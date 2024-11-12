広義では、サステナビリティーとは、絶え間なく変化する課題と機会のなかで、継続的な事業運営を維持するための取り組みです。

今日のビジネス・リーダーは、AIが課題と機会の両方に影響を及ぼしていることを理解しています。AIは、救命薬や持続可能な材料の発見を加速させ、サプライチェーンや鉱業活動を最適化し、より再生可能な分散型電力網への移行をサポートしています。しかし、他の大きな変化と同様、AIの導入には新たな環境課題が伴い、企業は戦略の再評価と変更を余儀なくされています。