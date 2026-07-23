楽しいから学び続けられる AI時代の学生にゲーミフィケーションが必要な理由

田村：今回の取り組みで特にこだわったのは、「AIを教えるゲーム」ではなく 「学び続けたくなる体験」を作ることでした。そのため、バトルワーカーズ（通称、バトワカ）を開発する際に、ゲーミフィケーションに深い知見を持つセガ エックスディー様に監修してもらっています。学習内容が良くても、面白くなければ続きません。続かなければ学びも定着しません。なので私たちは、「ゲームとして面白い！が、自然と学びに繋がる」ことを目指しました。セガ エックスディー様から受けたアドバイスを元に、面白いから続けたくなる、続けたくなるから何度も挑戦する、挑戦を繰り返すから学びが定着するプロセスを作ってきました。ゲーミフィケーションの価値は、まさにこの循環にあると思っています。



佐藤：その考え方を形にしたのが「バトワカ」なのですね。



田村：はい、バトワカはAIの知識を一方的に教える教材ではなく、全ての人が、今の時代に必要なAIの知識を遊びながら身につけられることを目指しています。今までのIBMの活動を振り返っても、非常に珍しい挑戦だと思っており、総勢50人ぐらいの人に手伝ってもらって実現した取り組みです。



IBMのCSR活動として、IBM SkillsBuildに学生向けトライアルコースや事前学習を提供しているのも、より多くの学生に学びの入口を届けたいと考えているからです。学生のうちから、AIを深く学び、学習し続けるサイクルを作ってほしいと思っています。

