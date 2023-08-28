SIEMと脅威インテリジェンス：脅威の最新トレンドを常に把握する

データ侵害の平均コストは2023年に445万米ドルと過去最高を記録しており、組織は増え続けるサイバーセキュリティーの脅威に直面しています。これらの脅威は、ランサムウェア攻撃からフィッシング・キャンペーン、そして内部脅威まで多岐にわたり、データ侵害につながる可能性があります。サイバー犯罪者が巧妙化し、その施策が多様化するにつれ、機密データやデジタル資産を保護するために高度なセキュリティー対策を採用することが企業にとって不可欠です。現代のサイバーセキュリティー戦略として極めて重要な2つのツールは、セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）ソリューションと脅威インテリジェンスです。これらのリソースを活用することで、組織は最新の脅威を常に把握し、潜在的な攻撃や敵対者から積極的に防御することができます。
セキュリティー情報・イベント管理（SIEM）ソリューションは、組織のサイバーセキュリティー体制を維持する上で極めて重要な役割を果たします。これらのソリューションは、組織のITインフラストラクチャー内の様々なソースから、膨大な量のセキュリティー関連データを収集、分析します。ユーザー、エンドポイント、アプリケーション、データ・ソース、クラウド・ワークロード、ネットワークからのイベント・ログ・データ、およびファイアウォールやウイルス対策ソフトウェアなどのセキュリティー・ハードウェアおよびソフトウェアからのデータが、リアルタイムで収集、関連付け、分析されます。この情報を一元化して関連付けることで、SIEMソリューションは組織のセキュリティー状況の包括的なビューを提供します。
脅威インテリジェンスとは、組織を標的とするサイバーセキュリティー脅威に関する詳細な知識を持つデータと洞察です。これには、現行および潜在的なサイバーセキュリティーの脅威に関する情報の収集、分析、普及が含まれます。この情報には、侵害の指標（IoC）、サイバー犯罪者が使用する戦術、技法、手順（TTP）、ソフトウェアやシステムの脆弱性などが含まれます。脅威インテリジェンス・チームは、フォーラム、ダークウェブ・マーケットプレイス、マルウェアのサンプルなど、様々なソースを一貫して監視し、新たな脅威に関する洞察をほぼリアルタイムで組織に提供します。Gartner社の調査によると、脅威インテリジェンスを活用することで、アラートの質を高め、調査時間を短縮し、最新の攻撃や敵対勢力への対応範囲を拡大し、セキュリティチームの検知・対応能力を強化することができます。
SIEM ソリューションは、様々なソースからのログ データに対してルール マッチングを実行するように構築されています。脅威インテリジェンスの統合により、SIEMソリューションは新たな脅威や勧告の一歩先を行くことができます。ここでは、 SIEM プラットフォーム内に脅威インテリジェンスを組み込むメリットをいくつか紹介します。
絶えず進化する脅威を特徴とするデジタルランドスケープでは、組織はサイバーセキュリティー戦略において常に警戒を続け、適応力を高める必要があります。SIEMソリューションと脅威インテリジェンスは、時代を先取りするために必要な洞察を提供する重要なツールです。これらのテクノロジーが可能にするリアルタイムの脅威検知、プロアクティブな防御機能、インシデントレスポンスの強化を活用することで、企業は防御を強化し、常に存在するサイバー世界の危険から機密データを守ることができます。SIEMと脅威インテリジェンスの採用はもはや選択肢ではなく、サイバーセキュリティーに真剣に取り組んでいる組織にとって不可欠なものとなっています。
IBM X-Force Threat Intelligence Indexを使用することで、より迅速かつ効果的にサイバー攻撃に備え、対応するためのインサイトを得ることができます。
このGartnerレポートにアクセスし、AIインベントリー全体の管理、ガードレールによるAIワークロードの保護、リスク低減、ガバナンス・プロセスの管理によって、組織内のあらゆるAIユースケースでAIトラストを実現する方法をご確認ください。
組織の目標に最も適合するマネージド検知・対応ベンダーを選定するために役立つ最新の洞察をご確認ください。
当社のプレミアスイートによる脅威検知/対応ソリューションでセキュリティーが強化されます。
既存の投資を保護してAIで強化し、セキュリティーオペレーションを改善し、ハイブリッドクラウドを保護します。
信頼できるIAM（IDおよびアクセス管理）ソリューションを使用することで、ベンダーに依存しない強力なIDファブリックを構築できます。