ランサムウェアの現状：情報開示ルールの武器化など

2024 年の終わりが近づいていますが、ランサムウェアはあらゆる組織に対して依然として支配的かつ進化を続ける脅威です。サイバー犯罪者はかつてないほど巧妙で創造的になっています。彼らは新しいテクノロジーを統合し、地政学的な緊張に便乗し、さらには法的規制を巧みに利用しています。

かつては破壊的ではあるが比較的単純な犯罪のように思えたものが、今では企業と官公庁・自治体の両方を脅かし続けている多層的でグローバルな課題へと発展しています。

ランサムウェアの現状を見てみましょう。ここでは、サイバー犯罪者がどのように戦略を変え、AIに依存し、法的フレームワークを悪用するのかについて焦点を当てます。