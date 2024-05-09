生成AI時代のソーシャル・エンジニアリング：2024年の予測

一般的な生成AIモデルのほとんどは、クローズド・ソースであり、堅固な安全バリアが組み込まれています。ChatGPTは意図的にフィッシングメールを生成することはなく、Midjourneyは恐喝に使用される可能性のある侵害画像を意図的に生成することもありません。とはいえ、最も厳重に監視され保護されているプラットフォームであっても、悪用される可能性があります。たとえば、ChatGPTが登場して以来、フィルターや制限なしで動作させるために、いわゆるDAN（do any now）プロンプトを使用して、ChatGPTを脱獄しようとする人が続出しています。

私たちは現在、モデル開発者と、事前に定義された限界を超えようとする開発者との間の競争の真っただ中にいます。ほとんどの場合、これは好奇心と実験の結果であり、自分が何に直面しているのかを知りたいサイバーセキュリティー専門家の間でもそうです。

より大きなリスクは、画像合成用のStable Diffusionやテキスト生成用のGPT4ALLなどのオープンソース・モデルの開発にあります。オープンソースLLMはカスタマイズ、拡張が可能で、任意の制約から解放されます。さらに、これらのモデルは、クラウドの監視の目から遠く離れた、十分に強力なグラフィックス・カードを搭載したデスクトップ・コンピューター上で実行できます。カスタム・モデルやオープンソース・モデルには通常、ある程度の技術的専門知識が必要ですが、そのトレーニングに関しては、マルウェア開発やデータサイエンスの専門家に限定されません。

サイバー犯罪シンジケートはすでに独自のカスタム・モデルを開発し、VIAダークウェブを通じて販売しています。WormGPTやFraudGPTは、マルウェアの開発やハッキング攻撃に使われるチャットボットの例です。そして、主流モデルと同じように、絶え間ない開発と改良が行われています。