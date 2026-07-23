楽しいから学び続けられる AI時代の学生にゲーミフィケーションが必要な理由

AIが急速に普及する中、学生が将来に向けて身につけるべき力も変化しています。特定の知識やスキルだけではなく、自ら学び続け、変化に適応しながら価値を生み出していく力が求められる時代です。
IBMは、2030年までに世界で3000万人のスキル習得支援を目指し、IBM SkillsBuildを通じた学習機会の提供を進めています。
今回、IBM Corporate Social Responsibility CSRマネージャーの佐藤裕美と、Advisory Build Engineering AI Engineer バトルワーカーズ 開発者である田村孝が、「楽しいから続けられる学び」、ゲームの仕組みを活用して学習意欲を高める「ゲーミフィケーション」をテーマに対談。AI時代の人材育成におけるゲーミフィケーションの価値と、新たな学習体験の可能性について語り合いました。
佐藤：AIはもはや若い世代にとっては日常的にも必要不可欠なものとなり、専攻している分野に関わらず「生成AIを使いこなしたい」 「将来に備えてAIスキルを身につけたい」そう考える学生は増えていると思います。さらに、生成AIの世界は日々進化しています。今日学んだことが将来もそのまま使えるとは限りません。だからこそ必要なのは、変化に合わせて学び続ける力です。
人生100年時代、社会人になっても学び続けることが求められる時代に、「成長のために続ける」という動機だけでは限界があります。そこでいいなと思っているのが、ゲーミフィケーションです。AIのエキスパートである田村さんが、ゲームのことをキラキラした眼差しで語るのを見て、学習者が実際に体験し盛り上がっている熱量を見て、こんなテンションで生成AIのスキルが身につくのは最高だなと。AI時代に必要なことが自ら学び続ける習慣だとしたら、ゲーミフィケーションは、その習慣を生み出す有効なアプローチだと感じています。
田村：私自身も「学び続けること」と「ゲーミフィケーション」の組み合わせは非常に有効だと感じています。ゲーミフィケーションは、ゲームのメカニズムやゲームデザイン要素を活用して、ユーザーの行動に影響を与えることで、ゲーミフィケーションを活用した色々な学習コンテンツも出てきていますし、市場も伸びていると聞いています。日本はゲームやアニメ、漫画などの文化が深く根付いた国だと思っており、私自身も子供の頃からずっとゲームをして育ってきました。
ゲームから学んだことは本当に多いです。考えて、試して、失敗して、改善して、再挑戦するというサイクルを回しながらゲームをクリアしていく感覚は、今の時代のAIを学ぶプロセスと非常に近いと感じています。進化の早いAIは触って学ぶのが一番ですよね。
ゲーミフィケーションを活用することで、多くの人にとって馴染みがありながらも、楽しく、学び続けたくなるコンテンツを提供できることは、非常に価値があると思います。
田村：今回の取り組みで特にこだわったのは、「AIを教えるゲーム」ではなく 「学び続けたくなる体験」を作ることでした。そのため、バトルワーカーズ（通称、バトワカ）を開発する際に、ゲーミフィケーションに深い知見を持つセガ エックスディー様に監修してもらっています。学習内容が良くても、面白くなければ続きません。続かなければ学びも定着しません。なので私たちは、「ゲームとして面白い！が、自然と学びに繋がる」ことを目指しました。セガ エックスディー様から受けたアドバイスを元に、面白いから続けたくなる、続けたくなるから何度も挑戦する、挑戦を繰り返すから学びが定着するプロセスを作ってきました。ゲーミフィケーションの価値は、まさにこの循環にあると思っています。
佐藤：その考え方を形にしたのが「バトワカ」なのですね。
田村：はい、バトワカはAIの知識を一方的に教える教材ではなく、全ての人が、今の時代に必要なAIの知識を遊びながら身につけられることを目指しています。今までのIBMの活動を振り返っても、非常に珍しい挑戦だと思っており、総勢50人ぐらいの人に手伝ってもらって実現した取り組みです。
IBMのCSR活動として、IBM SkillsBuildに学生向けトライアルコースや事前学習を提供しているのも、より多くの学生に学びの入口を届けたいと考えているからです。学生のうちから、AIを深く学び、学習し続けるサイクルを作ってほしいと思っています。
佐藤：AIの進化により、誰もが自分のアイディアをカタチにすることが出来るようになりました。バトワカのような体験を通じて興味を持ち、IBM SkillsBuildで学び、自分でも何かを創ってみる。その挑戦を後押しするのが、AI駆動開発パートナー IBM Bob です。
IBM Bobは例えば、頭にあるアイデアを言葉で伝え、形にするためのパートナーです。アイデアはあるけれど開発経験がない。そんな学生にも興味や可能性を広げてほしいと思っています。
田村：現在、バトワカを題材にした実践的なコンテンツも検討しています。例えば、IBM Bobと相談しながらバトワカを再現するように仕様を作り込み、開発を依頼し、一緒にレビューをする。そこでの気付きをIBM Bobに反映し、改善して再度開発する。そして出来たもので遊ぶ。その過程で、仕様駆動開発や、AIとの協働開発などを学べる構成を考えています。
AIを活用した開発方法のトレンドは時代によって変わっていくと思いますが、大事なのは、誰のために、どんな価値があるのか。何を作り、どんな体験を届けるのか。開発したものをどう評価し、改善するのか。これらを考え、AIを使いこなす人材になることだと思っています。
佐藤：IBMは新たな挑戦として、東京ゲームショウ2026への出展を予定しています。展示ではIBM CSRの取り組みとして社会へのスキル習得支援の一環として提供しているIBM SkillsBuildプログラムで大学生が学べるゲーミフィケーション学習コンテンツを紹介します。紹介する学習コンテンツは、
• 生成AIカードゲーム研修 – バトルワーカーズ（学生向けトライアル版）
• IBM Bobを活用したゲーム開発体験
• 半導体設計人材育成コンテンツ「The Game」
• IBM Bobを活用した「The Game」フィジビリティスタディ事例
• IBM若手社員によるIBM Bobを活用したゲーム開発事例
などを予定しています。
ゲームの要素を通じて学び、さらにIBM Bobを活用してアイディアを形にする。そんな新しい学びの形を、自ら実践できるものとしてぜひ持ち帰っていただきたいと思います。
IBMは学生がAIを学ぶための情報を以下ポータルにて発信中です。
また、IBM SkillsBuildではAI・デジタルスキル学習コンテンツを無償で提供しています。
ゲーミフィケーションを取り入れた学習体験を通じて、AI時代に必要なスキルを身につけることができます。
（IBMid登録またはGoogleアカウントにてサインアップし、ダイレクトされたIBM SkillsBuildホーム画面の検索バーで以下のタイトルを検索してください）
AI時代に必要なのは、学ぶことを楽しみ、学び続け、その学びを行動や創造につなげられることです。IBMはIBM SkillsBuild、IBM Bobを通じて、その挑戦を後押ししていきます。
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