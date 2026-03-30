断片化された統合アプローチとカスタム・スクリプトにより、AI駆動型ワークフローの拡張が困難になります。統一された統合プラットフォームにより、IT部門はシステム接続を一元化し、脆弱なカスタム・ビルドを再利用可能なコンポーネントに置き換え、すべてのAPI、イベント、ワークフローにわたってガバナンスを強化する一貫した方法を得ることができます。この利点は、以下の優先事項で実現します。

iPaaSを採用して統合機能を一元化

脆弱なカスタム統合を再利用可能なコネクターに置換

一元的なガバナンス、監視、ライフサイクル管理を実現

統合のモダナイズは、ITとビジネスの双方に有意義な成果をもたらします。より強力なアーキテクチャーにより、例外が減り、手作業が減り、システムの信頼性が向上します。これにより、チームは絶え間ないトラブルシューティングから、イノベーションの推進へと移行できます。よりクリーンなデータ・フローと管理されたAPIにより、AIプロジェクトはより迅速に進展し、より容易に拡張され、運用全体で測定可能な価値を実現します。

最新の「Forrester Wave™：Integration Platform as a Service」（2025年第3四半期）では、この変化が顕著に表れており、統合されたハイブリッド対応プラットフォームが、信頼性、拡張性、価値実現までの時間において、断片化されたスタックよりも一貫して優れていることが示されています。最新の統合基盤により、企業はより迅速に動き、より早く適応し、よりスマートに競争できるようになります。

The Forrester Wave™：統合Platform as a Service（2025年第3四半期）では、組織が断片化を減らし、データ・フローを強化し、AI対応の基盤を構築するのに役立つアーキテクチャー、機能、パターンについて詳しく説明しています。レポートを読むと、大手企業がどのように統合アーキテクチャーをモダナイズしているか、そして貴社のロードマップが次にどこに向かうかを理解しましょう。