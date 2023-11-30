あらゆる組織の成功は、優秀な人材を惹きつけ、維持し、育成する能力にかかっています。タレント・アクイジションとは、組織や人事部門が成長するために必要な優秀な人材の発掘、惹きつけ、評価、採用、定着を行う際に用いる継続的なストラテジーとプロセスのことをいいます。
競争上の優位性の確保を目指す組織にとって、綿密なタレント・アクイジション・ストラテジーはクリティカルなコンポーネントとなっています。包括的なタレント・アクイジション・ストラテジーには、単に募集中のポジションに就くだけではなく、組織上のニーズの特定から潜在的な採用候補者との関係の育成に至るまで、人材管理に対する総合的なアプローチが含まれます。
戦略的かつ積極的な人材獲得アプローチの重要性を認識することで、企業は選ばれる雇用主としての地位を確立することができます。このアプローチは、適切な候補者を引き付けるだけでなく、長期的な成功とサステナビリティーを育む文化を育むことができます。
タレント・アクイジション・ストラテジーとは、組織がタレント・アクイジション（適切な人材の発掘、惹きつけ、維持）を最適化するために策定する包括的な計画のことです。これには、組織の人材ニーズとビジネス目標を一致させるために設計された、相互に接続された一連のプロセスとイニシアチブが含まれます。このストラテジーでは、従業員の定着と長期的な人材育成にも焦点を当てながら、ソーシング、スクリーニング、候補者の選定方法とプロセスについて概説します。
タレント・アクイジション・ストラテジーには、さまざまな採用方法、テクノロジー、手法を用います。これにより、人事担当者と組織は、強力な雇用主ブランドを構築し、候補者にポジティブな経験を作り、効果的で多様で包括的な労働力を育成することができます。効果的なタレント・アクイジション・ストラテジーは、業界のトレンドや候補者の好みの変化に適応し続けます。これにより、組織の人材獲得の取り組みの競争力と回復力が維持されます。
効果的なタレント・アクイジション・ストラテジーには、組織の現在および将来の採用ニーズに対応した最高の人材を効果的に惹きつけ、評価を行って特定し、定着させるように設計された要素が含まれます。成功するストラテジーの作成には、次の手順が含まれる必要があります。
魅力的な雇用主ブランドは組織を差別化できるため、熟練した専門家にとって魅力的な就職先となることができます。雇用主ブランドを構築し強化するには、次のような多くの手順が実行できます。
組織がビジネス目標を達成するために必要とする現在および将来の人材を徹底的にアセスメントします。
人材調達チャネルを多様化することで、より幅広い潜在的な候補者と効果的につながることができます。主なソーシング・チャネルには以下のようなものがあります。
構造化された包括的な選考プロセスを実施することで、候補者のスキル・セット、資格、文化への適合性を評価することができます。効果的なスクリーニング・プロセスを開発するために：
候補者のエクスペリエンスを向上させる効果的な方法をいくつかご紹介します。
データ駆動型の洞察を使用することで、組織は情報に基づいた意思決定を行い、採用プロセスを最適化し、採用者の全体的な品質を向上させることができます。タレント・アクイジション・ストラテジーでデータと分析を活用する方法をいくつか紹介します。
テクノロジーは、タレント・アクイジション・ストラテジーのさまざまな側面を強化する上で極めて重要な役割を果たします。これにより、組織は採用プロセスを合理化し、候補者のエクスペリエンスを向上させ、データ駆動型の採用決定を行うことができます。ここでは、包括的なタレント・アクイジション・ストラテジーの一環としてテクノロジーを活用する方法をいくつか紹介します。
ダイバーシティーとインクルージョンの取り組みを採用活動に取り入れることで、イノベーションの向上、従業員の士気の向上、雇用主としての強いブランドの確立など、多くのメリットが得られます。ダイバーシティーとインクルージョンがタレント・アクイジション・ストラテジーに不可欠である理由には他にもあります。
ダイバーシティーとインクルージョンをタレント・アクイジションのストラテジーに統合するには、包括的なアプローチが必要です。これには、包括的な職務記述書の作成、偏見のない採用慣行の実施、ダイバーシティー・トレーニングの提供、包括的な職場文化の醸成などが含まれます。ダイバーシティーとインクルージョンを優先することで、組織は、組織が運営する多様な社会を反映して、よりダイナミックで革新的、かつレジリエントな労働力を構築します。
人材パイプラインの構築には、すぐに求人がない場合でも、潜在的な採用候補者との関係を積極的に特定し、育成することが含まれます。人材パイプラインの構築がタレント・アクイジション・ストラテジーの重要な部分である理由は次のとおりです。
定期的な評価により、組織は改善すべき領域を特定し、必要な調整を行い、タレント・アクイジションストラテジーを変化するビジネス・ニーズに合わせて調整することができます。組織がタレント・アクイジション・ストラテジーを評価するための方法をいくつかご紹介します。
長期的な成功とサステナビリティーのためには、優秀な人材の引き付けは不可欠ですが、既存の従業員の維持と育成も同様に重要です。従業員の能力開発に投資し、組織内で成長の機会を創出することで、従業員満足度を高め、離職率を低下させることができます。これにより、新入社員の採用とトレーニングに関連する組織の時間とリソースが節約されます。
従業員エンゲージメント、従業員エクスペリエンス、後継者計画、学習文化の育成の強化は、従業員の明確なキャリアパスの強化であり、リーダーシップのギャップを回避し、組織の全体の成長と競争力の向上に貢献するなど、多くのメリットをもたらします。これらすべてが、従業員の成長、学習、キャリアアップを優先する企業に惹かれる求職者を引き付けます。
それでも、組織の成功の基礎は、成長を推進し、レジリエンスを促進し、企業が今後数年にわたって持続的な卓越性を実現するための先進的なタレント・アクイジションのストラテジーであることに変わりはありません。
人材獲得とスキル開発の大手コンサルタント会社として、IBM Consulting®はクライアントと緊密に連携し、採用とスキルのニーズに合わせてソリューションをカスタマイズします。高い離職率への対応、リクルート・テクノロジー・スタックの強化、労働生産性の向上、スキル不足への対応、または多様な従業員に対する効果的な学習体験の提供を目指す場合、IBMはコンサルティング、テクノロジー、マネージド・サービスの分野でカスタマイズされた戦略とツールを提供します。
AIを核とした人事の再構築とモダナイズにより、より優れたビジネス成果を実現し、従業員の可能性を最大限に引き出します。
人事プロセスを加速するならIBM watsonx Orchestrate、面倒なタスクも自動化できます。
生成AIソリューションにより、人事プロセスを合理化し、意思決定を強化し、ビジネスの成果につなげます。
AIを中心に据えて人事を再構築しモダナイズすることで、ビジネス上の優れた成果を引き出し、従業員と作業のポテンシャルを解き放ちます。