IBMは、テクノロジー、特にAIが、企業が効率的かつ経済的に実現可能な方法でサステナビリティーの目標を達成する上で重要な役割を果たすと考えています。サステナビリティーは世界中の企業のストラテジーに不可欠なものとなっています。当社のお客様だけでなく、経営幹部の76%が、サステナビリティーが自社のビジネスの中心であると考えています。ただし、認識や優先順位は世界中で異なります。
The State of Sustainability Readiness 2024レポートは、Morning Consultが独自に実施した最近の包括的な世論調査であり、IBMが後援、分析、公表したものです。このレポートは、さまざまな地域がサステナビリティーの課題にどのように対処し、サステナビリティーへの投資のためにITがどのようにアプローチしているかについて明らかにしています。
「The State of Sustainability Readiness 2024」レポートでは、米国、カナダ、ブラジル、英国、ドイツ、UAE、インド、日本、オーストラリアを含む9つの主要経済大国にわたる2,790以上のビジネスリーダーからの回答を調査しました。その結果、ほぼすべての地域で、経営幹部と副社長の意思決定者との間で、サステナビリティーの目標と期待にギャップがあることが明らかになりました。そこで明らかになった3つの重要な洞察を見てみましょう。
全体として、経営幹部は、気候変動の影響からの回復力の強化に関しては、副社長や取締役よりも楽観的です。世界レベルでは、調査済みの経営幹部の67％が、気候変動の影響からの回復力への取り組みを積極的であると考えているのに対し、下位レベルの意思決定者はわずか56％でした。このギャップは、サステナビリティーの目標に関する組織全体の不整合から生じている可能性があります。状況によっては、サステナビリティー目標が組織のさまざまな機能全体に浸透していない可能性があり、意思決定に関しては分断につながる可能性があります。
この格差は、金融リスク、物理的インフラリスク、サプライチェーンリスクなどのトピックにまたがり、地域レベルでも反映されています。興味深い例外の1つがオーストラリアです。報告書は、オーストラリアの回答者の気候リスクへの備えについて、副社長の意思決定者が経営幹部よりも自信を示していることを示しています。
ブラジル、ドイツ、インドでは、経営幹部が、副社長や取締役よりも自社が財務関連の気候リスクに対して完全に準備ができていると考える傾向が強まっています。対照的に、オーストラリアの副社長や取締役は、経営幹部よりも、自社がサプライチェーンの気候リスクに対して完全に準備ができていると考えている傾向が高くなります。
米国、英国、ブラジル、UAE、日本では、経営幹部が副社長や取締役よりもコスト重視で持続可能性への投資機会を増やす機会が多いと考えています。オーストラリアでは、その逆が当てはまります。副社長や取締役は、経営幹部と比較して、コスト重視よりも自社の機会を考える傾向が高くなります。
米国、カナダ、日本、オーストラリアの経営幹部は、下位レベルの意思決定者と比較して、自社の組織について気候変動レジリエンスへの取り組みを積極的に行っていると考える可能性が大幅に高くなっています。
米国、日本、オーストラリアの経営幹部は、下位レベルの意思決定担当者よりも、自社の組織が今後12か月以内にスコープ3排出量を報告できると考察する可能性が高くなっています。
CEOと副社長の意思決定者との間の認識のギャップは、単なる意見の違いではなく、組織内の根本的な断絶を示しています。リーダーが優先順位、課題、強みについて適切に調整していない場合、あるいは、ビジネス全体で適切に認識を共有していない場合、ITに投資する場所や額を決定することが困難になることがあります。また、ビジネス戦略とサステナビリティ施策を連携させて実質的な成果を生み出すことも困難になります。
認識のギャップに加え、レポートでは、サステナビリティーのためのAIの使用に関するいくつかの興味深い地理的洞察が明らかになりました。世界的には90％が、AIがサステナビリティーの目標にプラスの影響を与えると考えています。一方、組織でAIを積極的に活用している組織の割合は、世界平均で44％にとどまっています。インドでは、その平均は64％であり、他の調査対象国よりも高くなっています。
日本では、ビジネス・リーダーがAIの麻痺に直面しているようです。83％のリーダーがAIが組織のサステナビリティー目標の達成にプラスの影響を与えると期待しているにもかかわらず、現在サステナビリティーに向けてAIを利用している日本企業はわずか31％にとどまっています。
報告書では、データを使用したサステナビリティーの目標を追跡する能力について、ブラジルでは、調査対象企業の10社中7社が、データを使用してサステナビリティーの目標を追跡することに非常に自信を持っていることが明らかになりました。これは世界平均を大幅に上回っています。
逆に、ドイツでは、調査対象企業の10社中わずか4社が、データを使用してサステナビリティー目標を追跡することに自信を持っており、世界平均よりも成熟度が低いことを示しています。
組織が経営幹部と副社長の意思決定者との間に認識にギャップがある場合でも、データを使用してサステナビリティー目標を追跡するために成熟度が低いと感じている場合でも、全体的な視点が非常に重要です。組織は、サステナビリティーの目標を前進させるために、社内で何が機能し、何が機能していないかを特定する必要があります。
IBM State of Sustainability Readiness 2024レポートは、サステナビリティーの課題への取り組みに熱心なビジネスリーダーや組織に重要な推奨事項を提供しています。報告書はAI搭載ツールの機会について概説しています。たとえば、これらのツールは、天候や地域の災害などの気候リスクシナリオをシミュレートするのに役立ちます。このアプローチは、気候への影響に対処し、サステナビリティーへの意欲を行動に移すために必要な洞察を提供します。
データに関する課題が依然として残っていることは明らかです。サステナビリティー変革の基盤を築き、AIの可能性を最大限に引き出すためには、その課題に対処する必要があります。このレポートでは、経営幹部と下位レベルの意思決定者の間の認識のギャップを小さくするために、データを使用することを推奨しています。サステナビリティーに対する最大の課題が次に進む中、組織はビジネス全体からデータを収集して、経営幹部と下位レベルの意思決定者の認識の違いをより深く理解する必要があります。
データ分析およびレポートツールを使用することで、盲点を明らかにし、組織全体の可視性と整合性を維持できます。
ニーズに合った最適な設備パフォーマンス管理（APM）ソフトウェアが見つかります。
サステナビリティーを組み込むことで、それは多くの組織で見られるような単なる報告や会計の作業にとどまらず、ビジネス・トランスフォーメーションを加速させる原動力となります。
戦略的ロードマップを日々の業務に結び付けて、サステナビリティーへの取り組みを今すぐ始めましょう。
IBMのサステナビリティー・コンサルティング・サービスを利用して、サステナビリティーへの野心を行動に移し、より責任ある収益性の高いビジネスにしましょう。
AIを活用したオープンなソリューションとプラットフォーム、IBMの業界に関する深い専門知識を活用して、持続可能で収益性の高い道筋を計画することで、サステナビリティーへの取り組みを加速させましょう。