サプライチェーンの最適化：ビジネス・シナリオとアーキテクチャー

パンデミックによりサプライチェーンに注目が集まり、組織は動的な供給保証がビジネスにとって重要な機能であると認識しています。最高サプライチェーン責任者（CSCO）やその他の幹部は、AIの導入やテクノロジーのモダナイズ、サステナビリティーの目標に取り組むことでサプライチェーンの最適化を目指しています。
今後10年間で、CSCOは業界の主要な課題を解決する必要があります。例えば、気候変動によるサプライチェーンの混乱、ウクライナや中東などの地域紛争、利便性とパーソナライゼーションへの欲求、消費が環境に与える影響の認識、納期の期待への対応、貿易の混乱やコストの変動に対する懸念などです。これらの課題はすべて、よりつながりがあり、アジャイルで持続可能なサプライチェーンによって解決できます。
これらの業界の課題に積極的に対処した組織は、在庫切れによる売上損失の 4 ～ 8% の改善、在庫回転率の向上、製品リスク、腐敗性、および古さの管理の改善に加え、リードタイム (在庫過剰の先行指標) の管理の改善、在庫保有日数の削減など、在庫に関連するいくつかの典型的な成果を実現できます。さらに、ソリューション・コストの 10% 削減、保有コストの削減、投資収益率・粗利益率の改善などの財務上のメリットもあります。最後に、返品率の低下、天候や自然災害などの異常なサプライチェーン中断イベント下の管理機能、顧客満足度の全体的な向上など、顧客側のメリットも得られる可能性があります。
組織がこれらの業界の課題に対処できるよう支援するために、IBMとRed Hatチームは、IBM Academy of Technology Industry Affiliate Initiativeを通じて、このホワイトペーパーとサポート資産を作成しました。
このホワイトペーパーでは、エグゼクティブ・サマリー、ビジネス上の課題、全体的なソリューション、その後に特定のビジネス・シナリオをそれぞれ記載します。各ビジネス・シナリオごとに、ビジネス上の課題、ビジネス価値、ビジネス成果を説明し、組織がイノベーションを推進し、デジタル・サプライチェーンに向かって進むために採用できる自動化とモダナイゼーションの実行可能な手順を示します。実行可能な手順は、主要なリスク要因を機会に変換する方法に関するユースケースの視点から検討、策定されます。
本ホワイトペーパーで扱う具体的なビジネスシナリオは、需要リスク、損失・廃棄物管理、製品の適時性、完璧な注文、ラストマイル配送、持続可能なサプライチェーン、サプライチェーンの返品、災害対応です。各ビジネス・シナリオごとに、ビジネス・シナリオ、ソリューションの概要、アーキテクチャーを提示します。
