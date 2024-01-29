現代のデータセンターの青写真

リーダーは、ビジネスをどこに進めたいかを知る必要があります。組織の軌道を理解することは、交渉の余地がありません。しかし、あなたの視点は現実に基づいていなければなりません。つまり、現在の環境の制限を理解しておく必要があります。

現在不足している点は何ですか。

特定されている改善の余地はどこでしょうか。

意味のある変更ができる箇所はどこでしょうか。

こうした質問に対する答えは、達成可能な目標を設定してトランスフォーメーション計画をガイドする上で役立ちます。変化は、時代遅れでばらばらなテクノロジー・システムと、非効率で費用のかかるプロセスによってもたらされる可能性が高いです。

新しい環境における新しい高度なテクノロジーの役割を明確に定義することも重要です。AIとコンテナ化は単なる流行語ではありません。これらは、データセンター全体とビジネスが行うあらゆる手段で効率、俊敏性、レジリエンスを推進するのに役立つ強力なツールと手法です。

テクノロジーの進歩に歩調を合わせるだけではなく、これらを使用し、その周辺に高度なデータ駆動型プロセスを構築することで、組織全体が明確な競争上の優位性を生み出すことができます。

目的とミッションを明確に定義すると、高度なテクノロジー、プロセス、さらにはパートナー・サービスを組み込んだ戦略計画を策定して、明確に定義した成果を達成することができます。この計画は、当面のニーズだけに対処するだけでなく、将来の課題を克服し、将来の機会を利用できるように柔軟で適応できるものでなければなりません。今後何年にもわたって成長と変革を維持できるようにするために、レジリエンスとサステナビリティーを中核的なテナントとして含める必要があります。