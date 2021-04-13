ADPとIBMが行ったような恵まれない子供たちを支援する協業は、非常に重要です。私がこの経験から得た2つの大きな収穫のうち1つは、まず、このようなセッションに参加させることで、子供たちの未来に投資できることです。これは子どもたちだけでなく、より広範な人々の将来に大きな影響を及ぼします。なぜなら、私たち全員が彼らのアイデアや彼らが作成するアプリケーションからメリットを受けることになるからです。そして第二に、このような機会を提供することで、私たちは子供たち特有の視点からダイバーシティー思考を得ることができ、それがより良いアプリケーションやソフトウェア・ツール、テクノロジーにつながるということです。

P-Techの一員として、子供たちが得ている機会を見ることは、私が教えることへの情熱を育むのに役立ちます。自分のキャリアのある時点において、私はより多くの子供たちに学習機会を提供し、大学への道やテクノロジー業界に向かう道を提供したいと考えています。一方で、従業員に対して、恵まれない子供たちの生活に影響を与える時間を与えてくれるADPのような会社で働くことを私は誇りに思います。彼らの未来は私たちの未来なので、これは非常に重要なことです。



ADP と IBM が、恵まれない子供たちがキャリアのチャンスを得るために技術的な専門知識を習得できるように、どのように支援しているかをご覧ください。