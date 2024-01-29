現代のデータセンターの青写真

シリーズのパート1では、データセンターの再変革の背後にある動的な力について考察しました。今度は、レジリエンスとサステナビリティーを追求する中で、AIやコンテナ化などのテクノロジーの役割を探りながら、現代のデータセンターの設計について考察していきます。
リーダーは、ビジネスをどこに進めたいかを知る必要があります。組織の軌道を理解することは、交渉の余地がありません。しかし、あなたの視点は現実に基づいていなければなりません。つまり、現在の環境の制限を理解しておく必要があります。
こうした質問に対する答えは、達成可能な目標を設定してトランスフォーメーション計画をガイドする上で役立ちます。変化は、時代遅れでばらばらなテクノロジー・システムと、非効率で費用のかかるプロセスによってもたらされる可能性が高いです。
新しい環境における新しい高度なテクノロジーの役割を明確に定義することも重要です。AIとコンテナ化は単なる流行語ではありません。これらは、データセンター全体とビジネスが行うあらゆる手段で効率、俊敏性、レジリエンスを推進するのに役立つ強力なツールと手法です。
テクノロジーの進歩に歩調を合わせるだけではなく、これらを使用し、その周辺に高度なデータ駆動型プロセスを構築することで、組織全体が明確な競争上の優位性を生み出すことができます。
目的とミッションを明確に定義すると、高度なテクノロジー、プロセス、さらにはパートナー・サービスを組み込んだ戦略計画を策定して、明確に定義した成果を達成することができます。この計画は、当面のニーズだけに対処するだけでなく、将来の課題を克服し、将来の機会を利用できるように柔軟で適応できるものでなければなりません。今後何年にもわたって成長と変革を維持できるようにするために、レジリエンスとサステナビリティーを中核的なテナントとして含める必要があります。
自動化された精度とはデータ、ツール、プロセスを統合して、データセンターのさまざまな側面を管理および最適化できるようになると、テクノロジーを活用して運用を実行するための自動化された精度が実現します。
オートメーションは、データセンターの変革において極めて重要な役割を果たします。その結果、規模と複雑さは人間がすべてを円滑に進める能力を超えています。ビジネス・リーダーであるお客様にとってこれは、手作業による手法から、より合理化された、テクノロジー主導の、データ対応型のアプローチに方向転換することを意味します。
AIは、精度の自動化に向けたこの進歩において、重要なコンポーネントです。大規模なデータ・セットを分析し、傾向を予測し、情報に基づいた意思決定を行うことができるAIの役割は、単なる自動化をインテリジェントな運用に変えることです。調査対象組織の34％は、今後1年間でAIと機械学習（ML）に最も多く投資する予定です。
AIを活用した自動精度をデータセンターに適用することで、次のことが可能になります。
データセンターの進化は、組織が技術進歩の最前線と持続可能なビジネス慣行の中心的位置を確保する上で役立ちます。AI、エッジコンピューティング、コンテナ化を取り入れた最新のデータセンターを導入することで、組織が動的かつ効率的で、環境に配慮した企業になることができます。
IBMとVMwareは、オートメーション、ハイパーコンバージェンス、クラウド・テクノロジーを使用して高性能、信頼性、サステナビリティーを実現する未来のデータセンターの設計を支援します。IBMとVMwareは、セキュリティー、コンプライアンス、分析、コンテナ化のサービスを提供し、最新のデータセンターによるビジネス目標の達成を確実にします。
