SaaSは、サーバーの構築、アプリケーションのインストール、設定が必要となるビジネス環境における標準的なソフトウェア導入（従来型モデル）に代わる魅力的な代替手段を提供します。代わりに、アプリケーションはWebまたはAPI経由でアクセスされるリモートクラウドネットワーク上に存在し、レンタルのように機能します。お客様とお客様の組織は、それを一定期間使用し、使用しているソフトウェアに対して支払う義務を負っています。

以下は、SaaSを利用する最大のメリットの5つです。

1. メリットを得るまでの時間短縮

サービスとしてのソフトウェア (SaaS) は、ソフトウェア (アプリケーション) が既にインストールされ、設定されているため、従来のモデルとは異なります。クラウド上でインスタンス用のサーバーをプロビジョニングするだけで、数時間でアプリケーションが使用可能になります。これにより、インストールと設定に費やす時間が短縮され、ソフトウェアのデプロイメントを妨げる問題を減らすことができます。

2.コスト削減

SaaSは通常、共有環境またはマルチテナント環境で提供されるため、従来のモデルと比較してハードウェアおよびソフトウェアのライセンスコストが低く、コスト削減のメリットがあります。

中小企業はライセス費用の高さから通常は利用できないソフトウェアを利用できるようになるため、SaaS により顧客基盤を急速に拡大できます。

SaaSプロバイダーが環境を所有し、そのソリューションを使用するすべての顧客間で環境が分割されるため、保守コストも削減されます。

3. 拡張性と統合

通常、SaaSソリューションはスケーラブルで他のSaaSサービスと統合できるクラウド環境にあります。従来のモデルと比較して、別のサーバーやソフトウェアを購入する必要はありません。新しい SaaSサービスを有効にするだけでよく、サーバーのキャパシティプランニングに関しては、SaaSプロバイダーがそれを所有します。また、特定のニーズに基づいてSaaSの利用を拡大・縮小できる柔軟性も備えています。

4. 新規リリース（アップグレード）

SaaSでは、プロバイダーがソリューションをアップグレードすると、顧客が利用できるようになります。アップグレードや新しいリリースに伴うコストと労力は、通常アップグレード・パッケージを購入してインストールする必要がある従来のモデルよりも低くなります。

5. 使いやすく、概念実証を容易に実行できる

SaaSサービスには、すでにベスト・プラクティスとサンプルが組み込まれているため、使いやすいです。ユーザーは概念実証を行い、ソフトウェアの機能や新しい主要な機能を事前にテストできます。また、バージョンの異なるインスタンスを複数使用してスムーズな移行を行うことができます。大規模な環境の場合でも、SaaSサービスを利用すれば、購入前にソフトウェアをテストすることができます。

詳細はこちら

IBM Cloud®は、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）の利点を活用し、お客様の重要なビジネス・ニーズを解決する 100以上のSaaSアプリケーションのポートフォリオを構築してきました。ビジネスおよびIT向けのIBM SaaSアプリケーションはこちら。