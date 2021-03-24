持続可能な農業のメリットとそれを実現する方法

農業の近代化に向けた取り組みが集中しており、データに基づく気象情報が持続可能性の鍵を握っています。農業の意思決定プロセスの管理は常に複雑でした。なぜなら、農家の管理下にないさまざまな制限要因が非常に多くあるからです。その中でも特に天候が挙げられます。

ビッグデータは存在しており、私たちはそれを活用し、手作業による入力に依存する度合いを減らし、データ駆動型の分析に依存する度合いを高めることで、現代農業の進化を支援しています。世界の人口が増加し続け、農業分野への圧力が高まり続ける中、直感や従来のテクノロジーに頼ることが非現実的であることを、私たちは理解しています。その結果、私たちは持続可能な農業のために、自動データ収集、予測分析、およびAI駆動型の洞察力をまさに基盤として使用する農業向けソリューションを開発しています。

持続可能な農業のビジョンには、業界全体でさまざまな能力を持つ人々が関与しています。ここに至るまでの経緯と、現代的な農業手法が世界の繁栄に向けた論理的な次のステップである理由を探求していきます。