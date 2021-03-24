持続可能な農業のメリットとそれを実現する方法

農業の近代化に向けた取り組みが集中しており、データに基づく気象情報が持続可能性の鍵を握っています。農業の意思決定プロセスの管理は常に複雑でした。なぜなら、農家の管理下にないさまざまな制限要因が非常に多くあるからです。その中でも特に天候が挙げられます。
ビッグデータは存在しており、私たちはそれを活用し、手作業による入力に依存する度合いを減らし、データ駆動型の分析に依存する度合いを高めることで、現代農業の進化を支援しています。世界の人口が増加し続け、農業分野への圧力が高まり続ける中、直感や従来のテクノロジーに頼ることが非現実的であることを、私たちは理解しています。その結果、私たちは持続可能な農業のために、自動データ収集、予測分析、およびAI駆動型の洞察力をまさに基盤として使用する農業向けソリューションを開発しています。
持続可能な農業のビジョンには、業界全体でさまざまな能力を持つ人々が関与しています。ここに至るまでの経緯と、現代的な農業手法が世界の繁栄に向けた論理的な次のステップである理由を探求していきます。
農地の量はほぼ一定のまま維持されると考えられます。人口が着実に増えるにつれて、既存の資源からより多くの作物を生産する必要があります。2050年までに地球には90億人の人々がいると考えられています。増加する人口を養うためには、食料の生産量を少なくとも70%増やす必要があります。
農業が従来の戦略の先を見据えなければ、将来の世代は私たちの土地を生産し、活用することができなくなるでしょう。これまで、農業は利用可能な土地を最大限に活用し、できるだけ多くの作物を収穫することに重点を置いていました。持続可能な農作物の生産や土地の保全には焦点が当てられていませんでした。財務的な観点から見ると、収益性や土地と資源保護には重点が置かれていませんでした。これらは密接に関連しています。
技術主導の農業慣行の開発に取り組むことには実際の利点があり、高度な気象データと分析がそれを実現するのに役立ちます。生産者や企業が気象データに基づいてより適切な意思決定を行えるよう支援することにより、持続可能な農業の顕著なメリットを実現するための構築を継続できます。
持続可能な手法を採用することで、農家は再生不可能なエネルギーへの依存を減らし、化学物質の使用を減らし、希少な資源を節約できます。人口の増加と食料需要の増加を考慮すると、土地を健全に保ち、食料を補充することは非常に重要です。
スマートに農業を行い、より効率的な方法で食品を農場から食卓へ運ぶことは、農業分野に関わるすべての人がメリットを得ることになります。種まき機、散布機、施肥機からドローン、衛星画像、土壌に至るまで、あらゆるものに設置されたセンサーからのIoT（モノのインターネット）データは、予期せぬ事態を貴重なものに変えます。
前述したように、予想される人口増加は懸念の原因となっています。今日、純粋な生産の観点から農業実践を発展させる機会があり、持続可能な農業は最も可能性を秘めた道です。
ウェザー・カンパニーは、環境への影響を最小限に抑え、必要な運営コストを抑えながら、食料生産を最大化することに重点を置いています。農業の近代化は短期的な取り組みではありませんが、ベテランの業界リーダーの経験、数十年にわたるIBMの研究、人工知能、分析、独自のIoTデータによる洞察を通じて、現代の農業の進化をリードしたいと考えています。
