成功するタレント・アクイジション・ストラテジーの立て方

人事マネージャーと面接する候補者

あらゆる組織の成功は、優秀な人材を惹きつけ、維持し、育成する能力にかかっています。タレント・アクイジションとは、組織や人事部門が成長するために必要な優秀な人材の発掘、惹きつけ、評価、採用、定着を行う際に用いる継続的なストラテジーとプロセスのことをいいます。

競争上の優位性の確保を目指す組織にとって、綿密なタレント・アクイジション・ストラテジーはクリティカルなコンポーネントとなっています。包括的なタレント・アクイジション・ストラテジーには、単に募集中のポジションに就くだけではなく、組織上のニーズの特定から潜在的な採用候補者との関係の育成に至るまで、人材管理に対する総合的なアプローチが含まれます。

戦略的かつ積極的な人材獲得アプローチの重要性を認識することで、企業は選ばれる雇用主としての地位を確立することができます。このアプローチは、適切な候補者を引き付けるだけでなく、長期的な成功とサステナビリティーを育む文化を育むことができます。

タレント・アクイジション・ストラテジーとは

タレント・アクイジション・ストラテジーとは、組織がタレント・アクイジション（適切な人材の発掘、惹きつけ、維持）を最適化するために策定する包括的な計画のことです。これには、組織の人材ニーズとビジネス目標を一致させるために設計された、相互に接続された一連のプロセスとイニシアチブが含まれます。このストラテジーでは、従業員の定着と長期的な人材育成にも焦点を当てながら、ソーシング、スクリーニング、候補者の選定方法とプロセスについて概説します。

タレント・アクイジション・ストラテジーには、さまざまな採用方法、テクノロジー、手法を用います。これにより、人事担当者と組織は、強力な雇用主ブランドを構築し、候補者にポジティブな経験を作り、効果的で多様で包括的な労働力を育成することができます。効果的なタレント・アクイジション・ストラテジーは、業界のトレンドや候補者の好みの変化に適応し続けます。これにより、組織の人材獲得の取り組みの競争力と回復力が維持されます。

AI Academy

人材採用にAIを活用

人事部が直面する課題をチャンスに変えることができます。組織がビジネス・ニーズに合った人材の採用と育成にAIをどのように活用しているかをご覧ください。 
エピソードに移動

成功するタレント・アクイジション・ストラテジーを構築するためのステップ

効果的なタレント・アクイジション・ストラテジーには、組織の現在および将来の採用ニーズに対応した最高の人材を効果的に惹きつけ、評価を行って特定し、定着させるように設計された要素が含まれます。成功するストラテジーの作成には、次の手順が含まれる必要があります。

強力な雇用主ブランドを開発する

魅力的な雇用主ブランドは組織を差別化できるため、熟練した専門家にとって魅力的な就職先となることができます。雇用主ブランドを構築し強化するには、次のような多くの手順が実行できます。

  • 雇用主の価値提案（EVP）の定義：会社が雇用主として際立っているもの、つまりそれが何を意味するのか、またどのような労働環境を提供するのかを明確に表現します。独自のメリット、機会、文化を強調します。
  • 魅力的なキャリアページを作成する：企業のWebサイトに、整理された情報に基づいたキャリアページを構築します。アプリケーションプロセスについて説明してください。魅力的なコンテンツ、画像、動画を使用して、作業環境を紹介します。
  • お客様事例の共有と収集: 従業員に、キャリア成長、ワークライフ・バランス、企業文化など、その会社で働くエクスペリエンスを説明してもらいましょう。
  • ソーシャル・メディアを使用する: ソーシャル・メディアで会社のニュース、従業員のストーリー、業種・業務の洞察を共有することで、雇用主のブランドをプロモートします。潜在的な候補者と関わり、共同体意識を促進します。
  • 競争力のある報酬とメリットを提供する：給与とメリットのパッケージに関する業種・業務基準を満たしているか、それを上回る候補者に、これらのオファーを明確に伝えます。
  • 従業員のエンゲージメントと成長を促進する：従業員のエンゲージメント、専門能力開発、キャリアアップを促進する協力的な職場環境を構築します。
  • 従業員の権利擁護を開始する：従業員にブランドの支持者になるよう奨励します。個人のソーシャル・メディア・アカウントやプロフェッショナル・ネットワーク上でポジティブなエクスペリエンスを共有するためのツールを提供します。
  • ダイバーシティーとインクルージョンの促進：多様性と包括的な職場の構築に対する組織のコミットメントを示す取り組みを強調することで、優秀な候補者のプールを増やします。
  • ポジティブな候補者エクスペリエンスを提供：採用プロセスを合理化して、すべての候補者にシームレスでポジティブなエクスペリエンスを提供します。透明性のあるコミュニケーションを実現します。
  • ワークライフ・バランスを重視する：従業員のヘルスと幸福を優先する柔軟な職場体制、ウェルネス・プログラム、その他の取り組みを紹介します。
  • 業界イベントに参加する：会議、Webセミナー、講演、アワード・コンテストなどのイベントに参加して、存在感を確立し、潜在的な候補者と関わることができます。
  • レビューを監視する：肯定的か否定的かにかかわらず、レビューに対応し、懸念事項の改善と所在地の対処に向けた取り組みを示します。
  • 影響を測定する：分析とメトリクスを使用して、ブランディングの取り組みの有効性を評価します。Webサイトのトラフィック、アプリケーション率、従業員の紹介制度を監視し、その成功を評価します。
  • フィードバックを求め、継続的に改善する：ポジティブなエクスペリエンスは、雇用主としての強いブランドに貢献します。採用プロセスを進める候補者からフィードバックを収集します。

現在および将来のニーズを評価する

組織がビジネス目標を達成するために必要とする現在および将来の人材を徹底的にアセスメントします。

  • 組織分析の実施：企業の現在および予測されるビジネス目標と成長計画をサポートするために新しい人材が必要な主要領域を特定します。
  • 短期と長期の人材ニーズを判断する：当面の採用ニーズと将来の要件を区別します。即時の対応が必要な役割に優先順位を付けます。
  • 候補者プロフィールの作成：理想的な候補者のペルソナを作成し、成功に必要なスキルと資格に基づき、各役割の詳細な職務記述書を作成します。
  • 社内の人材の評価：募集中のポジションに適した社内の候補者を特定することで、従業員の定着を促進します。また、既存の従業員のスキルアップや再配置が可能かどうかを評価して、今後の役割を果たすことができるかどうかを判断します。

ターゲットを絞ったソーシングを使用する

人材調達チャネルを多様化することで、より幅広い潜在的な候補者と効果的につながることができます。主なソーシング・チャネルには以下のようなものがあります。

  • 企業のWebサイト：組織、求人、アプリケーションプロセスに関する包括的な情報を提供する最新のキャリアページを企業のWebサイトで維持します。
  • 求人掲示板：Indeed、LinkedIn、Glassdoor、Monsterなどの人気の求人掲示板やキャリアウェブサイトに求人広告を掲載し、積極的な求職者にリーチします。
  • 採用機関：同じ業種・業務に特化した信頼できる採用機関や人材配置会社と連携し、それぞれの人材プールやソーシングの専門知識にアクセスできます。
  • ソーシャル・メディア・プラットフォーム：LinkedIn、Facebook、Twitter、Instagram、TikTokを活用して求人を宣伝し、企業文化を共有し、潜在的な候補者と関わることができます。
  • 従業員の紹介：現在の従業員に対して、専門ネットワークの中から潜在的な候補者を紹介するよう奨励します。従業員に適格な候補者を推薦する動機付けとなる従業員紹介プログラムを実施します。
  • ネットワーキング・イベント：業種・業務固有のネットワーキング・イベントやジョブフェアに参加し、潜在的な候補者とのつながりを深め、業種・業務内での関係を構築します。
  • 専門家団体：関連する専門家団体やグループと連携して、同じ分野に積極的に関与している候補者にリーチします。
  • 従業員の卒業生ネットワーク：他の適格な候補者に返信したり、紹介したりすることに興味を持っている元従業員と再びつながりましょう。
  • オンライン・フォーラムやコミュニティ：オンライン・コミュニティや業種・業務のグループに参加して、専門家が関連するトピックについて話し合い、求人情報についてアウェアネスを高めます。
  • 人材マーケットプレイス：オンライン人材マーケットプレイスやフリーランス・プラットフォームを探索して、短期の欠員や特別なプロジェクトの役割のためにフリーランサーや独立請負業者とつながることができます。
  • 直接アウトリーチ：Eメール、プロフェッショナル・ネットワーキング・プラットフォーム上のメッセージ、または電話を通じて潜在的な候補者に連絡し、会社を紹介し、関連する機会について話し合います。

効果的なスクリーニング・プロセスの作成

構造化された包括的な選考プロセスを実施することで、候補者のスキル・セット、資格、文化への適合性を評価することができます。効果的なスクリーニング・プロセスを開発するために：

  • 履歴書とカバーレターを確認します：資格、関連するエクスペリエンス、職務要件との整合性を評価します。職務に一致する主な実績、スキル、キャリアアップを探します。
  • 電話スクリーニングを実施する：候補者のコミュニケーション・スキル、プロフェッショナルな振る舞い、役割への全体的な適合性を評価します。
  • スキルアセスメントの実施：テストや割り当てを管理し、候補者の技術的スキル、問題解決能力、業務に関連した能力を評価します。
  • 複数の面接またはパネル面接を実施する：主要な利害関係者との個別面接またはパネル面接を設定することで、各候補者の役割への適合性について多様な視点を収集します。
  • 行動面接を含める：行動面接を使用して、候補者の過去の行動を理解し、職場内の特定の状況にどのように対応するかを評価します。
  • 文化的適合性を評価する：面接プロセスでは、候補者の企業文化と価値観への適合性を評価します。その人の働き方と希望する作業環境を評価するような質問をします。
  • 参考情報の確認：候補者の職務履歴、スキル、実績が正確であることを確認するために、提供された参考情報に連絡します。
  • 身元調査を実施：雇用確認、教育プログラム確認、犯罪記録の確認などを行います。候補者の資格を検証することで、必要な要件を満たしていることが保証されます。
  • ソフトスキルの評価：面接プロセス中に、候補者のコミュニケーション能力、Teamworks、適応力、リーダーシップの可能性などのソフトスキルを評価します。

候補者のエクスペリエンスの改善

候補者のエクスペリエンスを向上させる効果的な方法をいくつかご紹介します。

  • 明確なコミュニケーションの実施：採用プロセスを通じて、候補者に次のステップと予定されるスケジュールを確実に通知します。
  • アプリケーション・プロセスの合理化：必要な手順の数を最小限に抑え、アプリケーション・プラットフォームを最適化して使いやすさを実現します。
  • 透明性の高い職務記述書を作成する：役割の責任、資格、期待事項を含め、企業文化と価値観についての洞察を記載します。
  • 魅力的で敬意を持って面接を実施する：面接官はしっかり準備でき、適切な質問をして適切に調整され、敬意を払い、魅力的な面接を行えるようにします。
  • 候補者のエンゲージメントのパーソナライズ：候補者のやり取りを調整して、パーソナライズされた有意義なエクスペリエンスを実現します。
  • 建設的なフィードバックを提供する：強みと成長すべき分野について具体的な洞察を提供することで、どうすればプロフェッショナルとして改善し、成長できるか理解できるようにします。
  • 一貫した雇用主のブランディングを確立する：候補者のエクスペリエンスが雇用主のブランドと一致していることを確認します。メッセージング、コミュニケーション・スタイル、および全体的な候補者のエンゲージメントの一貫性を維持します。
  • 迅速でアクセスしやすいサポートの提供：候補者が採用チームや採用担当者にガイダンスやサポートを簡単に連絡できるようにします。
  • フォローアップ：選考状況にかかわらず、感謝の言葉を伝え、アプリケーションの状況を終了します。将来の機会に向けて会社とのつながりを維持するよう奨励します。
  • フィードバックの収集：満足度調査を実施して、採用プロセス全体に関するフィードバックを収集します。このフィードバックを使用して、候補者のエクスペリエンスで改善すべき領域を特定します。

データと分析を使用する

データ駆動型の洞察を使用することで、組織は情報に基づいた意思決定を行い、採用プロセスを最適化し、採用者の全体的な品質を向上させることができます。タレント・アクイジション・ストラテジーでデータと分析を活用する方法をいくつか紹介します。

  • 人材需要の予測: 過去のデータと雇用市場の傾向を分析して、将来の人材需要を予測します。これにより、採用ニーズを予測し、最適な候補者を事前に積極的にソーシングして惹きつけることができます。
  • ソーシング・チャネルの性能分析: 求人掲示板、ソーシャル・メディア、採用代理店など、さまざまなソーシング・チャネルの性能を追跡、調査します。
  • 候補者のジャーニー・アセスメント：採用プロセスの各段階で、潜在的なボトルネックまたは改善すべき領域を特定します。これにより、よりスムーズで効率的なエクスペリエンスを実現できます。
  • アプリケーションと採用のメトリクス：アプリケーション完了率、採用までの時間、採用コスト、採用品質などのメトリクスを使用して、採用ストラテジーの有効性を測定します。
  • アセスメントと選考: データ駆動型のアセスメントツールと手法を導入して、スキル、能力、文化的適合性に基づいて候補者を客観的に評価します。
  • 雇用主ブランドの認知度分析：オンライン・レビュー、ソーシャル・メディアでの言及、候補者のフィードバックを監視および分析して、雇用主ブランドの認知度を測定します。
  • ダイバーシティーとインクルージョン：候補者の人口統計、採用結果、従業員の定着率に関するデータを分析し、よりインクルーシブな環境を育む機会を特定します。
  • ROI（投資収益率）分析：さまざまな採用イニシアチブとストラテジーのROIを評価し、それらがトップの人材を引き付け、維持する上での有効性を評価します。それぞれに関連するコストとメリットを分析します。
  • 人材管理のための予測分析：予測分析を活用して、潜在的なハイパフォーマー候補を特定し、従業員の定着率を予測し、人材管理ストラテジーを開発します。

有用なテクノロジーを活用しましょう

テクノロジーは、タレント・アクイジション・ストラテジーのさまざまな側面を強化する上で極めて重要な役割を果たします。これにより、組織は採用プロセスを合理化し、候補者のエクスペリエンスを向上させ、データ駆動型の採用決定を行うことができます。ここでは、包括的なタレント・アクイジション・ストラテジーの一環としてテクノロジーを活用する方法をいくつか紹介します。

  • 応募者追跡システム（ATS）：ATSを導入すると、求人広告の掲載から候補者アプリケーション管理まで、採用プロセスの自動化と合理化が可能になります。ATSプラットフォームを使用すると、採用担当者は候補者の進捗状況の追跡、面接のスケジューリング、応募者とのコミュニケーションを効率的に行い、より組織的で効率的な採用プロセスを実現できます。
  • AI搭載のソーシングとスクリーニング： AIは履歴書の分析、候補者の適合性の評価、一次選考の実施にも役立つため、採用担当者は優秀な人材をより効果的に見極めることができます。
  • 動画面接: 動画面接プラットフォームを使用することで、時間と参考情報を節約し、候補者のコミュニケーション・スキルや態度をより包括的に理解できます。
  • 従業員紹介ソフトウェア：従業員が潜在的な候補者を紹介し、その紹介のステータスを追跡できるようにします。このテクノロジーにより、従業員の紹介プロセスを合理化できます。
  • 仮想イベントとキャリア・フェア：オンライン・プラットフォームを使用して仮想キャリア・フェアやイベントを開催し、幅広い候補者とつながり、雇用主ブランドを紹介します。
  • 分析とレポート作成ツール: データ駆動型の洞察は、採用担当者が情報に基づいた意思決定を行い、採用プロセスにおけるボトルネックを特定し、採用ストラテジーを最適化するのに役立ちます。
  • モバイル採用アプリケーション：候補者が求人への応募や履歴書の提出、採用担当者とのやり取りを簡単に行える、モバイルに対応した採用アプリケーションとプラットフォームを開発します。
  • 候補者関係管理（CRM）システム：CRMシステムは、採用担当者が潜在的な候補者のデータベースを維持し、時間をかけて関係を育み、各候補者にパーソナライズされた魅力的なエクスペリエンスを提供するのに役立ちます。

ダイバーシティーとインクルージョンの融合

ダイバーシティーとインクルージョンの取り組みを採用活動に取り入れることで、イノベーションの向上、従業員の士気の向上、雇用主としての強いブランドの確立など、多くのメリットが得られます。ダイバーシティーとインクルージョンがタレント・アクイジション・ストラテジーに不可欠である理由には他にもあります。

  • イノベーションと創造性の強化：多様な従業員は、独自の視点、経験、背景を持つ個人を結集します。このダイバーシティーは、イノベーション、創造性、新しいアイデアを育みます。
  • 従業員の性能の向上： ダイバーシティーを重視するインクルーシブな職場では、多くの場合、従業員の士気、エンゲージメント、全体的な仕事の満足度が向上します。
  • 人材プールの拡大：タレント・アクイジション・プロセスにおけるダイバーシティーとインクルージョンの取り組みで候補者のプールを拡大し、組織は様々な優秀な人材を引き付け、維持することができます。
  • 顧客ニーズのより良い理解：さまざまな背景を持つ従業員によって、組織は多様な市場の需要をより適切に満たす製品やサービスを開発できるようになります。
  • 積極的な雇用主のブランディング：ダイバーシティーとインクルージョンを優先する企業は、進歩的で包括的で社会的責任があるとみなされることが多く、求職者にとってより魅力的です。
  • 法的・倫理的コンプライアンス：ダイバーシティーとインクルージョンを重視することで、組織は差別防止法の遵守と職場での公平性と公平性を促進できるようになります。
  • 変化する人口統計への適応性：多様で包括的な職場環境は、文化的な違いに対応し、変化する人口統計に適応し、多様な顧客ベースと効果的に関わるための機能をよりよく備えています。

ダイバーシティーとインクルージョンをタレント・アクイジションのストラテジーに統合するには、包括的なアプローチが必要です。これには、包括的な職務記述書の作成、偏見のない採用慣行の実施、ダイバーシティー・トレーニングの提供、包括的な職場文化の醸成などが含まれます。ダイバーシティーとインクルージョンを優先することで、組織は、組織が運営する多様な社会を反映して、よりダイナミックで革新的、かつレジリエントな労働力を構築します。

人材パイプラインを築く

人材パイプラインの構築には、すぐに求人がない場合でも、潜在的な採用候補者との関係を積極的に特定し、育成することが含まれます。人材パイプラインの構築がタレント・アクイジション・ストラテジーの重要な部分である理由は次のとおりです。

  • 積極的な採用: 潜在的な採用候補者との関係を事前に育むことで、企業は将来の求人が発生した際に、採用に必要な時間と参考情報を削減できます。
  • 採用までの時間の短縮：事前に資格認定された候補者プールがすぐに利用できるため、組織は迅速に関与と評価を行うことができ、意思決定と新人研修のプロセスが迅速化されます。
  • 戦略的な後継者計画：十分に開発された人材パイプラインにより、組織は将来のリーダーシップの役割や主要ポジションに求められる社内の人材を特定し、育成することができます。
  • 採用コストの削減：潜在的な候補者と長期にわたって継続的に関わることで、組織は外部の採用担当者、求人掲示板、その他の人材調達チャネルへの依存を減らすことができます。
  • 候補者の質の向上：候補者と長期にわたって関係を育むことで、組織は候補者のスキル、エクスペリエンス、文化的適合性をより深く理解できるようになります。
  • 雇用者ブランドの向上：人材パイプラインの維持は、人材育成と採用に対する組織のコミットメントを示し、雇用主ブランドの向上につながります。
  • 機敏性と柔軟性の向上：適格な候補者プールにアクセスすることで、組織は新たな機会や課題に迅速に対応できるようになります。
  • 長期的な関係構築: これらの候補者との定期的なエンゲージメントにより、すぐに役職に選ばれなかったとしても、候補者にはポジティブなエクスペリエンスが生まれます。

評価と調整

定期的な評価により、組織は改善すべき領域を特定し、必要な調整を行い、タレント・アクイジションストラテジーを変化するビジネス・ニーズに合わせて調整することができます。組織がタレント・アクイジション・ストラテジーを評価するための方法をいくつかご紹介します。

  • KPI（業績評価指標）：採用時間、採用あたりコスト、採用の質、候補者の満足度など、人材獲得プロセスに関連する特定のKPIを確立し、モニタリングします。これらのメトリクスを定期的に追跡することで、採用プロセスの効率と有効性についての洞察が得られ、改善すべき領域を特定するのに役立ちます。
  • 候補者のフィードバックとアンケート: 採用プロセスを完了した候補者からフィードバックを収集し、エクスペリエンス、ブランドに対する認識、全体的な満足度を理解するとともに、候補者のエクスペリエンスを向上させる機会を特定します。
  • データ分析とレポート：さまざまなソーシング・チャネルの性能、ソーシングされた候補者の質、各種採用イニシアチブの成功率を評価します。
  • 継続的なプロセスの改善：採用担当者、採用マネージャー、人材獲得プロセスに関わるその他の利害関係者からフィードバックを求め、ボトルネックを特定し、ワークフローを最適化し、ベスト・プラクティスを実行します。
  • 人材市場分析：人材市場を定期的に分析して、新たなスキル要件、業界の傾向、労働市場の変化を把握し、それに応じてタレント・アクイジションストラテジーを調整します。
  • 社内の利害関係者との関わり：上級管理職、人事管理マネージャー、採用マネージャーなどの社内の利害関係者と協力して、タレント・アクイジション・ストラテジーの有効性についての洞察を収集します。

従業員の育成と維持

長期的な成功とサステナビリティーのためには、優秀な人材の引き付けは不可欠ですが、既存の従業員の維持と育成も同様に重要です。従業員の能力開発に投資し、組織内で成長の機会を創出することで、従業員満足度を高め、離職率を低下させることができます。これにより、新入社員の採用とトレーニングに関連する組織の時間とリソースが節約されます。

従業員エンゲージメント、従業員エクスペリエンス、後継者計画、学習文化の育成の強化は、従業員の明確なキャリアパスの強化であり、リーダーシップのギャップを回避し、組織の全体の成長と競争力の向上に貢献するなど、多くのメリットをもたらします。これらすべてが、従業員の成長、学習、キャリアアップを優先する企業に惹かれる求職者を引き付けます。

それでも、組織の成功の基礎は、成長を推進し、レジリエンスを促進し、企業が今後数年にわたって持続的な卓越性を実現するための先進的なタレント・アクイジションのストラテジーであることに変わりはありません。

人材獲得とIBM

人材獲得とスキル開発の大手コンサルタント会社として、IBM Consulting®はクライアントと緊密に連携し、採用とスキルのニーズに合わせてソリューションをカスタマイズします。高い離職率への対応、リクルート・テクノロジー・スタックの強化、労働生産性の向上、スキル不足への対応、または多様な従業員に対する効果的な学習体験の提供を目指す場合、IBMはコンサルティング、テクノロジー、マネージド・サービスの分野でカスタマイズされた戦略とツールを提供します。

著者

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think
