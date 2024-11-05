スキル不足はデータ侵害による経済的損失に直接つながる

サイバーセキュリティー専門家によると、インシデント対応スペシャリストは、侵害の影響を軽減する上で最もクリティカルな役割の 1 つです。2020年と2022年のIBMのレポートでは、侵害を迅速に検知、封じ込め、軽減する機能によってコストを大幅に削減できることが明らかになり、これは今日でも変わりません。

多様なスキルを備えたバランスの取れたセキュリティチームはほとんどの組織にとって理想的なシナリオですが、多くの組織にとってそれは依然として実現が困難です。

クラウドセキュリティの専門知識も、より多くの組織がデータをクラウドに移行するにつれてますます重視されています。

安全な開発と自動化のための強力なコーディング・スキルも不足しています。セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM)ツールと脅威ハンティング手法に習熟すると、検知と対応の時間が大幅に改善されます。

技術的な能力も重要ですが、ソフト・スキルも驚くほど重要です。もちろん、第一のソフト・スキルはコミュニケーションです。サイバーセキュリティーの専門家は、複雑なセキュリティーの概念、プロセス、脅威を、セキュリティーの専門家や組織内の非技術者に説明できる必要があります。

インシデント対応シナリオでは、プレッシャーの下でも冷静さを保ち、迅速に適切な判断を下すことで、インシデントを封じ込めるか、本格的なデータ侵害に発展するかの違いが生じる可能性があります。チームが未知の脅威に遭遇したときには、問題解決能力も不可欠であり、カスタムの封じ込め戦略を開発するために創造的思考が求められます。