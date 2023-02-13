サプライチェーンをより持続可能にする3つのストラテジー

著者 Sarah Thuo Partner Americas Sustainability BTS Leader

サプライチェーン管理の課題

リーダーは、サステナビリティーの目標達成とESGスコアカードの改善に向けて組織を立ち上げることができる高レベルのソリューションを用いて、3つの一般的なサプライチェーンの課題に焦点を当てる必要があります。

課題1：企業は、サプライチェーンが持続可能かどうかの可視化に苦労している。

グローバルなサプライチェーンは、その性質上、複雑で多国籍な生産および輸送ネットワークを伴います。1次サプライヤーは、大規模な注文の一部を他の企業に下請けする場合があります。また、企業はサプライチェーン内のすべてのプロバイダーと直接取引していないことが多いため、エンドツーエンドのトレーサビリティを実現することは困難です。システム内の各参加者は、その過程のごく一部だけを追跡し、接続されていないシステムを使用してデータを記録します。

ソリューション：テクノロジーとパートナーシップにより、より明確な視点が得られます。

課題2：企業のリーダーは、サプライチェーンのサステナビリティーへの取り組みのROIを評価するのに苦労しています。

IBVの調査によると、CEOの約57％は、サステナビリティーへの取り組みにおける最大の課題の1つは、ROIと経済的メリットを定義して測定することが非常に難しいことだと回答しています。たとえば、サプライヤーに社会的および環境目標を設定するという企業の計画は、経営陣がメリットを測定する方法を知らない場合、障害にぶつかる可能性があります。CEOは大きな野心と大きな意志を持っているかもしれませんが、その野心から生まれるもののいくつかを正当化するのに苦労しています。

解決策： サステナビリティー・パフォーマンスのメリットが予期せぬ場所で現れるため、KPIに関しては総合的に考えてください。

課題3：一部のリーダーは、今日の規制を満たすために必要な最低限の作業しか実施せず、先を見越して考察することができていません。

このアイデアに賛同しない企業もまだあります。Own your impactの調査によると、CEOの約29％が規制をただ遵守しているにすぎません。また、15％はまだサステナビリティーへの投資を全く行っていません。

解決策：賛同者を増やすために、消費者の信頼の高まりや規制遵守など、実際的なビジネス上の理由に基づいて会話を再構成します。