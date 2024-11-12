Sustainability Artificial Intelligence

広義では、サステナビリティーとは、絶え間なく変化する課題と機会のなかで、継続的な事業運営を維持するための取り組みです。

今日のビジネス・リーダーは、AIが課題と機会の両方に影響を及ぼしていることを理解しています。AIは、救命薬や持続可能な材料の発見を加速させ、サプライチェーンや鉱業活動を最適化し、より再生可能な分散型電力網への移行をサポートしています。しかし、他の大きな変化と同様、AIの導入には新たな環境課題が伴い、企業は戦略の再評価と変更を余儀なくされています。

サステナビリティーにおけるAIの未開発の可能性

ビジネス・リーダーにとって、今後の取り組むべき課題は、AIのビジネス価値を最大化し、より良く、より早く、より高い品質で顧客が必要とする成果を提供することであり、同時にそのコストと環境への影響を最小限に抑えることです。

IBMグローバルレポート「The State of Sustainability Readiness 2024」の新しいデータは、組織が正しく導入すれば、AIが組織のサステナビリティーと環境のサステナビリティーを両方とも推進する巨大な可能性を理解していることを示しています。企業の回答：

  • 10社中9社が、持続可能性の成果に貢献するAIの可能性を信じています。
  • 61％が、サステナビリティーのためのITへの投資は、コスト削減ではなく、機会と成長の観点から考えています。
  • 88％がサステナビリティーのためにITへの投資を増やす予定であると回答しました。

同時に、本レポートでは成長の可能性と、その必要性も示しています。半分以上の組織（56％）がまだサステナビリティーに関してAIを積極的に利用しておらず、48％の組織は、サステナビリティーへのIT投資は、定期的な運用予算からの投資よりも「一時的」なものであると述べています。しかし、調査済みのリーダーのうち、ますます破壊的な気候リスクに対処する準備ができていると感じているのはわずか50％です。

今こそ、ビジネス戦略にサステナビリティーを組み込む時です

サステナビリティーを上手く運用することは、年次報告書を作成することではありません。データとテクノロジーを活用して、組織の中心となるミッションをスマートかつ戦略的に、長期的なアプローチで取り組んでいくということです。

データは、かつてないほど多くの企業が、気候変動の脅威を緩和し、より効率的でコスト効率の高い運用を支援し、同業他社と競争力を維持するために、手元のツールをすべて活用して、広い意味でサステナビリティーに取り組み始めなければならないことを示しています。
AIを活用したオープンなソリューションとプラットフォーム、IBMの業界に関する深い専門知識を活用して、持続可能で収益性の高い道筋を計画することで、サステナビリティーへの取り組みを加速させましょう。

