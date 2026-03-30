シルエットになった2人の同僚が、プロジェクトの詳細が書かれたデジタル・ホワイトボードの前に立って話し合っている

AI対応に向けて統合アーキテクチャーをモダナイズする方法

By Nishant Nair
公開日 2026年03月30日

最初のコーヒーを飲み終わる前にアラートが始まります。API呼び出しが失敗し、データ同期が遅れ、2つのシステムがまだ同じ言語を話していないためワークフローが停止したのです。午後までには、例外処理を行い、脆弱な統合にパッチを適用し、断片化されたシステムではAIイニシアチブが拡張できない理由を改めて説明していました。

多くのITリーダーにとって、この課題は日常的な現実です。そして、それがまさに、統合アーキテクチャーのモダナイズがAI対応の基盤となっている理由です。

このような朝を迎えた後、ITリーダーが疲れを感じるのは当然のことです。データもそれを裏付けています。現在、断片化されたシステムが企業の俊敏性を阻む最大の障壁となっており、2025年の成長を阻むクリティカルなブロッカーとして、統合のギャップと手作業によるプロセスが挙げられています。

この断片化はチームの作業速度を低下させません。AIイニシアチブを停滞させ、運用リスクを生み出し、IT部門はモダナイズよりも問題解決に多くの時間を費やすことになります。ここで、モダナイゼーションの主要な手順を実行します。

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AI対応に向けたモダナイズのための重要なステップ

AIはそれをサポートするシステムと同じくらい強いですが、今日、そのシステムには大きな負担がかかっています。統合アーキテクチャーのモダナイズは、AI対応の真の基盤となり、ビジネスが必要とするスピードでデータ、ワークフロー、インテリジェンスが動くのを妨げる障害を取り除きます。

次の3つのステップは、ITチームがその悪循環を断ち切り、スケーラブルなAIのための環境を準備するために実行できる最も効果的なステップを示しています。

  1. APIの強化と標準化—3つのレガシーな注文状況APIを1つに統合することで、失敗を減らし、AIに信頼できる単一のソースを提供します。標準化されたAPIは、チーム間の重複を減らし、ガバナンスを簡素化し、AIモデルを含むすべてのダウンストリームシステムが一貫した高品質のデータからデータを取得できるようにします。この基盤により、信頼性の高い自動化と配信サイクルの短縮が可能になります。

  2. データ・フローの合理化と調整—リアルタイムの在庫イベントにより、AIはバッチでの更新を待つことなく、異常を即座に検出できます。また、ポイント・ツー・ポイント接続の脆弱性も軽減されます。イベント駆動型のデータ・フローによって、分析、予測、例外管理のためのよりクリーンで予測可能なバックボーンが作成され、IT部門が故障を修正する時間を減らし、イノベーションにより多くの時間を費やすことができるようになります。

  3. ハイブリッド統合パターンの採用—例えば、オンプレミスのトランザクション・データをクラウドAIサービスに公開している銀行は、コストのかかる書き換えを回避しながら、最新のインテリジェンスを実現しています。このパターンは業界全体に当てはまります。ハイブリッド統合により、レガシー・システムの安定性を維持しながら、新しいクラウド機能を迅速に拡張できるため、IT部門はビジネスが吸収できるペースでモダナイズすることができます。
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統合プラットフォーム基盤の確立

断片化された統合アプローチとカスタム・スクリプトにより、AI駆動型ワークフローの拡張が困難になります。統一された統合プラットフォームにより、IT部門はシステム接続を一元化し、脆弱なカスタム・ビルドを再利用可能なコンポーネントに置き換え、すべてのAPI、イベント、ワークフローにわたってガバナンスを強化する一貫した方法を得ることができます。この利点は、以下の優先事項で実現します。

  • iPaaSを採用して統合機能を一元化
  • 脆弱なカスタム統合を再利用可能なコネクターに置換
  • 一元的なガバナンス、監視、ライフサイクル管理を実現

統合のモダナイズは、ITとビジネスの双方に有意義な成果をもたらします。より強力なアーキテクチャーにより、例外が減り、手作業が減り、システムの信頼性が向上します。これにより、チームは絶え間ないトラブルシューティングから、イノベーションの推進へと移行できます。よりクリーンなデータ・フローと管理されたAPIにより、AIプロジェクトはより迅速に進展し、より容易に拡張され、運用全体で測定可能な価値を実現します。

最新の「Forrester Wave™：Integration Platform as a Service」（2025年第3四半期）では、この変化が顕著に表れており、統合されたハイブリッド対応プラットフォームが、信頼性、拡張性、価値実現までの時間において、断片化されたスタックよりも一貫して優れていることが示されています。最新の統合基盤により、企業はより迅速に動き、より早く適応し、よりスマートに競争できるようになります。

The Forrester Wave™：統合Platform as a Service（2025年第3四半期）では、組織が断片化を減らし、データ・フローを強化し、AI対応の基盤を構築するのに役立つアーキテクチャー、機能、パターンについて詳しく説明しています。レポートを読むと、大手企業がどのように統合アーキテクチャーをモダナイズしているか、そして貴社のロードマップが次にどこに向かうかを理解しましょう。

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Nishant Nair

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