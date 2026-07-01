IBMによる最近のHRL Laboratories買収における重要な要素である、スピン量子ビットについて解説します。
2026年7月23日、IBMは、量子技術を含む物理・情報科学において先駆的なブレークスルーを生み出している研究開発機関であるHRL Laboratoriesを買収する最終合意に署名したことを発表しました。
私たちIBMは、この買収が量子ビジョンを加速・拡大する可能性を持つことに、大きな期待を抱いています。IBMは量子コンピューティングにおける世界的リーダーであり、シリコン・スピン量子ビット・エンジニアリングにおけるHRLの高度な専門知識が、強力な量子コンピューターを大規模化するという私たちの長期的なミッションを補完し、さらに拡張していくと考えています。HRLのポートフォリオが、将来世代の量子コンピューターから産業に革命をもたらす量子コンピューティング・インターネットへと至る量子の未来に向けて、IBMが情報技術のフロンティアを切り拓く助けとなることをIBMは期待しています。
超伝導量子ビットとスピン量子ビットはいずれも最先端のシリコン製造技術を活用しています。この共通基盤こそが、この2方式が量子技術のスケーリングに向けた信頼できる道を提供するという理由の一つです。
このブログでは、スピン量子ビットとはどういうものか、そしてなぜ私たちIBMがこの発表を重要視しているのかについて、簡単に概要をご説明したいと思います。
HRLの技術に対する私たちの期待は、スピン量子ビットと超伝導量子ビットの「違い」ではなく、「類似点」にあります。超伝導量子ビットと同様に、スピン量子ビットも一般的なチップ製造技術を用いてチップ上に作製されます。いずれも冷却インフラストラクチャーの内部に置かれ、結合した量子ビットにゲートを適用する外部信号によって制御されます。主な違いは、量子情報そのものをどのように格納・操作するかにあります。
量子コンピューターは、情報を量子系の状態に符号化し、計算を実行するためにその状態を操作できることを必要とします。スピン量子ビットは、私たちがアクセスできる最も基本的な量子状態の一つである電子のスピンを利用します。粒子は「スピン」と呼ばれる固有の性質を持っており、これはマクロな回転を支配する数式と同様の数学的方程式に従うことからこの名前がついています。しかし量子計算の観点では、それが計算の0と1を表現するために使える性質であることが重要です。電子はすべて正か負の1/2のスピン値を持ちます。これはそれぞれ「スピン・アップ」「スピン・ダウン」とも呼ばれます。
スピンは私たちに必要な性質を提供してくれますが、次に必要となるのはそれを制御する方法です。そのために使われるのが量子ドットです。量子ドットは1電子の性質を閉じ込めて制御することを可能にする微小な構造体です。HRLはシリコンとゲルマニウムの層を重ねたSiGeを用いて量子ドットを作製しています。
単純に「スピン・ダウンが量子ビットの0、スピン・アップが量子ビットの1」と決めることもできますが、単一のスピンを制御することは非常に困難で、精密なエンジニアリングを必要とします。HRLが代わりに採用しているのは、エクスチェンジ・オンリー量子ビットと呼ばれる量子ビット・アーキテクチャーです。この方式では、各量子ビットが三つの量子ドットに格納された三つの電子に対応します。そのうちの二つの電子が計算上の0と1を決定します。電子スピンの合計が0であれば量子ビットは0の状態、1であれば1の状態となります。三つ目の電子は、システム全体を安定に保つ役割を果たします。ゲートは電子を互いに近づけたり遠ざけたりする電気パルスとして適用されます。
スピン量子ビットは、既存の半導体製造ツールを使って製造できるため、大規模な製造可能性を持つ潜在性があります。さらに、高いコヒーレンス時間、低いエラー率を示し、制御が比較的容易です。技術が成熟するにつれて、少ないオーバーヘッドで大規模な量子回路を効率的に実行できるようになると期待されています。また、温度については超伝導量子ビット・アーキテクチャーが0.015ケルビンで動作するのに対して、スピン量子ビットは1ケルビンで動作できます。
最近、HRLはシリコンを使ってデジタル制御型のシリコン・スピン量子コンピューターを披露しました。このコンピューターは量子ビット・アレイとその低温制御ボード双方のために製造可能なCMOSを作製するのにシリコンを使用しています。このデバイスは3本のレール上に54個の量子ドットを搭載し、最大18量子ビットとして動作するチップを実現しています。そのデモンストレーションでは、1量子ビット・ゲートおよび2量子ビット・ゲートの実行と、小規模なエラー検出符号の動作が示されました。
「HRLのチームはIBMが量子イノベーションのフロンティアにさらに大きく踏み出していく助けとなるでしょう」と、IBM Research担当ディレクターおよびIBMフェローであるJay Gambettaは述べています。「この優れた研究者グループは、量子コンピューティング、量子センシング、量子ネットワークにわたる進歩を統合し、未来のアプリケーションを実現することで、世界に有用な量子コンピューティングを届けるというIBMの長期計画を強化する、幅広い技術ポートフォリオをもたらしてくれます。」
IBMはこれまで量子技術の計算能力に重点を置いてきました。HRLはこの大胆な計画を拡大する別種の技術を開発しており、ポートフォリオに量子センシングと量子ネットワークをもたらします。これには、ヘルスケア、ナビゲーション、防衛、科学的応用において、繊細な物理現象を検出し精密な計測を実現する超高精度な量子センサーが含まれます。さらに、HRLは新規量子材料に関する多くの革新的な研究成果を持っており、より堅牢な量子ビット、高性能な半導体、より高感度なセンサーの実現につながる可能性があります。これらすべてが、将来の量子コンピューターおよび幅広い量子技術の性能とスケーラビリティーの向上に貢献する可能性を持っています。
この記事は英語版IBM Researchブログ「What are spin qubits?」（2026年7月23日公開、IBM Quantum著）を翻訳し一部更新したものです。