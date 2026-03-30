最初のコーヒーを飲み終わる前にアラートが始まります。API呼び出しが失敗し、データ同期が遅れ、2つのシステムがまだ同じ言語を話していないためワークフローが停止したのです。午後までには、例外処理を行い、脆弱な統合にパッチを適用し、断片化されたシステムではAIイニシアチブが拡張できない理由を改めて説明していました。
多くのITリーダーにとって、この課題は日常的な現実です。そして、それがまさに、統合アーキテクチャーのモダナイズがAI対応の基盤となっている理由です。
このような朝を迎えた後、ITリーダーが疲れを感じるのは当然のことです。データもそれを裏付けています。現在、断片化されたシステムが企業の俊敏性を阻む最大の障壁となっており、2025年の成長を阻むクリティカルなブロッカーとして、統合のギャップと手作業によるプロセスが挙げられています。
この断片化はチームの作業速度を低下させません。AIイニシアチブを停滞させ、運用リスクを生み出し、IT部門はモダナイズよりも問題解決に多くの時間を費やすことになります。ここで、モダナイゼーションの主要な手順を実行します。
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AIはそれをサポートするシステムと同じくらい強いですが、今日、そのシステムには大きな負担がかかっています。統合アーキテクチャーのモダナイズは、AI対応の真の基盤となり、ビジネスが必要とするスピードでデータ、ワークフロー、インテリジェンスが動くのを妨げる障害を取り除きます。
次の3つのステップは、ITチームがその悪循環を断ち切り、スケーラブルなAIのための環境を準備するために実行できる最も効果的なステップを示しています。
断片化された統合アプローチとカスタム・スクリプトにより、AI駆動型ワークフローの拡張が困難になります。統一された統合プラットフォームにより、IT部門はシステム接続を一元化し、脆弱なカスタム・ビルドを再利用可能なコンポーネントに置き換え、すべてのAPI、イベント、ワークフローにわたってガバナンスを強化する一貫した方法を得ることができます。この利点は、以下の優先事項で実現します。
統合のモダナイズは、ITとビジネスの双方に有意義な成果をもたらします。より強力なアーキテクチャーにより、例外が減り、手作業が減り、システムの信頼性が向上します。これにより、チームは絶え間ないトラブルシューティングから、イノベーションの推進へと移行できます。よりクリーンなデータ・フローと管理されたAPIにより、AIプロジェクトはより迅速に進展し、より容易に拡張され、運用全体で測定可能な価値を実現します。
最新の「Forrester Wave™：Integration Platform as a Service」（2025年第3四半期）では、この変化が顕著に表れており、統合されたハイブリッド対応プラットフォームが、信頼性、拡張性、価値実現までの時間において、断片化されたスタックよりも一貫して優れていることが示されています。最新の統合基盤により、企業はより迅速に動き、より早く適応し、よりスマートに競争できるようになります。
The Forrester Wave™：統合Platform as a Service（2025年第3四半期）では、組織が断片化を減らし、データ・フローを強化し、AI対応の基盤を構築するのに役立つアーキテクチャー、機能、パターンについて詳しく説明しています。レポートを読むと、大手企業がどのように統合アーキテクチャーをモダナイズしているか、そして貴社のロードマップが次にどこに向かうかを理解しましょう。
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