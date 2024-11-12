広義では、サステナビリティーとは、絶え間なく変化する課題と機会のなかで、継続的な事業運営を維持するための取り組みです。
今日のビジネス・リーダーは、AIが課題と機会の両方に影響を及ぼしていることを理解しています。AIは、救命薬や持続可能な材料の発見を加速させ、サプライチェーンや鉱業活動を最適化し、より再生可能な分散型電力網への移行をサポートしています。しかし、他の大きな変化と同様、AIの導入には新たな環境課題が伴い、企業は戦略の再評価と変更を余儀なくされています。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ビジネス・リーダーにとって、今後の取り組むべき課題は、AIのビジネス価値を最大化し、より良く、より早く、より高い品質で顧客が必要とする成果を提供することであり、同時にそのコストと環境への影響を最小限に抑えることです。
IBMグローバルレポート「The State of Sustainability Readiness 2024」の新しいデータは、組織が正しく導入すれば、AIが組織のサステナビリティーと環境のサステナビリティーを両方とも推進する巨大な可能性を理解していることを示しています。企業の回答：
同時に、本レポートでは成長の可能性と、その必要性も示しています。半分以上の組織（56％）がまだサステナビリティーに関してAIを積極的に利用しておらず、48％の組織は、サステナビリティーへのIT投資は、定期的な運用予算からの投資よりも「一時的」なものであると述べています。しかし、調査済みのリーダーのうち、ますます破壊的な気候リスクに対処する準備ができていると感じているのはわずか50％です。
サステナビリティーを上手く運用することは、年次報告書を作成することではありません。データとテクノロジーを活用して、組織の中心となるミッションをスマートかつ戦略的に、長期的なアプローチで取り組んでいくということです。
データは、かつてないほど多くの企業が、気候変動の脅威を緩和し、より効率的でコスト効率の高い運用を支援し、同業他社と競争力を維持するために、手元のツールをすべて活用して、広い意味でサステナビリティーに取り組み始めなければならないことを示しています。
ニーズに合った最適な設備パフォーマンス管理（APM）ソフトウェアが見つかります。
サステナビリティーを組み込むことで、それは多くの組織で見られるような単なる報告や会計の作業にとどまらず、ビジネス・トランスフォーメーションを加速させる原動力となります。
戦略的ロードマップを日々の業務に結び付けて、サステナビリティーへの取り組みを今すぐ始めましょう。
IBMのサステナビリティー・コンサルティング・サービスを利用して、サステナビリティーへの野心を行動に移し、より責任ある収益性の高いビジネスにしましょう。
AIを活用したオープンなソリューションとプラットフォーム、IBMの業界に関する深い専門知識を活用して、持続可能で収益性の高い道筋を計画することで、サステナビリティーへの取り組みを加速させましょう。