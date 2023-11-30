長期的な成功とサステナビリティーのためには、優秀な人材の引き付けは不可欠ですが、既存の従業員の維持と育成も同様に重要です。従業員の能力開発に投資し、組織内で成長の機会を創出することで、従業員満足度を高め、離職率を低下させることができます。これにより、新入社員の採用とトレーニングに関連する組織の時間とリソースが節約されます。

従業員エンゲージメント、従業員エクスペリエンス、後継者計画、学習文化の育成の強化は、従業員の明確なキャリアパスの強化であり、リーダーシップのギャップを回避し、組織の全体の成長と競争力の向上に貢献するなど、多くのメリットをもたらします。これらすべてが、従業員の成長、学習、キャリアアップを優先する企業に惹かれる求職者を引き付けます。

それでも、組織の成功の基礎は、成長を推進し、レジリエンスを促進し、企業が今後数年にわたって持続的な卓越性を実現するための先進的なタレント・アクイジションのストラテジーであることに変わりはありません。