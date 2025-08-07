6カ月から12カ月のロードマップ、分厚い前払いインフラストラクチャー、モノリシック・リリースなど、エンタープライズ・ソフトウェア開発の古いルールでは、新世代のAI搭載の世界に対応できません。古いルールを捨てて、開発アプローチを再発明し、次の6つの信条に従ってアプリケーションの構築方法を再考する時期に来ました。
アプリケーションの核心であるその背後にあるモデルから始めましょう。しかし、すべてのAIの問題に数千億のパラメーターを持つモデルが必要というわけではありません。小規模なドメイン調整モデルは、特定のタスクにおいては汎用的な大規模モデルと一致するかそれを上回ることが多く、わずかなコストで同等の精度を実現し、推論を高速化します。テキストの要約と分析、コード生成、ドキュメントのQA、その他の範囲の広い問題に焦点を当てることで、開発チームは次のことができます。
適切なモデルを選択するということは、最大のパラメーター数を追求することではなく、1使用あたりのコスト、レイテンシー、メトリクスへの適合性を評価することです。
生成AIの成功は、モデルの選択だけではありません。タスクに適したモデルを選択し、AIを実際のビジネス成果に変えるツール、プラットフォーム、開発プラクティスでその周囲を固める必要があります。開発者とそのマネージャーは、以下への投資を推進する必要があります。
このモジュール式でオープンなアプローチにより、パイロット・プログラムが数か月ではなく数週間に短縮され、チームは新しいエージェントを数分で作成できるようになり、企業全体で生成AIの変革の可能性が解き放たれます。
真に責任あるAIは後から考えればよいというものではありません。開発のあらゆる段階で組み込まれています。このようなアプリケーションを構築するということは、開発者が常に次のことに重点を置く必要があるということです。
ソースにおけるガバナンスを標準化することで、開発チームはバイアスを減らし、プライバシーを保護し、信頼を育み、持続可能でスケーラブルな生成AI導入の基盤を築くことができます。
迅速でビジネスに適したモデル、モジュール式パイプライン、責任ある開発手法によって基盤が整備されたら、新しいプレイブックの次の論理的なステップは、エージェントを通じてAIを運用化することです。このイニシアチブは組織全体で活発に議論される可能性が高く、理論が数値に表れる影響を及ぼします。
AIエージェントは、インプット、タスク、動作の理由を確認する半自律的な「作業者」であり、多くの場合、人間や他のエージェントと協力します。これらのエージェントをエンタープライズ・ワークフローに統合することで、生産性が目に見えて向上します。
ライフサイクルには次のようなフェーズがあります。
エージェントを大規模に機能させる鍵は、ビジネス向けに構築された高速モデルといかに効果的に組み合わせ、エージェントのライフサイクルを単に可能にするだけでなく、生産的なものにすることにあります。このアプローチには、技術的なコンポーネントとビジネス成果を一致させる慎重な設計、調整、および測定手法が必要です。この統合を有意義なものにする方法は次のとおりです。
1つの高速でコンパクトなモデルのコストが、大規模言語モデルのわずかな割合に過ぎない場合、追加のエージェントを導入することは限界費用に近くなります。この拡散の経済は以下のことを意味します。
この規模の利点を活用する企業は、PoCからエンタープライズ規模の運用へとより迅速にスケールアップできます。コストの削減や市場投入までの時間の短縮から、品質、意思決定、チーム効率の向上まで、生成AIの生産性向上のメリットを最大限に引き出します。
これら6つのマントラを実践することは、単に優れたAIを構築することだけではなく、イノベーションがどのように発生するか、そして企業内にインテリジェンスが存在する場所を再構築することも重要です。
彼らは実験からトランスフォーメーションへ移行します。開発サイクルは数カ月から数週間に短縮し、AIエージェントは、将来有望なプロトタイプからビジネス・クリティカルなオペレーターに進化します。そして、イノベーションが予測可能になります。偶然の外れ値ではなく、すべての製品スプリントとビジネス上の意思決定に組み込まれた反復可能なプロセスです。
エンタープライズAIは、以下の取り組みによって次のフロンティアを形成します：
エンタープライズAIは、集中型の月運用から分散型ユーティリティーへと移行しつつあり、1つの大規模なモデルから適切なサイズの多数のモデルまで、機能に組み込まれています。勝ち残る組織は、単により賢いモデルを構築するだけではありません。より賢いシステム、チーム、そして戦略を構築します。
これら6つの戦略的シフトを取り入れることで、開発スタックをモダナイズするだけでなく、ビジネスの将来性を確保することができます。
