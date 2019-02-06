IT部門は、俊敏性を高め、事業部門への新しい機能の提供を迅速化するという大きなプレッシャーにさらされ続けています。特にプレッシャーがかかるポイントは、一般的なデジタル・トランスフォーメーションで求められる頻度と即時性で、新しいアプリケーション・コードや拡張されたアプリケーション・コードを展開することです。内部的には、この問題は単純ではなく、インフラストラクチャーの課題によって複雑化しています。開発チームにプラットフォームを提供するまでにどれくらいの時間がかかるか、本番環境を適切にエミュレートするテスト・システムを構築することがどれだけ困難かなどの課題があります。ここで、コンテナの出番です。

コンテナ化のメリット

アプリケーションのコンテナ化には、次のような多くのメリットがあります。

異なるプラットフォームやクラウド間での移植性（一度書けばどこでも実行可能）。

VMよりもはるかに少ないリソースを使用し、コンピューティング・リソースの使用率を高めることによる効率性については「コンテナとVMの違い」で包括的な比較をご覧ください。

開発者が既存のDevOps環境と統合できる俊敏性。

機能強化を提供するスピードが上がります。マイクロサービスを使用してモノリシック・アプリケーションをコンテナ化すると、開発チームは独自のライフサイクルとスケーリング・ポリシーを備えた機能を作成できます。

アプリケーションをホスト・システムから、また他のアプリケーションから分離することにより、セキュリティが向上しました。

アプリの起動が速くなり、拡張も簡単になりました。

仮想化インフラストラクチャーまたはベア・メタル・サーバーで作業する柔軟性

インストール、アップグレード、ロールバックのプロセスがKubernetesプラットフォームに組み込まれているため、管理が容易になります。

コンテナとは

コンテナは、アプリケーション、その依存関係、およびその設定を単一のイメージにバンドルする軽量なソフトウェア・コンポーネントであり、従来のサーバー上の従来のオペレーティング・システム、または仮想化環境で、隔離されたユーザー環境で実行されます。

ここでのキーワードは「隔離」です。隔離は速度を意味し、コンテナは仮想マシンよりも小さなエンティティーであるため、はるかに迅速にデプロイできます。隔離は即応性を意味し、起動時間を短縮します。隔離は汎用性を意味し、コンテナは異なるプラットフォームやクラウド・ベンダー間で移植できます。このようにして、コンテナはメリットをもたらします。

コンテナが重要である理由



コンテナ化は、クラウド・コンピューティングの進化における最新の進展のひとつです。継続的インテグレーションや 継続的デリバリーといった機能を通じてアプリケーションのライフサイクル管理を改善する手段として、大小を問わず多くの組織がコンテナに注目しています。また、コンテナの特定の実装はオープンソースの原則に準拠しているため、特定のベンダーにロックインされることを警戒する組織にとって魅力的です。

コンテナはプライベートクラウドの基盤でもあり、クラウド・コンピューティングの初期と同様に、多くの組織にとってゲーム・チェンジャーとなっています。プライベートクラウドは、必要なセキュリティーと制御を提供しながら、同時に複数のクラウド・サービスを利用できるようにするための最適なプラットフォームとなっています。これは、組織が既存のアプリケーション・ワークロードと新しいアプリケーション・ワークロードの両方をクラウドで実行している一般的な状況です。

コンテナは、企業がクラウドでアプリケーションを実行するために必要なものを反映した、次の3つの重要なユースケースを満たすのに役立ちます。

プライベートクラウド・プラットフォーム

では、プライベートクラウドとはどのようなものなのでしょうか。IBMの視点から見ると、 Dockerが提供するコンテナとKubernetesが提供するコンテナ・オーケストレーションが、プライベートクラウド・プラットフォームの重要なコンポーネントです。そのことを念頭に置いて、これらのコンポーネントに基づき、クライアントの要件に応じた3つの主要なソリューションを提供します。

先にある課題に対するソリューション

コンテナが開発者とインフラストラクチャーおよびオペレーション・チームの両方に真のメリットをもたらすことを認識した上で、大小の組織はコンテナ化を検討しています。そのため、当社では上記の3つのコンテナ・ソリューションを提供しています。しかし、課題はそれだけではありません。コンテナのフットプリントが増えるにつれて、企業のITには新たな課題が生じます。これらには以下が含まれます。

コンテナのテンプレートの設計と保守

既存のガバナンス・モデルおよび慣行の適応および拡張

セキュリティー・ポリシーと標準への準拠

既存のDevOps環境との統合

利用可能な数百のオープンソース・ツールから適切なツールを選択する

新しいコンテナ化された環境を管理するための新しいスキルまたは知識

上記の課題は、当然のことながら、スキルの不足、またはそのようなスキルを備えたリソースの不足によってさらに悪化します。これらに対処するため、IBMはマネージド・コンテナ・サービスも提供しています。これにより、お客様はアプリケーションの構築に集中できる一方で、当社は既存のITインフラストラクチャーと統合し、スタックを管理できるようになります。IBM® Managed Container Servicesは、IBM Cloudでのサポートに加えて、AWS、Azure、Google Cloudなどの他のクラウド・プロバイダーでも利用できます。

IBM Services for Private Cloud（ISPC）Adoption Workshop

この取り組みを始めていただくお手伝いをするため、あるいはこれまでの進捗状況について話し合うために、IBM Cloud Advisory ServicesではIBM Services for Private Cloud（ISPC）Adoption Workshopの導入を進めています。この2日間のワークショップは、アプリケーションの移行とモダナイズ、コンテナに基づくプライベートクラウドの導入に向けたロードマップの作成を支援することを目的としています。ワークショップでは、お客様と協力して、コンテナ化用のアプリケーションを2つまたは3つ選択し、これらのアプリケーションの移行やモダナイゼーションを試験的に導入する計画の定義を支援します。また、これらのコンテナ化されたアプリケーションをマネージド・サービスとしてホストする適用性を検討する際にも役立ちます。

IBM® Cloud Advisory Servicesの詳細については、 https://www.ibm.com/jp-ja/consulting/cloudをご覧ください。