それが、私達が一生懸命ソフトウェアやアルゴリズムを開発し、IBMにこういうことを直してほしい、とインタラクションを続けることで、2ヶ月毎に量子コンピューターがどんどん良くなっていく。そして、今に至ってみると、まるで幼稚園児のように、運動会に参加して、かけっこもできるし、大抵の人間ができることはできるようになってきたわけです。この勢いで進んでいくと10年後には、高校生、大学生となり、もう、大変なコンピューターになります」

そう。現時点で、IBMの量子コンピューターは「大抵の人間ができることはできる」レベルに達しているのです。量子コンピューターは「遠い未来」のものではなく、実機を用いた研究は既に始まっています。そして、研究者の皆様が思い描いた「空想」の実現に向けた進化は、「 Building the future together」という言葉をイベントで用いたように、産官学のパートナーシップと国際協力による共創で実現するのです。