タグ
セキュリティー

SIEMと脅威インテリジェンス：脅威の最新トレンドを常に把握する

サイバーセキュリティー脅威インテリジェンスの画面を見ている女性

データ侵害の平均コストは2023年に445万米ドルと過去最高を記録しており、組織は増え続けるサイバーセキュリティーの脅威に直面しています。これらの脅威は、ランサムウェア攻撃からフィッシング・キャンペーン、そして内部脅威まで多岐にわたり、データ侵害につながる可能性があります。サイバー犯罪者が巧妙化し、その施策が多様化するにつれ、機密データやデジタル資産を保護するために高度なセキュリティー対策を採用することが企業にとって不可欠です。現代のサイバーセキュリティー戦略として極めて重要な2つのツールは、セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）ソリューションと脅威インテリジェンスです。これらのリソースを活用することで、組織は最新の脅威を常に把握し、潜在的な攻撃や敵対者から積極的に防御することができます。

SIEMと脅威インテリジェンスに関する理解

セキュリティー情報・イベント管理（SIEM）ソリューションは、組織のサイバーセキュリティー体制を維持する上で極めて重要な役割を果たします。これらのソリューションは、組織のITインフラストラクチャー内の様々なソースから、膨大な量のセキュリティー関連データを収集、分析します。ユーザー、エンドポイント、アプリケーション、データ・ソース、クラウド・ワークロード、ネットワークからのイベント・ログ・データ、およびファイアウォールやウイルス対策ソフトウェアなどのセキュリティー・ハードウェアおよびソフトウェアからのデータが、リアルタイムで収集、関連付け、分析されます。この情報を一元化して関連付けることで、SIEMソリューションは組織のセキュリティー状況の包括的なビューを提供します。

脅威インテリジェンスとは、組織を標的とするサイバーセキュリティー脅威に関する詳細な知識を持つデータと洞察です。これには、現行および潜在的なサイバーセキュリティーの脅威に関する情報の収集、分析、普及が含まれます。この情報には、侵害の指標（IoC）、サイバー犯罪者が使用する戦術、技法、手順（TTP）、ソフトウェアやシステムの脆弱性などが含まれます。脅威インテリジェンス・チームは、フォーラム、ダークウェブ・マーケットプレイス、マルウェアのサンプルなど、様々なソースを一貫して監視し、新たな脅威に関する洞察をほぼリアルタイムで組織に提供します。Gartner社の調査によると、脅威インテリジェンスを活用することで、アラートの質を高め、調査時間を短縮し、最新の攻撃や敵対勢力への対応範囲を拡大し、セキュリティチームの検知・対応能力を強化することができます。

SIEMと脅威インテリジェンスの相乗効果

SIEM ソリューションは、様々なソースからのログ データに対してルール マッチングを実行するように構築されています。脅威インテリジェンスの統合により、SIEMソリューションは新たな脅威や勧告の一歩先を行くことができます。ここでは、 SIEM プラットフォーム内に脅威インテリジェンスを組み込むメリットをいくつか紹介します。

  1. リアルタイムの脅威検知： 脅威インテリジェンスのフィードをSIEMソリューションに統合することで、その機能が強化されます。内部データと外部の脅威インテリジェンスを相互参照することで、組織は、他の方法では気づかれない可能性のあるパターンや異常を特定できます。これにより、脆弱性、新しいマルウェア株、または標的型攻撃をより迅速に検知できるようになります。
  2. 積極的な防御：脅威ハンティングは効果的なサイバーセキュリティーの鍵となります。組織は、被害を引き起こした後に脅威に対応するのではなく、SIEMと脅威インテリジェンスを使用して、すでに環境に潜んでいる可能性のある脅威アクターを特定し、攻撃が次に進む前に阻止することができます。組織は、進化する施策や脆弱性について常に最新の情報を入手することで、脅威ハンティングの手法を調整して、脅威が現実化する前に発見して対抗できます。
  3. インシデント対応の改善： セキュリティー・インシデントが発生した場合、SIEMと脅威インテリジェンスの力が非常に重要になります。SIEMソリューションは、侵害に至るまでのイベントのタイムラインを提供し、脅威インテリジェンスは、攻撃者のTTPと関連するIOCに関する洞察を提供し、調査を迅速化します。これは、インシデント対応、封じ込め、復旧作業に役立ちます。

絶えず進化する脅威を特徴とするデジタルランドスケープでは、組織はサイバーセキュリティー戦略において常に警戒を続け、適応力を高める必要があります。SIEMソリューションと脅威インテリジェンスは、時代を先取りするために必要な洞察を提供する重要なツールです。これらのテクノロジーが可能にするリアルタイムの脅威検知、プロアクティブな防御機能、インシデントレスポンスの強化を活用することで、企業は防御を強化し、常に存在するサイバー世界の危険から機密データを守ることができます。SIEMと脅威インテリジェンスの採用はもはや選択肢ではなく、サイバーセキュリティーに真剣に取り組んでいる組織にとって不可欠なものとなっています。

著者

Joy Wang

Product Marketing Manager
関連ソリューション
脅威の検知と対応ソリューション

当社のプレミアスイートによる脅威検知/対応ソリューションでセキュリティーが強化されます。

 脅威検知ソリューションの詳細はこちら
脅威の検知および対応サービス

既存の投資を保護してAIで強化し、セキュリティーオペレーションを改善し、ハイブリッドクラウドを保護します。

 脅威検知サービスの詳細はこちら
IBM Verify - IDアクセス管理（IAM）ソリューション

信頼できるIAM（IDおよびアクセス管理）ソリューションを使用することで、ベンダーに依存しない強力なIDファブリックを構築できます。

 IBM Verifyの詳細はこちら
次のステップ

IBMの脅威検知および対応ソリューションを使用して、セキュリティーを強化し、脅威の検知を迅速化します。

 

 脅威検知ソリューションの詳細はこちら IBM Verifyの詳細はこちら