サプライチェーンをより持続可能にする3つのストラテジー

完璧なサプライチェーンというものは存在しません。重要なのは、自社のサプライチェーンをより持続可能にするために、継続的にどのような取り組みを行っているかということです。
サステナブルなサプライチェーンでは、環境、社会、ガバナンス（ESG）のベスト・プラクティスを、原材料を調達し、製品化し、市場に納入する方法に組み入れる必要があります。水の安全保障や森林破壊などの環境および社会的課題から、人権や公正な労働作業条件まで、幅広い問題に対処する必要があります。こうした複雑さに加えて、企業はサプライヤーやベンダー、そしてネットワークについても、同様の義務が遵守されていることを確認する必要があります。
それは困難な場合もありますが、企業はサステナビリティーの目標に取り組む際に手抜きを避けるようにすべきです。多くの企業がESGレポートを良く取り繕っていますが、内部を見てみれば、その取り組みには何の意味もありません。それを可能にするテクノロジーがあるからには、透明性と信頼性を重視しましょう。
リーダーは、サステナビリティーの目標達成とESGスコアカードの改善に向けて組織を立ち上げることができる高レベルのソリューションを用いて、3つの一般的なサプライチェーンの課題に焦点を当てる必要があります。
グローバルなサプライチェーンは、その性質上、複雑で多国籍な生産および輸送ネットワークを伴います。1次サプライヤーは、大規模な注文の一部を他の企業に下請けする場合があります。また、企業はサプライチェーン内のすべてのプロバイダーと直接取引していないことが多いため、エンドツーエンドのトレーサビリティを実現することは困難です。システム内の各参加者は、その過程のごく一部だけを追跡し、接続されていないシステムを使用してデータを記録します。
製品に関する情報が断片化されている場合、次のような質問に答えるのは困難です。すべての部品は循環経済にかなった方法で調達され構築されているのか?すべての段階で労働は公平なのか？そのパイプラインから信頼できるデータを取得することは、大きくて面倒な作業のように感じられます。
IBM Institute for Business Value（IBV）が2022年に発表した調査「トランスフォーメーションの触媒としてのサステナビリティー」によると、サプライチェーン全体を通じて商品やサービスが環境に与える影響の透明化に取り組んでいる組織は3社に1社しかいません。最も先駆的な経営幹部は、パートナーと協力して環境サステナビリティー・ストラテジーを実行しています。ギャップを埋め、パートナーが協力する新たな機会を生み出すための鍵となるのがテクノロジーです。
ブロックチェーン・テクノロジーが、サプライチェーンの透明性と効率性を高め、情報の交換と追跡を簡素化し、より大きな信頼を可能にする方法を考えてみましょう。これにより、変更のできない永久的にデジタル化されたトランザクションの列車が作成され、各ネットワーク参加者はデータのコピーを持つようになります。
例えば Farmer Connectのモバイルアプリケーションは、 IBM Blockchain を使って豆からバリスタまでコーヒーを追跡しています。最後の顧客は、袋やカップのQRコードをスキャンして、これから楽しもうとしている豆の旅を確認することもできます。
再生可能エネルギーの国際的リーダーであるIberdrola社は、別のアプローチを採用し、サプライヤーのサステナビリティーの実践についてスコアを付けるサードパーティー・ツールを導入しました。Iberdrola社のサステナビリティー基準を満たしていないサプライヤーにとって、このスコアリング・ツールは、改善のために実行できる行動を決定するのに役立ちます。
IBVの調査によると、CEOの約57％は、サステナビリティーへの取り組みにおける最大の課題の1つは、ROIと経済的メリットを定義して測定することが非常に難しいことだと回答しています。たとえば、サプライヤーに社会的および環境目標を設定するという企業の計画は、経営陣がメリットを測定する方法を知らない場合、障害にぶつかる可能性があります。CEOは大きな野心と大きな意志を持っているかもしれませんが、その野心から生まれるもののいくつかを正当化するのに苦労しています。
企業は、市場で自社を差別化し、サステナビリティーとその影響に以前の世代よりもはるかに関心のある世代の消費者にアピールできると考えています。IBMはヨーロッパの消費者向けパッケージ商品（CPG）ブランドと協力して、パッケージにQRコードを記入しました。ユーザーはコードをスキャンして製品のジャーニーについて知ることができ、それが売上の 8% 増加につながりました。
持続可能なサプライチェーンは、企業が優秀な人材を引き付けるのにも役立ちます。IBVによる2021年のグローバル調査「サステナビリティーの転換期」では、従業員および求職者の71% が、環境や社会的責任を果たす組織はより魅力的な雇用主であると回答し、回答者の半数近くが、そうした企業で働くためにより低い給与を受け入れると答えました。
このアイデアに賛同しない企業もまだあります。Own your impactの調査によると、CEOの約29％が規制をただ遵守しているにすぎません。また、15％はまだサステナビリティーへの投資を全く行っていません。
価値観に基づく購買は増加しています。消費者には選択できる選択肢が増えており、自分の信念を裏付けるビジネス慣行を持つブランドをサポートしたいと考えています。現在、サステナビリティー・プログラムやイニシアチブを導入していない企業は、競合他社に後れを取る危険にさらされており、時間が経つにつれてこのギャップを埋めるのは困難になります。
炭素排出量などの規制も拡大しており、規制当局は企業に求めていることに対してより大胆になっています。例えば、ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法では、従業員が3,000人以上の企業は、サプライチェーンにおいて人権と環境を尊重するための適切な措置を講じなければならないと定めています。2023年の法律の発効に伴い監査が行われ、違反は高額な罰金や中断につながります。
サプライチェーンのサステナビリティーは、ビジネスの将来性を確保する方法です。責任を果たすことに尽力している場合は、その姿を世界に示しましょう。ブロックチェーンやAIなどの今日のテクノロジーにより、サプライチェーンの透明性を実現できます。
Oracle社およびAccelalpha社と提携し、当社はサプライチェーン向けのクラウドベースのエージェント型AI運用モデルがどのように自動化を可能にし、効率を高め、イノベーションを加速するかを探っています。
サプライヤーと連携し、スコープ3カテゴリー1の排出量計算を効率化して、報告要件を満たし、パフォーマンスを最適化します。
IBMのサプライチェーン・ソリューションを活用して混乱を軽減し、回復力のある持続可能なイニシアチブを構築しましょう。
AIを活用した持続可能なサプライチェーンを構築するなら、IBMのサプライチェーン・コンサルティング・サービスです。
AIを活用した持続可能なサプライチェーンを構築して、未来の働き方に向けてビジネスのあり方を整え、透明性を高めることで、従業員体験や顧客体験を向上できます。