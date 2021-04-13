科学・テクノロジー・工学・数学（STEM）を中等教育機関向けトレーニングの不可欠な要素とすることで、子どもたちの未来をより確かなものにするだけでなく、これらの分野における考え方や視点のダイバーシティーを向上させることができます。
私が子どもや十代の若者にテクノロジーを教えることがどれほど楽しいかを初めて実感したのは、姪の5年生のクラス全員にウェブページの作り方を教える機会があったときでした。彼らの興奮ぶりは明らかでした。自分たちもコーディングができると気づいたとき、彼らの頭の中で電球が点灯するのを見たかのようでした。彼らは次に何ができるかを知りたくて、宿題まで求めました。
今年初め、ADPが新型コロナウイルス感染症に関する制限により、バーチャルでのボランティア活動を求めていた一方、IBMがPathways in Technology Early College High Schools (P-TECH)プログラムへの参加者を募っていたところ、IBMから私たちに連絡がありました。それは完璧な組み合わせだったと思います。
IBMのP-TECHモデルは9～14年生を対象としており、主に十分な教育を受けられない環境にある生徒が、6年間のプログラムを通じて高校卒業資格とSTEM分野の無償の準学士号の両方を取得できる内容になっています。このプログラムは、テクノロジーに興味がある子供たちに機会を提供し、キャリアの準備に必要なスキルセットを習得できるようにするためのものです。
生徒が学ぶ重要なスキルの1つは、問題解決です。そこで、IBMが、ADPとPanther AcademyのP-TECHプログラムの生徒のために、問題解決をテーマにしたデザイン思考セッションに参加してもらうというアイデアを思いついたとき、それは理想的な選択となりました。目標は、新しいモバイル・アプリケーションを設計することです。
17歳の子供たちはすでに、テクノロジーに非常に慣れ親しんでいます。彼らがデザイン思考セッションでアイデアを集め、それをモバイル・アプリケーションで形にしようとし始めたとき、自分たちが興味を抱くテーマに焦点を当てました。最終的に彼らは、ファイナンシャル・プランニング用のアプリを考案しました。私が彼らの年齢の頃は、そのようなことは考えもしませんでした。
ADPとIBMが行ったような恵まれない子供たちを支援する協業は、非常に重要です。私がこの経験から得た2つの大きな収穫のうち1つは、まず、このようなセッションに参加させることで、子供たちの未来に投資できることです。これは子どもたちだけでなく、より広範な人々の将来に大きな影響を及ぼします。なぜなら、私たち全員が彼らのアイデアや彼らが作成するアプリケーションからメリットを受けることになるからです。そして第二に、このような機会を提供することで、私たちは子供たち特有の視点からダイバーシティー思考を得ることができ、それがより良いアプリケーションやソフトウェア・ツール、テクノロジーにつながるということです。
P-Techの一員として、子供たちが得ている機会を見ることは、私が教えることへの情熱を育むのに役立ちます。自分のキャリアのある時点において、私はより多くの子供たちに学習機会を提供し、大学への道やテクノロジー業界に向かう道を提供したいと考えています。一方で、従業員に対して、恵まれない子供たちの生活に影響を与える時間を与えてくれるADPのような会社で働くことを私は誇りに思います。彼らの未来は私たちの未来なので、これは非常に重要なことです。
ADP と IBM が、恵まれない子供たちがキャリアのチャンスを得るために技術的な専門知識を習得できるように、どのように支援しているかをご覧ください。
