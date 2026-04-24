変化の時代に必要なのは「学び続ける力」-IBM SkillsBuildで広がる学生の選択肢

AIの進化により、多くのタスクは自動化・高度化されつつあります。一方で、人間に求められる役割は、より明確になってきました。IBM 技術理事(DE)のJeff Crumeは、AI時代において価値を発揮し続けるためのスキルとして、次の4つを重要な要素を説明しています。

1. Adaptability / Flexibility ― 変化に適応する力

テクノロジー、ビジネス環境、社会課題は常に変化しています。その中で重要なのは、特定のツールや手法に固執するのではなく、変化そのものを前提として行動できる柔軟性です。AIは「正解」を提示しますが、人間には「いつ方向転換すべきか」「何を捨て、何を活かすか」を判断する役割が求められます。変化に対して身構えるのではなく、学びながら適応していく姿勢そのものが競争力となります。

2. Lifelong Learners ― 学び続ける姿勢

AI時代において、学習は「一度完了するもの」ではなくなりました。新しい技術や考え方が登場するたびに、自身の知識を更新し続ける必要があります。ここで重要なのは、大量の知識を蓄積することではありません。学ぶ理由を理解し、自分の関心と結びつけながら学び続ける力です。短時間の学習を積み重ね、必要に応じて分野を横断していく。そうした学習スタイルこそが、Lifelong Learningの本質であり、長期的なキャリア形成を支えます。

3. Critical Thinking ― 判断する力（Making Decisions）



AIは膨大な情報を処理し、選択肢を提示します。しかし、最終的に意思決定を行うのは人間です。そのためには、

情報の前提を疑う

データの背景や文脈を理解する

複数の選択肢から最適解を判断する

といった批判的思考（Critical Thinking）が欠かせません。「AIがそう言っているから」ではなく、「なぜそう判断したのか」を理解し、責任を持って意思決定できる力が、AI時代のリーダーシップの基盤となります。

4. Creative ― 全体を俯瞰し、意味を見出す力

創造性は、単なるアイデア出しにとどまりません。物事を部分ではなく全体（Big Picture）として捉え、異なる要素を結びつけ、新たな価値を生み出す力です。AIは既存のデータからパターンを見出すことに長けています。一方で、社会的背景や人間の感情、倫理や価値観を踏まえ、「どのような未来を描くのか」を考えることは人間の役割です。創造性とは、正解のない問いに向き合い続ける力でもあります。

学び続ける力を、実践へとつなげる

これら4つのスキルに共通しているのは、単一の講義や知識習得だけでは身につかないという点です。学び、試し、考え、また学ぶ。この循環を支える学習基盤として、IBM SkillsBuildは設計されています。