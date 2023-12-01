サプライチェーンの最適化：ビジネス・シナリオとアーキテクチャー

パンデミックによりサプライチェーンに注目が集まり、組織は動的な供給保証がビジネスにとって重要な機能であると認識しています。最高サプライチェーン責任者（CSCO）やその他の幹部は、AIの導入やテクノロジーのモダナイズ、サステナビリティーの目標に取り組むことでサプライチェーンの最適化を目指しています。

今後10年間で、CSCOは業界の主要な課題を解決する必要があります。例えば、気候変動によるサプライチェーンの混乱、ウクライナや中東などの地域紛争、利便性とパーソナライゼーションへの欲求、消費が環境に与える影響の認識、納期の期待への対応、貿易の混乱やコストの変動に対する懸念などです。これらの課題はすべて、よりつながりがあり、アジャイルで持続可能なサプライチェーンによって解決できます。

これらの業界の課題に積極的に対処した組織は、在庫切れによる売上損失の 4 ～ 8% の改善、在庫回転率の向上、製品リスク、腐敗性、および古さの管理の改善に加え、リードタイム (在庫過剰の先行指標) の管理の改善、在庫保有日数の削減など、在庫に関連するいくつかの典型的な成果を実現できます。さらに、ソリューション・コストの 10% 削減、保有コストの削減、投資収益率・粗利益率の改善などの財務上のメリットもあります。最後に、返品率の低下、天候や自然災害などの異常なサプライチェーン中断イベント下の管理機能、顧客満足度の全体的な向上など、顧客側のメリットも得られる可能性があります。

組織がこれらの業界の課題に対処できるよう支援するために、IBMとRed Hatチームは、IBM Academy of Technology Industry Affiliate Initiativeを通じて、このホワイトペーパーとサポート資産を作成しました。