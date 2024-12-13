全体として、経営幹部は、気候変動の影響からの回復力の強化に関しては、副社長や取締役よりも楽観的です。世界レベルでは、調査済みの経営幹部の67％が、気候変動の影響からの回復力への取り組みを積極的であると考えているのに対し、下位レベルの意思決定者はわずか56％でした。このギャップは、サステナビリティーの目標に関する組織全体の不整合から生じている可能性があります。状況によっては、サステナビリティー目標が組織のさまざまな機能全体に浸透していない可能性があり、意思決定に関しては分断につながる可能性があります。

この格差は、金融リスク、物理的インフラリスク、サプライチェーンリスクなどのトピックにまたがり、地域レベルでも反映されています。興味深い例外の1つがオーストラリアです。報告書は、オーストラリアの回答者の気候リスクへの備えについて、副社長の意思決定者が経営幹部よりも自信を示していることを示しています。

ブラジル、ドイツ、インドでは、経営幹部が、副社長や取締役よりも自社が財務関連の気候リスクに対して完全に準備ができていると考える傾向が強まっています。対照的に、オーストラリアの副社長や取締役は、経営幹部よりも、自社がサプライチェーンの気候リスクに対して完全に準備ができていると考えている傾向が高くなります。

米国、英国、ブラジル、UAE、日本では、経営幹部が副社長や取締役よりもコスト重視で持続可能性への投資機会を増やす機会が多いと考えています。オーストラリアでは、その逆が当てはまります。副社長や取締役は、経営幹部と比較して、コスト重視よりも自社の機会を考える傾向が高くなります。

米国、カナダ、日本、オーストラリアの経営幹部は、下位レベルの意思決定者と比較して、自社の組織について気候変動レジリエンスへの取り組みを積極的に行っていると考える可能性が大幅に高くなっています。

米国、日本、オーストラリアの経営幹部は、下位レベルの意思決定担当者よりも、自社の組織が今後12か月以内にスコープ3排出量を報告できると考察する可能性が高くなっています。

CEOと副社長の意思決定者との間の認識のギャップは、単なる意見の違いではなく、組織内の根本的な断絶を示しています。リーダーが優先順位、課題、強みについて適切に調整していない場合、あるいは、ビジネス全体で適切に認識を共有していない場合、ITに投資する場所や額を決定することが困難になることがあります。また、ビジネス戦略とサステナビリティ施策を連携させて実質的な成果を生み出すことも困難になります。