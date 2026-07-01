HRLの技術に対する私たちの期待は、スピン量子ビットと超伝導量子ビットの「違い」ではなく、「類似点」にあります。超伝導量子ビットと同様に、スピン量子ビットも一般的なチップ製造技術を用いてチップ上に作製されます。いずれも冷却インフラストラクチャーの内部に置かれ、結合した量子ビットにゲートを適用する外部信号によって制御されます。主な違いは、量子情報そのものをどのように格納・操作するかにあります。

量子コンピューターは、情報を量子系の状態に符号化し、計算を実行するためにその状態を操作できることを必要とします。スピン量子ビットは、私たちがアクセスできる最も基本的な量子状態の一つである電子のスピンを利用します。粒子は「スピン」と呼ばれる固有の性質を持っており、これはマクロな回転を支配する数式と同様の数学的方程式に従うことからこの名前がついています。しかし量子計算の観点では、それが計算の0と1を表現するために使える性質であることが重要です。電子はすべて正か負の1/2のスピン値を持ちます。これはそれぞれ「スピン・アップ」「スピン・ダウン」とも呼ばれます。

スピンは私たちに必要な性質を提供してくれますが、次に必要となるのはそれを制御する方法です。そのために使われるのが量子ドットです。量子ドットは1電子の性質を閉じ込めて制御することを可能にする微小な構造体です。HRLはシリコンとゲルマニウムの層を重ねたSiGeを用いて量子ドットを作製しています。

単純に「スピン・ダウンが量子ビットの0、スピン・アップが量子ビットの1」と決めることもできますが、単一のスピンを制御することは非常に困難で、精密なエンジニアリングを必要とします。HRLが代わりに採用しているのは、エクスチェンジ・オンリー量子ビットと呼ばれる量子ビット・アーキテクチャーです。この方式では、各量子ビットが三つの量子ドットに格納された三つの電子に対応します。そのうちの二つの電子が計算上の0と1を決定します。電子スピンの合計が0であれば量子ビットは0の状態、1であれば1の状態となります。三つ目の電子は、システム全体を安定に保つ役割を果たします。ゲートは電子を互いに近づけたり遠ざけたりする電気パルスとして適用されます。